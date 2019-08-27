Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела.

Прошедшие государственные праздники для командования ОТГ «Север» принесли ряд преступлений и происшествий среди украинских боевиков в отношении мирного населения на оккупированных ВСУ территориях.

Так, 24 августа пятеро военнослужащих 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ устроили погром в магазине «Абрикос» на улице Мира, 1 в н.п. Счастье.

Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы.

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Ещё одно происшествие с участием боевиков 46 бригады произошло 25 августа в н. п. Новоайдар. Военнослужащий разведвзвода 46 бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением дежурного транспортного средства Урал-4320 и протаранил гражданский автомобиль марки «Daewoo», и скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему водителю.

Все эти факты наглядно демонстрируют полное отсутствие контроля командования за подчинённым личным составом в период выходных и праздничных дней.

В свою очередь, хочу заявить, что Народная милиция делает всё возможное для защиты территориальной целостности и суверенитета молодой Республики и безопасности наших граждан.

Мы готовы к решению конфликта мирным путем, и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно.

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