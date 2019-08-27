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Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2019

09:11. 27 августа 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Командование ВСУ на Донбассе не может управиться с карателями: штурм магазина, жестокое избиение и грабёж — сводка (ВИДЕО)

Командование ВСУ на Донбассе не может управиться с карателями: штурм магазина, жестокое избиение и грабёж — сводка (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела.

Прошедшие государственные праздники для командования ОТГ «Север» принесли ряд преступлений и происшествий среди украинских боевиков в отношении мирного населения на оккупированных ВСУ территориях.

Так, 24 августа пятеро военнослужащих 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ устроили погром в магазине «Абрикос» на улице Мира, 1 в н.п. Счастье.

Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы.

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Ещё одно происшествие с участием боевиков 46 бригады произошло 25 августа в н. п. Новоайдар. Военнослужащий разведвзвода 46 бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением дежурного транспортного средства Урал-4320 и протаранил гражданский автомобиль марки «Daewoo», и скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему водителю.

Все эти факты наглядно демонстрируют полное отсутствие контроля командования за подчинённым личным составом в период выходных и праздничных дней.

В свою очередь, хочу заявить, что Народная милиция делает всё возможное для защиты территориальной целостности и суверенитета молодой Республики и безопасности наших граждан.

Мы готовы к решению конфликта мирным путем, и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Убийство морпеха ВСУ под Одессой — подробности

Убийство морпеха ВСУ под Одессой — подробности | Русская весна

Правоохранители задержали матроса одной из военных частей морской пехоты ВМС ВСУ по подозрению в убийстве сослуживца (часть первая статьи 115 — умышленное убийство — Уголовного кодекса Украины).

«Установлено, что 25.08.2019 во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб», — сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины.

В данный момент проводится осмотр места происшествия. Кроме того, подозреваемого опросили и с ним был проведен следственный эксперимент. Также правоохранители допрашивают сослуживцев.

В суд отправлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 25 августа в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в расположении 35-й отдельной бригады морской пехоты произошло убийство.

Матрос, находясь на суточном дежурстве на КПП в воинской части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону сослуживца. Тот получил сквозное ранение головы и скончался на месте.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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