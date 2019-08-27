Главная » Новости Украины и Новороссии

«Светлое жёлто-синее будущее»: Политик высмеял идею Соколовской о благе заробитчанства

19:21. 27 августа 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Царьград.ТВ

Политик, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков поспорил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале с украинской журналисткой Яниной Соколовской о пользе заробитчанства для Украины.

По его словам, «украинскую корову» кормят мало, а доят всё больше. «В результате молока все меньше, люди уезжают, и всё это надо как-то объяснить», — отметил политик, комментируя слова Соколовской о том, что заробитчане приносят своей стране пользу, присылая деньги.

«И что вы говорите? Хорошо, что они уезжают на Запад, заробитчанами работают, они же деньги нам присылают. Так пусть всё население Украины уедет куда-то, и тогда им не надо ни пенсии платить, ни дороги строить. Они деньги ещё пришлют, вообще здорово», — пояснил Стариков, пока Соколовская тщетно пыталась его перебить.
Однако на Украине никто не собирается делать, да и не может сделать нормальную экономику, подчеркнул писатель. «Хотели бы — за 28 лет сделали бы. Ещё 28 лет будут обещать. Обещание длиной в человеческую жизнь. В Советском Союзе обещали коммунизм, а здесь обещают светлое жёлто-синее будущее», — заключил он под смех зала.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108000

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Задорнов. Корень Ра
... нужна, поддерживает политику ослабления, разрушения ...-гаро группа языков Сино-тибетской семьи) ransan...Ра́зинка – жёлтый воск. Ра – жёлтый цвет, цвет Солнца... зачем же, Светлана Анатольевна, путать ...его самоуверенной командой будущих титулованных специалистов –...
ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ
... активизации самого будущего функционального наделения рождающегося...пестрит красным и синим шрифтом, я ...» – это задание ««СветЛу» первичного направления Вашего ОЗДОРОВЛЕНИЯ...Ладан - это жёлтая смола, которую попы... я в политике (серьезной политике), с 1991...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-8
... Госдепа продолжают прежнюю политику войны и геноцида... Североамериканские рифтовые зоны (жёлтые участки) на фоне... «горячей точки» (синего цвета) в геологическом ...– ресурсы, детей, светлые умы и жизни. ...кора «лопнула» вдоль будущих рифтовых зон, начался...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... в голову будущего лингвиста с ...интерлингва (первоначально латино-сине-флексионе) – один..., путешествие (передвижение, ход), политика, часы, круговорот, сыр,...; (любопытно, что «жёлтый» на лезгинском – хипи...зеленоватого оттенка глаза, светлая кожа, каштановые ...
Державы русов и ариев. Часть 1
...и даже со Светлыми Богами Прави. Эти...серебристо-белый или фиолетово-синий цвета. Шестая –...Богами напрямую, прозревали будущее и прошлое, ...империи с самовластными жёлтыми императорами. Каждая ...Также переписывалась история. Политика империи заключалась в ...
СО СЛОВА НАЧИНАЛСЯ ЧЕЛОВЕК
...одну интересную особенность после активации «СветЛа» - теперь в некоторых ...Очень хотела, чтоб в будущем у моих детей была ... это пушистый жёлтый цыплёнок. В имени Дима преобладает синий цвет, за... силу. (Как сказал один политик: «Раб должен быть сильным»)....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)