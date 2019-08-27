«Светлое жёлто-синее будущее»: Политик высмеял идею Соколовской о благе заробитчанства

Политик, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков поспорил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале с украинской журналисткой Яниной Соколовской о пользе заробитчанства для Украины.

По его словам, «украинскую корову» кормят мало, а доят всё больше. «В результате молока все меньше, люди уезжают, и всё это надо как-то объяснить», — отметил политик, комментируя слова Соколовской о том, что заробитчане приносят своей стране пользу, присылая деньги.

«И что вы говорите? Хорошо, что они уезжают на Запад, заробитчанами работают, они же деньги нам присылают. Так пусть всё население Украины уедет куда-то, и тогда им не надо ни пенсии платить, ни дороги строить. Они деньги ещё пришлют, вообще здорово», — пояснил Стариков, пока Соколовская тщетно пыталась его перебить.

Однако на Украине никто не собирается делать, да и не может сделать нормальную экономику, подчеркнул писатель. «Хотели бы — за 28 лет сделали бы. Ещё 28 лет будут обещать. Обещание длиной в человеческую жизнь. В Советском Союзе обещали коммунизм, а здесь обещают светлое жёлто-синее будущее», — заключил он под смех зала.

Поспорил с украинской журналисткой Яниной Соколовской о будущем Украины — в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. pic.twitter.com/c9wMFh8nWo — Николай Стариков (@nstarikov) August 21, 2019

Источник: https://nstarikov.ru/club/108000