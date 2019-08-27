США испугались вызова

Вашингтон не нуждается в поводе для ввода антироссийских санкций, однако дело Скрипалей» из-за которого в силу вступил новый пакет ограничительных мер, на руку Соединенным Штатам. Об этом рассказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Россия является одной из немногих стран, которая потенциально не только может бросить вызов США, но и делает это, в частности, в военной сфере. При этом в нынешних реалиях лишь Москве под силу поставить само существование Соединенных Штатов под сомнение. Запад это прекрасно понимает и не может «простить». Поэтому, испугавшись вызова, он делает все, чтобы Россия, так или иначе, разоружилась. В этом плане будет долгоиграющая политика, заявил в интервью «ПолитЭксперту» журналист.

«Этого бы не забыли (что Россия может уничтожить США – прим. ред.) даже, если бы мы сидели ровно и не предпринимали бы ничего для отстаивания своих национальных интересов. Даже «тишайший» Ельцин в конце 90-х подвергался обструкции за его неуступчивость и несговорчивость. Сейчас же ситуация иная, Россия очнулась и начала отстаивать свои интересы, а это неприемлемая ситуация для «победителей холодной войны», с их точки зрения», – отметил Синельников-Оришак....