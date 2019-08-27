США испугались вызова
10:18. 27 августа 2019 Просмотров - 122 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Одна из причин очередных американских санкций против РФ, в «пробуждении» России
Вашингтон не нуждается в поводе для ввода антироссийских санкций, однако дело Скрипалей» из-за которого в силу вступил новый пакет ограничительных мер, на руку Соединенным Штатам. Об этом рассказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
Россия является одной из немногих стран, которая потенциально не только может бросить вызов США, но и делает это, в частности, в военной сфере. При этом в нынешних реалиях лишь Москве под силу поставить само существование Соединенных Штатов под сомнение. Запад это прекрасно понимает и не может «простить». Поэтому, испугавшись вызова, он делает все, чтобы Россия, так или иначе, разоружилась. В этом плане будет долгоиграющая политика, заявил в интервью «ПолитЭксперту» журналист.
«Этого бы не забыли (что Россия может уничтожить США – прим. ред.) даже, если бы мы сидели ровно и не предпринимали бы ничего для отстаивания своих национальных интересов. Даже «тишайший» Ельцин в конце 90-х подвергался обструкции за его неуступчивость и несговорчивость. Сейчас же ситуация иная, Россия очнулась и начала отстаивать свои интересы, а это неприемлемая ситуация для «победителей холодной войны», с их точки зрения», – отметил Синельников-Оришак....
В такой ситуации Вашингтону совершенно не нужен повод для ввода очередных санкций против РФ. Однако есть «дело Скрипалей», которое Соединенные Штаты могут использовать для достижения личных целей.
«Если что, то крайней окажется Великобритания, а США просто отреагировали на этот вопиющий факт. Поэтому, американцы здесь в любом случае «ни при чем». Если бы не было этого повода, был бы другой», – подчеркнул эксперт.
«Добренький дядюшка» Трамп
Что касается позиции президента США Дональда Трампа по присоединению России к G7, то нужно понимать, что сегодня эта организация ничего собой не представляет – обычная «пустышка, фантик». Американский лидер, понимая, что для восстановления «Большой восьмерки» необходимо согласие всех членов, и завел эти разговоры.
«Он прекрасно знает, что Канада и Британия костьми лягут, но не пустят Россию. И таким образом он просто выступает в качестве добренького дядюшки», – подвел итог Синельников-Оришак.
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что Вашингтон руководствовался исключительно экономическими мотивами. Ни о какой политической составляющей в данном случае речь идти не может....
Источник: https://politexpert.net/163568-politolog-uvidel-prichinu-ocherednykh-amerikanskikh-sankcii-protiv-rf-v-probuzhdenii-rossii?utm_referrer=httpszen.yandex.com
Пока человек один-он ничего не может, но стоит появится соучастнику и уже многое возможно. Можно наладить диалог
-Спросить во что он верит?
-Узнать где ошибался?
-Зачем ему такая судьба?
-Кто рядом с ним, или он одинок?
И за всеми этими вопросами, стоит один
-Какова цель его жизни?
Простак ответит, что живёт -чтобы жить, или родители за него решили-какую карьеру выбрать!
Но на самом то деле, смысл жизни-это побеждать и прежде всего само себя, пройти путь от одиночки-к лидеру общества. Общества где главный не тот кто богат и просто силён, а тот кто обладает мужеством-жить, забыв о мелочах. Найдите мне такого-кто обладает силой-быть собой,-это тот кто не променяет свои принципы..
Принципы-это какой ценой добиваться успеха, кто то может врать, юлить, заискивать и сомневаться-это и есть беспринципность, т.е. это неверие в свои силы и свою правоту.
Хотя правильней идти до конца, до края своих сил и возможностей, надо просто взять и сделать-то важное, ради чего ты живёшь, т.е. быть сильным, способным побороть свою слабость и лень, смешанную с неуверенностью. С малых лет женщины внушают мужчинам их неправоту, их слабость, их беспринципность. Было бы плохо если мы верили словам женщин, но мы знаем, что это не так-мы сильные, в нас заложена сила побеждать.
Быть слабым и признать это,- самое главное.
На свете много проблем которые решить могут-только те в ком хватит уверенности быть сильным.
Многие могли бы начать с того -что перестали просить о помощи и признали свою несостоятельность и начали быть тем -кем они должны быть-сами победителями
Любые санкции на руку России. Ибо народ просыпается в прямом и переносном смысле. Идет импортозамещение и размещение предприятий на территории России.
Трамп и компания скоро будут бегать вокруг России, лишь бы она снова “вернулась”, приглашая куда угодно. Задача проста – снять образ врага в глазах россиян. Однако, запад до сих пор линеен, и не понимает, что народ России меняется и становится более развитым и сознательным. Друзьями они нам не были никогда.
Все делают вид что не понимают что новые “санкции” РЕКОМЕНДУЮТ и РАЗРЕШАЮТ кредитовать Россию в рублях.
Кто с головой дружит тот понял.
А стадо пусть мычит