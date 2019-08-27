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Российское присутствие в Африке

00:50. 27 августа 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Военно-техническое сотрудничество РФ с странами Африки по версии ISW (отчет на середину августа 2019 года).

1. Заштрихованы страны, с которыми Россия уже заключила различные договора о поставках оружия, тренировке военных и проведении учений.
2. Красными ангарами отмечены страны с постоянным присутствием российских военных специалистов.
3. Зеленым отмечены страны, где российские спецы тренируют местных силовиков.

Из отчета:

Кампания Кремля в Африке – это тематическое исследование методов, которые он использует для достижения своих глобальных целей. Президент России Владимир Путин – не просто оппортунистический хищник. Его инвестиции в Африку являются стратегическими, несмотря на их ограниченные масштабы и результаты, и, вероятно, будут иметь важные долгосрочные последствия. Расширение российского влияния в Африке может снизить воздействие принудительных санкций, обеспечить дополнительный источник дохода для режима и расширить его военные возможности и глобальную сеть дезинформации. Это также имеет последствия для антитеррористических усилий США в Африке. Кампания также дает представление о потенциальных точках уязвимости Кремля, в том числе о его чрезмерной зависимости от своих человеческих сетей и риске поражения от неудачных операций по оказанию влияния.

Кремль углубляет свои связи с Африкой в ​​качестве ключевого компонента своих более широких глобальных кампаний, Президент России Владимир Путин имеет ряд основных стратегических целей: сохранение своего режима, подавление политического инакомыслия, укрепление экономики, восстановление государства как мировой державы и уменьшение глобального влияния США и НАТО. Он стремится разрушить единство Запада и восстановить сюзеренитет над бывшим Советским Союзом. Он восстанавливает глобальный военный потенциал, который направлен на купирование активности его противников при низких затратах с использованием небольшого количества войск и передовых систем вооружений в зоне боевых действий. Он пытается создать созвездие гибких государств и политических союзов и узаконить свои нарушения международного права. Он проводит несколько кампаний в поддержку этих целей, некоторые более скоординированные, чем другие. Эти кампании выходят за географические границы и имеют несколько взаимосвязанных направлений деятельности.

В Африке Россия видит возможность расширить свое военное влияния и смягчить негативные экономические последствия ухудшения отношений с Западом. Россия также, вероятно, стремится сбалансировать глобальное влияние Китая. Кремль стремится втянуть африканские государства в сеть геополитических альянсов и поделить глобальное информационное пространство, которое он создал, для того, чтобы превратиться в жизнеспособную великую державу, международного посредника, участника гуманитарной деятельности и эффективного партнера по борьбе с терроризмом. Он посвятил некоторых своих самых высокопоставленных чиновников этим скоординированным усилиям по расширению своего влияния в Африке. Россия сосредоточилась на укреплении своих двусторонних военных и экономических связей по всей Африке. Он проведет свой первый крупный саммит Россия-Африка в Сочи в октябре 2019 года в партнерстве с Египтом.

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Лица и организации, по версии ISW отвечающие за "африканскую политику" РФ.







Скачать отчет ISW можно здесь http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20-%20The%20Kremlin%20Campaign%20in%20Africa%20-%20August%202019.pdf (pdf)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5234937.html

Метки: isw, Африка, карты, Россия, США

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