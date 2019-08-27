Непатриотичные хирурги
21:53. 27 августа 2019 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
По мотивам истории с эффективным депутатом и неэффективными хирургами в Нижнем Тагиле.
PS. После начала проверки этой истории по линии Генпрокуратуры и обещаний местного миндзрава разобраться с тяжелой ситуацией, двое из шести уволившихся хирургов передумали увольняться и решили остаться.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5236818.html
двое из шести уволившихся хирургов передумали увольняться и решили остаться.
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Не хотел-бы я попасть под скальпель к такому хирургу. Отрежет а потом передумает и пришьёт.