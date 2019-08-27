Непатриотичные хирурги

Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: "я, я, я". Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, ... оно не в силах ни видеть, ни слышать, ... оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной Жизни.

— Антарова Конкордия