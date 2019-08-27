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Непатриотичные хирурги

21:53. 27 августа 2019 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал:


По мотивам истории с эффективным депутатом и неэффективными хирургами в Нижнем Тагиле.

PS. После начала проверки этой истории по линии Генпрокуратуры и обещаний местного миндзрава разобраться с тяжелой ситуацией, двое из шести уволившихся хирургов передумали увольняться и решили остаться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5236818.html

Метки: заработная плата, медицина, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5824 962
    ХОХОЛ 28 августа 2019 в 9:43

    двое из шести уволившихся хирургов передумали увольняться и решили остаться.
    ——–
    Не хотел-бы я попасть под скальпель к такому хирургу. Отрежет а потом передумает и пришьёт.

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