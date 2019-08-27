Необычная посадка СУ-57 на аэродроме в Жуковском.
14:53. 27 августа 2019 Просмотров - 245 3 коммент. Опубликовал: BlackCat
Бонус в конце видео - "перевертыш" на тему отработки посадок с малым выкатом. СУ-57 шел на предельно малой скорости, о чем говорит тангаж (нос задран), ориентировочно 230-250 км/ч.
Источник: https://youtu.be/y5WMmpKvsUU
Девочки всю жизнь играют в куклы, а мальчики в машинки и самолётики!
От некоторых машинок и самолетиков и жизнь зависит.
Нештатные ситуации возникали и будут возникать, лётчики и самолёт достойно из нее вышли.