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Необычная посадка СУ-57 на аэродроме в Жуковском.

14:53. 27 августа 2019 Просмотров - 245 3 коммент. Опубликовал:

Бонус в конце видео - "перевертыш" на тему отработки посадок с малым выкатом. СУ-57 шел на предельно малой скорости, о чем говорит тангаж (нос задран), ориентировочно 230-250 км/ч. 

Источник: https://youtu.be/y5WMmpKvsUU

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