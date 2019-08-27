Главная » Аналитика, События, Экономика

Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений .

21:15. 27 августа 2019 Просмотров - 40 2 коммент. Опубликовал:

1550593798_0_40_3047_1754_600x0_80_0_0_2

МОСКВА, 27 августа 2019, 16:35 — REGNUM

Министерство финансов и Банк России намерены в ближайшее время представить новую версию системы накопительных пенсий, которая предусматривает полностью добровольное участие в ней граждан. Об этом 27 августа сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московской биржи.

По его словам, новая система не будет именоваться «индивидуальным пенсионным капиталом», как предполагалось ранее.

Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению». «То есть будет полностью добровольная система», — пояснил Моисеев.

«Я думаю, что мы с первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым, наверное, через неделю объявим вам все детали», — сказал замглавы Минфина, добавив, что предложения будут вынесены на общественную дискуссию.

Напомним, в соответствии с концепцией Минфина и Банка России об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан, а взносы в негосударственные пенсионные фонды должны осуществляться самими гражданами либо их работодателями.

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2700986.html

Источник: https://ria.ru/20190827/1557944281.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию — Пресс-служба Президента России
... долларов. Минфин России выдал кредит...способные быстро учиться новому. Главное сейчас ...Я прошу Банк России и Правительство ... Поручаю Правительству представить соответствующие предложения....заинтересованным структурам разработать систему жёсткого, действенного...
Безналичные деньги в России "рисуются" коммерческими банками
...которого обеспечивает получение нового качества, что ...Выгодно это и Минфину, так как ...дополнительного денежного дефицита Банк России станет проводить ...Однако их не представили.Причина, по которой...систем, что способствует росту вывоза капитала из России...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...Мартынюк представили СМИ новый опус-доклад о жизни Президента России В...Систему, что выпускает зелёные доллары с портретами американских президентов. Независимый Центральный банк...Россия на покупку ценных бумаг казначейства США… по данным американского Минфина...
Очередная попытка национализировать ЦБ: получится ли у них отбрехаться?
...представил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Документ предусматривает, что Банк России... — запуск новых производств — выпуск новых товаров — создание... Минэкономразвития и Минфина опирается на ... (это решение систем уравнений «затраты ...
Новости Украины и Новороссии 6 апреля 2015
... душит Украину Минфин Украины вывел ... децентрализация, построение новой судебной системы и ... Через Государственный банк Луганской народной республики...только получить из России двигатель и систему управления», - ... Донецкой области», представил на своей странице...
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
...бюджета, по данным минфина, составляли 7,8... торговлю и налоговую систему. Таким образом, ... заниматься хозяйством, а Банк России — финансовой системой. А...в понятном шоке. Представьте себе: вы привычно... ослаблять рубль. До Нового года жду ослабления рубля...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)