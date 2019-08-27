Италия. 1943. Гитлер : „Убивать всех, кто сопротивляется“
После высадки на Сицилии, мечта Муссолини о создании „итальянского фашистского рейха« была разрушена, а сам Дуче превратился из диктатора в клоуна, которому пока разрешили жить. Так пишет немецкая пресса о тех событиях.
В Civitella in Val di Chiana в июне 44-ого солдаты дивизии ваффен СС „Германи Геринг« уничтожили 400 мирных жителей, в том числе 100 детей. В селе Marzabotto эсэсовцы уничтожили 770 человек.
Немецкие историки педантично и сухо подсчитали, что с 8 сентября 1943 года до мая 1945, от рук гитлеровцев в Италии ежедневно погибали 165 человек.
Источник: https://nstarikov.ru/club/107996