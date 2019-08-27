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Италия. 1943. Гитлер : „Убивать всех, кто сопротивляется“

16:43. 27 августа 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Яндекс.Дзен @ Доктор Сосновский

После высадки на Сицилии, мечта Муссолини о создании „итальянского фашистского рейха« была разрушена, а сам Дуче превратился из диктатора в клоуна, которому пока разрешили жить. Так пишет немецкая пресса о тех событиях.

Фотографии немецких и итальянских камрадов, в обнимку сидящих около бронемашин и распивающих пиво и вино, исчезли из газет и „Вохеншау«. „Свиньи и люмпены« — так стали называть своих недавних боевых братьев солдаты вермахта. Малоизвестный факт — почти 600000 итальянских солдат были взяты в плен в отправлены в рабочие лагеря в Германию как „интернированые военнослужащие«. Тысячи мирных жителей были расстреляны зондеркомандами СС.

В Civitella in Val di Chiana в июне 44-ого солдаты дивизии ваффен СС „Германи Геринг« уничтожили 400 мирных жителей, в том числе 100 детей. В селе Marzabotto эсэсовцы уничтожили 770 человек.

Немецкие историки педантично и сухо подсчитали, что с 8 сентября 1943 года до мая 1945, от рук гитлеровцев в Италии ежедневно погибали 165 человек.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107996

Метки: чит.клуб

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