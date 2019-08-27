Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале России-24. “Окна. О провале саммита G7″

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SesGmj9woa0
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Не суди о человеке по тому, что увидел на поверхности, встреться с ним в глубинах его души, ума, сердца.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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