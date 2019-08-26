Жить по совести или по правилам? Алексей Орлов, Вера, Юля и Татьяна

Что такое правила, догма, совесть?



Алексей Орлов, Вера, Юля и Татьяна









Что значит жить по этим понятиям или без них? Об этом вы узнаете их этой передачи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=chLW4dSVa1o