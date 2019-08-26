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Видео: Птенцы казарки совершают беспощадные прыжки с огромных утесов, надеясь выжить

11:09. 26 августа 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Белощекие казарки отличаются от всех своих сородичей интересным двухцветным окрасом. Если смотреть на этих птиц снизу, они белые, а сверху черные. Пернатые хорошо плавают, ныряют и бегают. Живут они колониями на северо-восточном побережье Гренландии и Скандинавии. Свои гнезда эти птицы любят создавать на высоких скалах с резкими обрывами. Таким образом, они защищаются от нападений хищников: песцов и белых медведей. Каждая пара строит свое гнездо на расстоянии друг от друга и защищает его самостоятельно. Как правило, эту роль в семье берет на себя самец, в то время как самка высиживает потомство. При обустройстве гнезда казарки используют не только мох и траву, но и выщипывают пух из своей груди, выстилая им дно.

Растения на скальной местности не растут, а значит есть птенцам здесь нечего. Да и питаются казарки водорослями, рачками и моллюсками. Вместе с тем, в отличие от всех горных птиц, эти еду своим малышам не приносят. А потому, через трое-четверо суток птенчикам приходится совершить крайне смелый поступок — спрыгнуть со скалы вниз. Малыши раскрывают свои пушистые крылышки и совершают прыжок. Большинство таких полетов заканчивается удачно. Благодаря своему маленькому весу они планируют, словно перышки. Спустившись вниз, птенцы держатся своих родителей.

Представленное ниже видео как раз демонстрирует тот самый напряженный момент, когда детенышам казарки приходится отдаться везению и выпрыгнуть из родительского гнезда. Съемка проходила на побережье Гренландии. Мы видим, как родители подходят к краю пропасти и показывают крохам пример, слетая со скалы. Птенцы неуверенно пытаются последовать за ними и друг за другом пробираются на край. Следующие кадры никого не оставят равнодушным: наблюдать за падением — зрелище не для слабонервных, а чем ближе малыши приближаются к земле, тем сильнее хочется зажмурить глаза. К сожалению, падения оказываются удачными не для всех. И вот единственный выживший птенчик счастливо поплыл за родителями.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/video_ptency_kazarki_sovershajut_besposhhadnye_pryzhki_s_ogromnykh_utesov_nadejas_vyzhit/2019-08-25-74646

Метки: животные и растения

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