Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2019

Утренние оповещения Генштаба ВСУ Зеленскому – плохая новость для украинцев

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что каждое утро у него начинается с получения SMS-сообщений от Генштаба ВСУ о потерях в Донбассе, заставило бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника прийти к неутешительным выводам. «Его рассказ об утренних SMS — это плохая новость для украинцев. Это знак, что Зеленский только наблюдает за ситуацией, а не управляет ею», – заявил политик, указывая на то, что украинский лидер имеет полномочия отдать приказ частям ВСУ прекратить огонь на линии соприкосновения с войсками непризнанных республик ЛДНР, однако не пользуется ими в полной мере.

Эксперт отметил, что своими словами Зеленский продемонстрировал собственную политическую несостоятельность и то, что он до сих пор не может повлиять на ситуацию в стране даже при обладании всей полнотой власти и доминировании его сторонников в Верховной Раде. Одновременно с этим политик обратил внимание и на слова украинского президента о его желании получать SMS о том, что на Украине «за ночь родилось более тысячи детей», что останется невыполнимой целью, пока Киев не создаст для этого в стране все необходимые условия.





«На Украине люди просто не видят перспективы. Так что слова Зеленского — это дешевый пиар, и все это понимают», – прокомментировал заявление украинского лидера Олейник, а затем обратился к нему с призывом перейти от слов к реальным делам: «Не рассказывай, а действуй — ты имеешь для этого все полномочия».

Ранее политолог Руслан Бортник указал на нынешние возможности президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в стране.

Сергей Жуков

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Шокирующий эффект встречи ополченцев и военных ВСУ

Журналист Александр Рогаткин прокомментировал неожиданные результаты встречи донбасских ополченцев и «ветеранов АТО» в студии «России 24». Эффект от «Окопной правды» несколько шокировал. Подозревал, что укронацики, традиционно порвут свои седалища на свастики, но тут включились наши турбопатриоты, своей тупостью, оставившие украинских «не братьев» далеко позади. Сколько же подонков вскрылось, присосавшихся к теме войны, паразитирующих на чужом горе, гуманитарных и контрабандных схемах! Как они все обделались, а вдруг люди из окопов договорятся и война закончится? Они даже не поняли, что мужики, служившие в ВСУ, приехали к нам рискуя жизнями, рассказывать о преступлениях ВСУ: мародерстве, убийствах мирных, обстрелах Донбасса «Точками У». Один, вообще, был антимайдановцем, которого по суду в армию забрали. Он потом спрашивал, а где вы, донецкие были, когда нас, вместе с «Беркутом» жгли в центре Киева? Отсиживались и ждали, чем кончится. И сейчас отсиживаются. Воевать хотите? Вперёд, к Индусу в Коминтерново, или к Владлену Татарскому в Сокольники! Хотя бы ночь там проведите, а потом про предательство говорите. Вот уж, действительно, верно говорят; — «Избавь боже от друзей-идиотов, а уж с врагами сами справимся!» Читайте также: Создали не украинцы: Власти опозорились обезьяньим фонтаном в Харькове (ФОТО)

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На Донбассе уничтожен морпех ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

25 августа в зоне проведения «операции Объединенных сил» погиб военнослужащий 35 бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко. Об этом сообщили в Лановецком райвоенкомате. «25 августа 2019 во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных Сил, погиб наш земляк, военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины, Собко Виталий Олегович», — говорится в сообщении. Собко родом из села Барсуки Лановецкого района Тернопольской области, перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет. Как ранее сообщала «Русская Весна», в штабе оккупационной операции сегодня сообщили об одном погибшем и трех раненных военнослужащих ВСУ. Читайте также: Надо прекращать войну на Донбассе: Ополченцы и «атошники» встретились в студии Останкино (ВИДЕО)

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Донбасс: Оккупанты заявили о потерях

В воскресенье, 25 августа на Донбассе были ранены четверо украинских военнослужащих, один из них умер, сообщает штаб оккупационной операции. «25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении. «К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался», — заявили в штабе. Другие военные госпитализированы и находятся под наблюдением медицинских специалистов Читайте также: Надо прекращать войну на Донбассе: Ополченцы и «атошники» встретились в студии Останкино (ВИДЕО)

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ЛНР демонтирует фортификационные сооружения, чтобы начать ремонт Станичного моста

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