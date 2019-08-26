И снова в рамках декабрьского стола заказов слушаем тему, предложенную utrivan:

"Созвездие Ориона вообще и в частности - ярчайшие звезды, Пояс Ориона, Облако Ориона, туманности Ориона и Конская Голова и т. п. чудеса."

Орион – имя охотника из древнегреческой мифологии. В наши дни – это одно из самых знаменитых созвездий земного неба, одно из крупнейших, заметных и узнаваемых. Огромные звёзды Ориона находятся на небесном экваторе, поэтому видны в обоих полушариях.

Поздно вечером в южной стороне неба вы обязательно обратите внимание на три довольно яркие звезды. Они выстроились по прямой линии, наклоненной к горизонту. Это не все созвездие, а лишь «пояс» самого красивого зимнего созвездия Орион. Все созвездие гораздо больше. Восемь самых ярких его звезд образуют фигуру, которая некоторым любителям астрономии напоминает большой красивый бант. Но древние люди видели в очертании этих звезд не бант, а вооруженного до зубов охотника. Он поднял высоко над головой дубину (палицу) и выставил вперед щит, а с пояса — те самые три звезды — у него свисает колчан со стрелами. Имена самых ярких звезд этого созвездия — Бетельгейзе, что на древне-арабском языке означает «плечо великана», и Ригель-«нога» — люди придумали давным давно.

Орион (греч. Ὠρίων) — экваториальное созвездие. В этом созвездии две звезды нулевой величины, 5 звёзд второй и 4 третьей величины, причём среди ярчайших звёзд есть переменные. Созвездие легко разыскать по трём бело-голубым звёздам, изображающим пояс Ориона — Минтака (δ Ориона), что по-арабски значит «пояс», Альнилам (ε Ориона) — «жемчужный пояс» и Альнитак (ζ Ориона) — «кушак». Они отстоят друг от друга на одинаковом угловом расстоянии и расположены в линию, указывающую юго-восточным концом на голубой Сириус (в Большом Псе), а северо-западным концом — на красный Альдебаран (в Тельце). Наиболее яркие звёзды: Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс. В Орионе расположена видимая невооружённым глазом Большая туманность Ориона. В созвездии много горячих звёзд ранних спектральных классов O и B, которые образуют звёздную ассоциацию.

Есть немало интересных легенд об Орионе. В каждой из них он совершает подвиг, страдает и погибает от коварных врагов. В легендах древних греков рассказывается, например, о том, как Орион охотился на диких зверей, которые то и дело нападали на жителей острова Хиос. Царь этого острова обещал отдать Ориону в жены свою дочь — красавицу Меропу; если охотник уничтожит всех страшных зверей. Орион это сделал, но его жестоко обманули. По приказу царя, усыпили, выкололи глаза и бросили на пустынный морской берег.

Бог Солнца Гелиос вернул ему зрение. Орион решил отомстить своим врагам, но те трусливо спрятались в пещере. Великан долго искал их, и за это время с ним происходили разные приключения. Погиб Орион от укуса ужасного Скорпиона, которого ему подослала разгневанная владычица зверей богиня Артемида.



Вот есть такая версия

Приглядитесь и постарайтесь запомнить две самые яркие звезды созвездия Орион. Красновато-оранжевая Бетельгейзе (она вверху слева, α) — это одна из самых огромных звезд на небе. По объему она во много-много раз больше Солнца. А звезда Ригель (справа внизу, β) — самая яркая звезда в этом созвездии. Она расположена от нас гораздо дальше всех других звезд Ориона. Ригель — гигантская звезда и очень горячая, потому она кажется нам голубовато-белой.









В созвездии Ориона находится яркая и особенная туманность, называемая «Конская голова». Относится она к темной, или поглощающей туманности, и она была бы совсем нам не видна, если не яркий фон другой туманности в этом созвездии. Снизу виднеется газопылевое большое облако, из которого возвышается над всем вскинутая голова жеребца.







В каталоге Бернара данная туманность числится за номером 33. Её впервые совершенно случайно обнаружили в 1888 г., а именно изучая фотографические пластинки созвездия Ориона. Эффектная и красивая туманность «Конская голова» стала одним из самых известных объектов Космоса. А так как эта туманность не всегда просто наблюдаема, то её используют даже в качестве проверки оборудования.

На редкость выразительная форма сделала ее одним из самых известных астрономических объектов.

Светлое розовое свечение водородного облака на фоне которого собственно и проступают темные очертания Конской головы, возникает под действием ультрафиолетового излучения сигмы Ориона, молодой яркой звезды ОВ класса. Карта поляризации свечения облака говорит о том, что σ Ориона — единственный источник горячего излучения, подсвечивающий эту область (располагающаяся неподалеку яркая звезда ζ Ориона находится ближе к нам чем облако и поэтому никак не связана с ним). Наличие единственного мощного источника излучения делает Конскую голову отличной единственной лабораторией для проверки существующих моделей процессов фотодиссоциации, которые описывают взаимодействие газа и пыли, погруженных в «море» ультрафиолетовых квантов.

На небе это созвездие занимает довольно большую площадь и расположено в основном как бы горизонтально. Ориентироваться надо на Бетельгейзе — красноватого цвета и если провести линию по поясу Ориона вниз, то наткнемся на Сириус — ярчайшую звезду на небе.

Рекомендую посмотреть созвездие в Google Sky

Бетельгейзе

Красный сверхгигант Бетельгейзе (α Ориона), что по-арабски значит «подмышка» — неправильная переменная звезда, блеск которой изменяется от 0,2 до 1,2 звёздной величины и в среднем составляет около 0,7m. Расстояние до звезды от Земли составляет 430 световых лет, а светимость в 14 000 раз больше солнечной. Это одна из крупнейших среди известных астрономам звёзд: если бы её поместить вместо Солнца, то при минимальном размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном — достигала бы орбиты Юпитера. Объём Бетельгейзе по крайней мере в 160 млн. раз больше солнечного.

Ригель

Бело-голубой сверхгигант Ригель (β Ориона), что по-арабски значит «нога», имеет визуальную звёздную величину 0,18. Ригель находится на расстоянии более 770 световых лет от Солнца. Температура его поверхности 11 200 К (класс B8I-a), диаметр около 95 млн.км (то есть в 68 раз больше Солнца) а абсолютная звёздная величина −6,69; его светимость в 40 600 раз выше солнечной, а значит, это одна из самых мощных звёзд вГалактике (во всяком случае, самая мощная из ярчайших звёзд на небе, так как Ригель — ближайшая из звёзд с такой огромной светимостью). Древние египтяне связывали Ригель с Сахом — царём звёзд и покровителем умерших, а позже — с Осирисом.

Созвездие Орион из Атласа "Uranographia" Яна Гевелия (1690)

нажмите на изображение для его увеличения

Созвездие Орион из Атласа "Uranographia" J. E. Bode (Берлин 1801)

нажмите на изображение для его увеличения

Созвездие Орион из Атласа "Urania’s Mirror" (London, 1825)

Орион — в древнегреческой мифологии знаменитый охотник, отличавшийся необычайной красотой и таким ростом, что его иногда называли великаном. Сын Посейдона и нимфы Эвриалы, внук Кроноса и Реи, муж Меропы. Другая версия рождения героя повествует о том, что Зевс и Гермес посетили жителя Фив Гириея. Когда тот, после жертвоприношения быка и угощения богов, стал жаловаться на бездетность, гости потребовали шкуру жертвы. Когда хозяин принес шкуру, они наполнили ее мочой и велели закопать в землю. Через некоторое время из неё появился мальчик, получивший имя Урион, постепенно для благозвучия изменившееся на «Орион».

После того, как Орион украл Меропу и женился на ней против воли её отца, обманувшего Ориона, был ослеплён им. Восстановил зрение, совершив путешествие к месту восхода Гелиоса, в котором провожатым ему служил один из учеников Гефеста, которого Орион нёс на плечах. Орион подставил лучам солнечного бога слепые глаза, и Гелиос вернул ему зрение. Там же он был замечен богиней Эос и стал её возлюбленным.

Был сотоварищем Артемиды по охоте, по некоторым вариантам — мог или претязал стать возлюбленным богини. Был поражён стрелой Артемиды за победу над ней на охоте, или за посягательство на её девственность, или из ревности по подстрекательству Аполлона, брата богини, опасавшегося за её честь.

По другому варианту гибели, был укушен чудовищным скорпионом, посланным Геей или Посейдоном, во время преследования им Плеяд. Возможно, его пытался воскресить Асклепий, но был убит ударом молнии Зевса. После смерти Орион был превращен в одноимённое созвездие (по некоторым вариантам мифа — вместе со своей собакой, превращенной в звезду Сириус или созвездие Большой Пёс; в мифах с участием Асклепия тот также был превращён в созвездие — Змееносец).

Средняя звезда в Мече Ориона — θ Ориона, известная кратная звёздная система: четыре её ярких компонента образуют маленький четырёхугольник — Трапецию Ориона. Кроме того, там ещё четыре более слабые звезды. Все эти звёзды очень молоды, они недавно сформировались из межзвёздного газа в невидимом облаке, занимающем всю восточную часть созвездия Ориона. Лишь маленький кусочек этого облака, нагретый молодыми звёздами, виден под Поясом Ориона в небольшой телескоп и даже в бинокль как зеленоватое облачко; это самый интересный объект в созвездии — Большая туманность Ориона (М42), удалённая от нас примерно на 1500 световых лет и имеющая диаметр 20 световых лет (в 15 000 раз больше диаметра Солнечной системы). Она была первой туманностью, сфотографированной астрономами (Г.Дрэпер, 1880).

На 0,5° к югу от восточной звезды Пояса (ζ Ориона) расположилась широко известная тёмная туманность Конская Голова (B 33), которая хорошо видна на ярком фоне туманности IC 434.

Астеризмы

Астеризм Сноп, определяющий характерную форму созвездия, включает звёзды — α (Бетельгейзе), β (Ригель), γ (Беллатрикс), ζ (Алнитак), η (Минтака), κ (Саиф).

Альтернативное название астеризма — Бабочка.

Четыре астеризма связаны с частями традиционной фигуры созвездия.

Пояс Ориона — звёзды Минтака, Алнилам и Алнитак (соответственно, δ, ε и ζ Ориона). Известен также как Три короля, Три волхва (Волхвы), Грабли.

Меч Ориона — астеризм, включающий две звезды (θ и ι) и Большую туманность Ориона.

Щит Ориона — астеризм, представляющий собой шесть расположенных дугой звёзд: π1, π2, π3, π4, π5 и π6. Древнее название — Панцирь черепахи.

Дубинка Ориона — астеризм в северной части созвездия, включающий пять звёзд χ2, χ1, ν, ξ и 69.

Следующие два астерима содержат, фактически, одинаковые звёзды.

Зеркало Венеры. Астеризм Пояс Ориона, звезда — рукоять Меча и звезда η Ориона формируют ромбовидное зеркало, а сам астеризм Меч Ориона выполняет роль ручки зеркала. Таким образом, астеризм включает звёзды η, δ, ε, ζ, θ и ι Ориона.

Новый астеризм Кастрюля возник в среде любителей астрономии Австралии. В южном полушарии Земли небесные объекты, в частности, созвездия, видимы в перевернутом положении, относительно их видимости в северном полушарии. Таким образом, астеризм Зеркало Венеры, оказывается перевернутым: его ручка выступает в качестве ручки Кастрюли, остальные звёзды составляют саму Кастрюлю. Астеризм включает звёзды η, δ, ε, ζ, θ и ι Ориона.

Наилучшие условия для наблюдений в ноябре — январе.

История

В расположении звёзд созвездия которого легко угадывается фигура человека. В Древнем Египте созвездие Орион считалось «царём звёзд», а в Древнем Вавилоне оно называлось «Верный пастух небес». В иудейской (и библейской) традиции Ориону соответствовало созвездие Кесиль или Кесил (ивр. כסיל‎, «глупец»), происхождение которого пока никак не объясняется.

В Древней Греции в созвездии видели великого охотника Ориона, согласно греческому мифу, — сына Посейдона и Эвриалы. Помещёно на небо отцом Посейдоном после гибели Ориона от стрел богини Артемиды (по другому варианту мифа — от укуса Скорпиона).

Созвездие включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».



Сердце Ориона(туманность в созвездии Ориона)

Под Поясом Ориона можно найти светлую газопылевую туманность М42 (NGC 1976) - Большую туманность Ориона, ее интегральный блеск 4,0m. Невооруженным глазом туманность видна как неприметное маленькое пятнышко, похожее на комету. В телескоп же туманность предстает во всей своей красе. В центре туманности можно увидеть четыре горячие звезды - Трапецию Ориона. Вокруг Трапеции Ориона - область активного звездообразования, которая состоит из сверхплотного молодого скопления звезд и переменных типа Т Тельца. Рядом расположены плотные молекулярные облака, это ближайшие к Солнцу гигантские молекулярные облака Орион А и Орион В, расстояние до них 400-500 пк.

Туманность находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли, а красноватый цвет на фотографии объясняется сильным свечением на длине волны водорода, составляющего основную массу газа Большой туманности.



Туманнось "Факел" (NGC 2024) в Созвездии Ориона (Flame Nebula - Orion)

Газово-пылевая туманность из созвездия Ориона, обозначенная в каталоге Генри Дрейпера как NGC 2024. Этот красивый комплекс светящихся облаков с многочисленными темными вкраплениями виден вблизи от самой левой из трех звезд пояса Ориона - σ Ориона. По всей видимости именно σ Ориона и подсвечивает этот объект. Расстояние до туманности может составлять около 1000 световых лет.

Орион очень полезен в качестве помощника для поиска других звёзд. Если провесить прямую через пояс Ориона, то на западе мы увидим Альдебаран (альфа Тельца), а на востоке – Сириус (альфа Большого Пса). Линия на восток через первую строку звёзд указывает на Процион (альфа Малого пса), а если протянуть линию из Ригеля (крайняя западная звезда в третьей строке, начало левой ноги Ориона) через Бетельгейзе (крайняя восточная звезда в первой строке, правая подмышка Ориона), то мы сможем увидеть Кастор и Поллукс (альфу и бету Близнецов).

Если уж речь зашла о звёздах, то стоит сказать о том, что созвездие Ориона необычайно богато на яркие объекты.

Альфой Ориона является Бетельгейзе, красная звезда, превосходящая размером орбиту Марса. Но несмотря на то, что является альфой, немного тусклее, чем Ригель. Ригель – бета созвездия – огромная сине-белая звезда, одна из самых ярких звёзд земного неба. Особенно эффектно выглядят звёзды пояса Ориона – Минтака (дельта), Алнитак (зета) и Алнилам (эпсилон) – три яркие звезды, стоящие рядом друг с другом, – только по ним одним можно узнать Орион среди других созвездий.

Созвездие Ориона славится ещё тем, что внутри него можно даже невооружённым глазом или, по крайней мере, с помощью бинокля увидеть что-то ещё, кроме звёзд, завихрения облаков зарождающихся звёзд, светящегося газа и пыли. "Внутри" Ориона, находятся такие туманности, к примеру, как Туманность Ориона, Туманность Конская голова. А если обзавестись телескопом побольше, можно разглядеть Петлю Бернара и даже NGG 2024! Словом, созвездие Ориона – один из самых интенсивных районов зарождения звёзд.

Сам Орион с нынешней конфигурацией звёзд появился на нашем небе примерно полтора миллиона лет назад. И, согласно расчётам, созвездие будет вполне узнаваемым ещё полтора-два миллиона лет, что сделает его одним из самых длительно наблюдаемых созвездий, которое развивалось паралелльно с человеческой цивилизацией.



M43 (NGC 1982) - Туманность де Майрана в Созвездии Ориона

М43 - диффузная туманность (NGC 1982), отражающая и рассеивающая свет. Она сейчас считается частью Туманности Ориона, будучи отделенной от М42 полосой тёмной пыли. Впервые была описана Майраном в 1733-м году и долгое время носила его имя.

В М43 погружены звезды NU Orionis (HD 37061), имеющие блеск 6,5m-7,6m и спектральный класс B4. Скорее всего, М43 светится благодаря этим звёздам, которые и образовались в этой части туманности Ориона. Туманность светит отраженным светом, так как энергии излучения близлежащих звёзд не хватает на вызывание эмиссионного излучения. Туманность M43 содержит кроме обычных для туманностей газов (водорода и гелия), кислород и даже некоторые молекулярные соединения, в том числе и органические.

А вот давайте почитаем интересную версию касаемо созвездия Ориона и Египетской цивилизации.

С древних времен сохранились остатки ушедших цивилизаций. Археологические раскопки датируют эти памятники тысячами лет до нашей эры, теряясь в догадках, как же жили люди той эпохи. Реконструкции носят условный характер и построены большей частью на предположениях, чем на окончательно выверенных и достоверных данных, которых всегда не хватает. Факты, совершенно противоположные, могут прекрасно сосуществовать, и тем труднее исследователю постичь то, как же все происходило в древние времена. И когда появляются новые факты, это может привести или к пересмотру теорий, или к тому, что новые факты просто не заметят. Посмотрим, что нового смогла увидеть наука в отношении всем известных пирамид с появлением современных методов исследований, и к каким выводам пришла.

В центре нашего внимания оказались пирамиды в Гизе (одно из «чудес света»), дворцовый комплекс Ангкор-Ват в Корее и египетский мегалит. Последние исследования свидетельствуют о небывалой точности и соответствии их построения расположению звезд на небе 10500-летней давности. Выяснилось, что три пирамиды в Гизе воспроизводят и отображают небесную картину – расположение и размеры трех звезд созвездия Ориона. Вид сверху показывает, что Великая Пирамида и вторая пирамида лежат на диагонали, направленной под углом в 45˚, т.е. на юго-запад к южной стороне первой. Третья пирамида несколько смещена к востоку от этой линии. Три звезды Пояса Ориона также образуют как бы «неправильную диагональ»…

Однако, посмотрев на сегодняшнее небо, вы не обнаружите точного соответствия между топографией долин Гиза и созвездием Ориона. Для того чтобы узнать, каким небо было во времена строительства пирамид, необходимо заглянуть в прошлое. И такие исследования провел Бьювэл. Чтобы определить период, когда расположение пирамид полностью соответствовало расположению звезд Ориона, ему пришлось воспользоваться астрономической компьютерной программой «Skyglobe 3.5» и учесть космическое явление, называемое прецессией. Прецессия – это предельно медленное покачивание земной оси по круговому конусу, цикл которого длится 25920 лет. Результатом этого цикла является смещение положения звезд со скоростью 1˚ за 72 года (т.е. 360˚ за 25920 лет). Таким образом, ученый смог обнаружить в прошлом такую эпоху, когда картина звездного неба совпадала с расположением пирамид: «Эта эпоха приходится на 10500 г. до н.э., низшая точка, или начало (фактически «Первое время») нынешнего прецессионного цикла созвездия Ориона. Именно в эту эпоху, и только в нее расположение пирамид на земле точно воспроизводило положение в небе трех звезд Пояса Ориона». Нужно заметить, что Осирис в древнеегипетских текстах довольно часто называют Богом Первого Времени. Поэтому, если соответствие даты 10500 г до н.э. началу прецессионного цикла является совпадением, то это совпадение явно удивительное… Пока что науке трудно отыскать ответ на подобные загадки.

А теперь посмотрим на другое чудо света, расположенное в далекой Камбодже, которое, по мнению историков, никак не может быть связано с египетскими пирамидами. Вторым «чудом» является дворцовый комплекс Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом, который появился тысячу лет спустя после исчезновения цивилизации фараонов, а именно между 802 и 1220 гг. н.э. Воодушевленный результатами Роберта Бьювэла, его коллега Грэм Хэнкок для своих исследований выбрал его не случайно: Ангкор находится на 72˚ восточнее Гизы. Название Ангкор на санскрите означает «город», но в то же время на древнеегипетском языке сочетание «Ангкор» имеет точное значение «Бог гор живет». Среди уцелевших триумфальных надписей Джаявармана VII, кхмерского короля, обнаружена загадочная надпись на стеле, откопанной на территории королевского дворца: “Страна Камбу (Камбоджа) аналогична небу”. Именно эта подсказка вдохновила исследователей на поиски нераскрытых загадок этого древнего сооружения.

В 1996г. помощник Хэнкока Д.Грисби, проводя корреляцию Ангкора со звездным небом, обнаружил, что главные сооружения этого храма имитируют волнистую линию созвездия Дракон, или Орион! Ангкор-Ват состоит из пяти расположенных друг в друге прямоугольников. Их короткие стороны обращены точно на север и юг: согласно новейшим топографическим измерениям, “абсолютно без погрешности”. Длинные стороны столь же точно ориентированы на восток и запад (погрешность 0,75 градуса). Примечательно, что эти дворцы были воздвигнуты на местах еще более древних построек, поэтому отсюда вытекает еще один важный вопрос: кто и когда начал строительство этого храма?

Для этого Хэнкок также воспользовался компьютерной программой «Skyglobe 3,5», при помощи которой Бьювэл выявил скрытый план размещения пирамид Гизы. Отправной точкой послужила дата 1150 г. н.э., когда скончался Сурьяварман ІІ, при котором и был воздвигнут Ангкор-Ват. Но ни в этот, ни в какой-либо другой исторический период существования Ангкора не было случая, чтобы это созвездие находилось в соответствующей позиции. Оставалось только одно: проверить, как выглядело небо над Ангкором в 10500 г. до н.э. И Хэнкок оказался прав: в 10500 г. до н.э. в день весеннего равноденствия созвездие Дракон оказалось на севере посередине неба, точно проектируя свои звезды на главные храмы Ангкора!

Получается, что основные храмы Ангкора, как и пирамиды Гизы, фиксируют одну и ту же дату – 10500 г. до н.э. Но ведь общеизвестно, что в данную эпоху ни в Египте, ни, тем более, на территории нынешней Камбоджи не было даже зачатков такой высокоразвитой цивилизации, сумевшей не только создать такие грандиозные сооружения, но и в точности воспроизвести в них видимую картину звездного неба! И почему в обоих случаях монументы привязаны именно к 10500 г. до нэ? Существует ли в этом какая-то скрытая связь? Можно, конечно, предположить, что храмы были построены именно в это время, а не тогда, когда до сих пор считали историки. Но еще большей загадкой остается то, с какой целью они были построены? И как могли люди эпохи неолита обладать столь точными знаниями, которые позволяли им делать расчеты с минимальной степенью погрешности? К примеру, Великая Пирамида в Гизе почти идеально сориентирована по сторонам света. Средняя погрешность составляет около двух угловых минут, что соответствует относительной ошибке менее 0,015 %. Погрешность в два-три градуса – ошибка около процента – невооруженным глазом заметить невозможно, но объем подготовительных и строительных работ при этом значении снижается очень существенно.

Далее, если мы сравним стороны основания пирамиды, то увидим минимальную разницу в размерах: 230,3 и 230,1 метра, что составляет менее 0,1%. Даже при строительстве современных зданий трудно добиться такого малого отклонения, погрешность в наших зданиях составляет обычно 1-2%, т.е. больше, чем у древних строителей! Древние строители пирамиды добились почти идеальных значений ее углов: юго-восточного и юго-западного – 89° 56′ 27″, северо-восточного – 90° 3′ 2″, северо-западного 89° 59′ 58″ (ошибка всего в две секунды). К тому же пирамиды сложены таким образом, что вершина находится точно над центром основания. Даже незначительная ошибка в угле наклона одной из боковых граней могла привести к значительному расхождению ребер у вершины. Каким образом преодолены трудности физического и организационного характера, чтобы выдержать такую исключительную точность – это остается загадкой…

Г.Хэнкок в своей нашумевшей книге «Зеркало небес, или поиск пропавшей цивилизации» попытался ответить на вопрос о цели строительства этих сооружений. По его мнению, в доисторическую эпоху на Земле существовала духовная система, основанная на идее возрождения и бессмертия. Она принадлежала очень развитой цивилизации, которая непонятно каким образом исчезла с лица земли…