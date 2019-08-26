Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 августа 2019
- 05:19 Коротко о жарком. 26.08.2019.
- 00:12 На видео попал пещерный «город» террористов в Латамне.
- Вчера 21:40 Иран устроил сюрприз на встрече G7.
- Вчера 19:04 «Сирийская катастрофа» — беспроигрышный вариант.
Коротко о жарком. 26.08.2019
Коротко о разном на Ближнем Востоке.
1. Израиль за последние двое суток предпринял серию нападений на иранских прокси на Ближнем Востоке. Помимо бомбардировки к югу от Дамаска (до 5 погибших членов "Хезбаллы"), был также атакован дом в Ливане (до двух погибших членов ООП + один беспилотник упал, "Хезбалла" утверждает, что он был сбит огнем с земли), а также совершен налет БПЛА на "Хашд-Шааби" в иракской провинции Анбар (2 убитых + 1 израильский дрон был сбит, ). Израиль все это представляет, как защиту от подготовки атак БПЛА-камикадзе, которые Иран якобы завез в Сирию. Никаких реальных доказательств подготовки такой атаки как обычно не представлено. Резонно указывается, что Нетаньяху выгодна эскалация, так как скоро выборы.
Также сегодня ночью был атакован лагерь палестинцев на сирийско-ливанской границе в долине Бекаа (результаты удара пока неизвестны).
Хассан Насралла уже заявил, что Израиль нарушил условия перемирия 2006 года и это развязывает руки "Хезбалле" для адекватного ответа на эту агрессию. Также Насралла пообещал, что "Хезбалла" будет сбивать израильские БПЛА в воздушном пространстве Ливана.
Вероятно, что "Хезбалла" также получила иранские ракеты, которыми хуситы наловчились сбивать американские и саудовские дроны в Йемене.
2. Из Газы по Израилю было запущено 4 ракеты. По заявлению ЦАХАЛ, 2 были сбиты, 1 попала в здание в Сдероте (по другим данным, в здание попала ракета системы ПВО "Железный купол" в духе саудовской истории, когда ракета ЗРК "Пэтриот" при отражении удара хуситов упала на город). Заявляется о 16 пострадавших и эвакуации большого кол-ва людей. Израиль нанес очередные авиаудары по Газе. Тут все как обычно и ожидаемо – после объявления новой интифады в связи с действиями Трампа в отношении Иерусалима, ничего иного и не предполагалось.
3. Хуситы продолжили налеты БПЛА на саудовские провинции. Прошлой ночью они атаковали аэропорт в провинции Асир (заявляют о повреждениях, но фото и видео пока нет). Ближе к вечеру вчерашнего дня по заявлениям командования саудитов был сбит один легкий БПЛА-камикадзе, а также сразу 6 (!) баллистических ракет нацеленных на объекты в провинции Джизан (предположительно, объекты нефтяной компании Aramco). Командование хуситов продолжает заявлять, что будет продолжать атаковать Саудовскую Аравию, пока та не прекратит бомбардировки Йемена. Также было перевыпущено предупреждение для гражданских лиц держаться подальше от объектов, которые хуситы считают законными военными целями. ВВС Саудовской Аравии наносили удары в приграничных районах Йемена, но их эффективность с точки зрения возможность ликвидировать пусковые установки и тем более команды запускающие дроны-камикадзе не очень высока, особенно в горах. Также стоит отметить, что после длительного перерыва, мобильные группы хуситов снова начали прощупывать прибрежную трассу Мокха-Ходейда на которой висит вся группировка интервентов развернутая к югу от Ходейды. Пока без особых достижений, но налицо попытка прощупать, насколько сильно конфликт между ОАЭ и Саудовской Аравией влияет на боеспособность войск интервентов на прибрежном фронте. На остальных фронтах сохраняется позиционный тупик.
4. В Йемене, на фоне продолжающихся столкновений южных сепаратистов с хадистами и саудовскими наемниками (в ходе боев за город Атик, обе стороны понесли потери в людях и технике, но поле боя осталось за хадистами), создана межгосударственная комиссия, куда войдут представители Саудовской Аравии и ОАЭ, которая должна добиться прекращения огня и остановить войну, которую фактически ведут между собой ОАЭ и Саудовская Аравия руками своих прокси (хадисты и наемники с одной стороны и южные сепаратисты + Тарик Салех с другой). В просаудовской прессе ОАЭ обвиняют в эгоизме, в увлеченности другой войной (имеется ввиду Ливию) попытках расчленить Йемен (включая аннексию Сокотры) в своих интересах и в "шашнях с Ираном" (мол, ОАЭ занимает не такую жесткую и принципиальную позицию к Тегерану, как Эр-Рияд + решение о выходе из Йеменской войны является уступкой Иранскому влиянию). Разрыв с ОАЭ для Эр-Рияда сейчас очень некстати, поэтому саудиты всеми силами пытаются сбить градус эскалации, в том числе идя на уступки амбициям эмиратчиков. Те прекрасно понимают затруднительное положение саудитов и играют на повышение ставок, рассчитывая добиться более серьезных уступок от Эр-Рияда.
5. В Турции отправлены в отставку 5 генералов (в том числе и 2 отвечавших за сирийское направление). Официальная причина, несогласие с условиями продвижениями по службе. Неофициальная – несогласие с текущим военно-политическим курсом Турции.
Среди тех кто ушел в отставку https://www.presstv.com/Detail/2019/08/25/604475/Erdogan-turkish-generals-resignation-military-council, командир дивизии, силы которой были развернуты в Идлибе. Нельзя исключать, что имеется связь и с недавними неприятностями миньонов Эрдогана, которых переехал российско-сирийский каток (особенно досталось "Джейш-аль-Исса"). Турецкая пресса умеренно критикует пассивность Эрдогана и Турции перед лицом наступления САА в Идлибе и краха Эль-Латаминского выступа, но параллельно продолжает муссировать тему возможного договорняка с Россией. Хотя с учетом продолжающихся операций САА в Латакии у Кобане (атаки пока не принесли успеха), а также попыток продвинуться к Кафр-Сажны и Таманы, пока не совсем понятно, где находится реальная красная линия российско-турецких договоренностей. Опытным путем было выяснено, что Эль-Латаминский выступ турки списали. Теперь на повестке дня Маарат-ан-Нуман, а то и Саракиб с Джиср-аль-Шугуром (если конечно линию обороны боевиков в горах взломают).
Есть также предположения, что демонстративное блокирование турецкой колонны и жесткая зачистка Эль-Латаминского выступа были связаны с попытками Турции создать совместную оперативную комнату с американцами по вопросу 5-километровой "зоны безопасности" в Рожаве. Ожидается, что эти трения будут в числе прочего обсуждаться на встрече Путина, Эрдогана и Роухани на сентябрьских переговорах в Анкаре, спустя год после переговоров в Тегеране и Сочи, которые остановили в 2018 году наступление сирийской армии в Идлибе после взятия Абу-Дахура.
В общем, осень на Ближнем Востоке обещает быть весьма жаркой.
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На видео попал пещерный «город» террористов в Латамне
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Иран устроил сюрприз на встрече G7
Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прибыл в Биарриц, где проходит саммит стран Большой семерки, сообщает Associated Press.
Как пишет издание, Зариф направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.
Высокопоставленный французский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Зариф прибыл на встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф вылетел в Биарриц по приглашению министра иностранных дел Франции. Речь идет об обсуждении условий, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
Мусави добавил, что во время поездки во Францию у Зарифа не будет встреч или переговоров с американскими официальными лицами.
Приезд Зарифа произошел через два дня после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в 2019 году является хозяином встречи Большой семерки.
В начале августа появилась информация, что Макрон пригласил президента Ирана Хасана Рухани на саммит G7 для встречи с Трампом. Позже французский МИД опроверг это сообщение.
На саммите Большой семерки будут обсуждать иранское досье — будущее соглашения по ядерной программе Ирана.
В июле 2019 года администрация Дональда Трампа внесла Зарифа в санкционный список.
Санкции в отношении иранского топ-чиновника были мотивированы тем, что Зариф является «международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей».
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«Сирийская катастрофа» — беспроигрышный вариант
Правительственные войска САР завершили зачистку от остатков боевиков в городах Хан-Шейхун, Кафер-Зайта и Эль-Латамна.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Саперы Сирийской арабской армии приступили к разминированию этих населенных пунктов и их окрестностей.
В то же время террористы, у которых не осталось других способов остановить наступление сирийской армии, планируют пустить в ход давно отработанные методы для обвинения правительственных войск, руководства Сирии и России в инициировании гуманитарной катастрофы. С этой целью террористические организации «Хайат Тахрир-аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам» силой сгоняют мирных жителей провинции Идлиб в районы пограничных переходов на границе с Турцией.
Гражданское население под угрозой расправы над ними и членами их семей вынуждено изображать из себя беженцев с освобожденных территорий, желающих попасть в Турцию. С их помощью боевики планируют организовать фиктивные очереди, имитировать рост гуманитарных проблем и спровоцировать беспорядки.
Для освещения данных мероприятий в средствах массовой информации в районы пограничных переходов прибыли турецкие и западные журналисты. То, в каком свете будут описаны события в освобожденных Хан-Шейхуне, Кафер-Зайте и Эль-Латамне в западных СМИ, вполне ожидаемо и очевидно.
Это будут очередные обвинения России и Сирии в инициировании гуманитарной катастрофы, а также в нарушении астанинских договоренностей. Все эти статьи наверняка будут сопровождаться душещипательными кадрами с несчастными беженцами, «вынужденными» покидать свои города. Хотя на самом деле мирная жизнь в освобожденных от боевиков районах на юге зоны деэскалации Идлиб налаживается.
Помимо разминирования населённых пунктов и прилегающей территории, военнослужащими сирийской армии осуществляется разбор завалов и восстановление дорог, разрушенных в ходе ведения боевых действий. На освобожденных территориях начали функционировать органы государственной власти, организовано восстановление социально значимых объектов инфраструктуры. Только эти моменты восстановления мирной жизни скорее всего в западных СМИ упоминаться не будут, и информация будет подаваться с точностью до наоборот.
Стоит также заметить, что данная провокация может стать обоснованием и для турецкой стороны в выдвижении дополнительных требований в период встречи глав государств-гарантов в г. Анкара, 11 сентября. А это уже более высокий уровень противостояния с более крупными игроками.
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