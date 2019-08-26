Русский смысл жизни. Сурияр. Часть 2

Смысл жизни это.



Автор-сказительница – Сурияр

Часть 1 – https://youtu.be/Ur1guOVR9TQ



Группа ведающих людей определила ключевой вопрос, раскрывающий цель нашего бытия и ответила на него. Мы как общество не имеем образа будущего и с этим связаны наши основные беды. Как только мы на троих сможем договориться о трех ключевых словах, то сразу нам явится образ Руси, Державы Света.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y2_snW4pP_g