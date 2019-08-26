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Русский смысл жизни. Сурияр. Часть 1

18:03. 26 августа 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Смысл жизни это.

Автор-сказитель – Сурияр
Часть 2 – https://youtu.be/Y2_snW4pP_g

Группа ведающих людей определила ключевой вопрос, раскрывающий цель нашего бытия и ответила на него. Мы как общество не имеем образа будущего и с этим связаны наши основные беды. Как только мы на троих сможем договориться о трех ключевых словах, то сразу нам явится образ Руси, Державы Света.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ur1guOVR9TQ

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