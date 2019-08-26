Путин возмутился пенсионной реформой. Пока в угольной отрасли

Негативное впечатление президента России Владимира Путина от ситуации, о которой он услышал на совещании с руководителями угледобывающих регионов, передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 августа на пресс-конференции.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы», — сообщил журналистам Песков.

Он уточнил, что речь идет о ситуации, когда за одну и ту же работу горнякам платят по-разному и, вдобавок, предусмотрены различные социальные гарантии, в частности, право на досрочную пенсию.

Отметим, в преддверии Дня шахтера президент дал 14 поручений, касающихся условий труда горняков. В них содержатся задачи по улучшению социальных гарантий, условий труда и медицинского обслуживания. Срок исполнения определен концом 2019 года.

Напомним, встреча президента с руководителями угледобывающих регионов состоялась 22 августа. Президенту доложили о современном положении дел в угольной промышленности. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук указал президенту на ряд проблем в социальной сфере.

Кроме того, Мохначук рассказал президенту о прошедшей 13 июля конференции в Новокузнецке, в рамках которой был возрожден Совет рабочих комитетов Кузбасса, ставший в 1989 году одной из основных сил по дестабилизации ситуации в СССР.

А ведь так оно и есть, на самом деле, за одну и ту же работу платят по-разному. И такое положение не только в угольной отрасли, но в последней разница существенна. А дело в том, что работа на шахте, для рабочих профессий существует в двух вариантах, с повременной оплатой труда, и сдельной, при чём с последней тоже не совсем ясно.

С повременной всё ясно, сколько выходов, столько и получил зарплаты. Со сдельной вроде бы тоже, но сдельная оплата сдельной рознится. И если горнорабочий получает при последней 35-40 000 (что происходит крайне редко), то, например, проходчики получат 70-80 000 рублей, разница сами видите в половину, хотя работа весьма схожая, что у ГРП, что у проходчика или ГРОЗа, за не большим исключением. Но такая разница разве должна быть? А это всё называется- участок комплекс, т.е. все заняты одним делом, а на выходе получается такая разница, разве такое справедливо?

А с по временной всё ещё хуже. Основное количество подземных рабочих занятых на вспомогательных участках шахты. Это в основном участки, связанные с транспортировкой горной массы, откачкой воды, электроснабжением и т.п. Зарплаты здесь не дотягивают даже до 22 000 рублей в месяц и с этим не чего сделать невозможно.

Вы спросите, где профсоюз? Уверяю профсоюзы на своём месте работают и справляются, но они же не могут увеличивать тарифную ставку, а ведь это решающий фактор в увеличении зарплат. Это прерогатива государства, но ему чаянья людей безразличны. 25 августа прошёл день шахтёра, да так незаметно, что уверяю вас большинство жителей нашей страны даже об этом празднике не знало. Вот такое отношение государства к горнякам и их семьям.

А теперь видите ли президент не доволен, а мы довольны? Мы, спускаясь каждый день по землю рискуем собственной жизнью, но за свой тяжёлый труд получаем сущие копейки, зато руководство жирует.

Что делать? Ну, во-первых, наконец повернутся к рабочему человеку лицом, а тем местом, к которому государство привыкло.

Во- вторых, необходимо пересмотреть тарифную ставку в отношении всех профессий и на конец переделать Единую тарифноквалификационную сетку для всех отраслей промышленности. Ведь с 1964 года очень многое изменилось, а Россия до сих пор работает по лекалам СССР

В- третьих, пора установить стабильную налоговую политику для всех юридических и физических лиц. Будет стабильность будет и добыча, и нормальная зарплата.

Поздравляю всех горняков и их семьи с профессиональным праздником – Днём Шахтёра!