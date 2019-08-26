Причины падения аэробуса А321

Аэробус, на борту которого были 234 человека, аварийно сел в Подмосковье на кукурузное поле. Причина аварии – помоечные чайки, которые попали в двигатель самолета. В XXI веке, когда возможности человека благодаря научному прогрессу выросли беспредельно, такое объяснение выглядит унизительно для нашего интеллекта.

Так же дико звучало бы объяснение, что, например, марсианская ракета не вышла на орбиту из-за крыс, перегрызших под землей кабель. Или высокоскоростной поезд сошел с рельсов из-за того, что заяц перебежал дорогу. Впрочем, на близкий при Королёве Марс потерявшая амбиции Россия давно не замахивается, а высокоскоростные магистрали, о которых долго и запальчиво говорили на высоких совещаниях, мы не потянули из-за технологического отставания.

Совсем недавно, в мае, за чистую монету была принята версия катастрофы в Шереметьево из-за попадания молнии в новейший самолет SuperJet-100, хотя это в авиации уже 60 лет не является проблемой. Прибавьте пожары, наводнения и прочие разгулы стихии, которая неизменно преподносит нам сюрпризы и застает нас безоружными и расслабленными. Создается впечатление, что природные силы ополчились против России.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», – говорил дедушка Мичурин. Сегодня речь не о милостях от природы, сегодня впору просить природу о пощаде. Леса, реки, птицы, а пуще всего сам человек, мнивший себя хозяином природы, – все грозит нам увечьем и несчастьем. Почему так получилось, что в XXI веке, исполняя гипнотические мантры об искусственном интеллекте, мы настолько истощили свой человечий интеллект, что читаем мартиролог техногенных аварий привычно, как прогноз погоды?

Пилоты, которые спасли пассажиров – герои. Их щедро наградили и теперь, как свадебных генералов, приглашают на всяческие мероприятия. Но не получается ли так, что сладким елеем мы пытаемся замазать проблему недопустимо высокого уровня техногенных аварий в России? Катастрофы, которые уносят жизни людей, случаются у нас чуть не каждую неделю. Мы награждаем героев и, торжественно и умело помянув жертвы, возвращаемся к привычной рутине, которая грозит новыми жертвами.

Бертольд Брехт сказал, что несчастна страна, которая нуждается в героях. Точно так в бедственном состоянии находится гражданская авиация, где пилоты получают самые высокие государственные награды, будто они летчики-испытатели. Гражданская авиация должна быть максимально удалена от романтики героизма, это социально значимый транспорт и не более того. Однако в мире в среднем на 1 миллион авиапассажиров погиб 1 человек, в США – 0,25, в России – 1,5.

Не секрет, что чайки, сбившие пассажирский самолет, поднялись с помойки, которая находится всего в 2 километрах от взлетной полосы. Сразу после аварии правительство Московской области стало уверять, что помоек там нет, и только информация от Росприроднадзора о несанкционированной свалке, по поводу которой в 2017 году даже возбуждалось уголовное дело, заставила чиновников примолкнуть.

Если в России упразднены лесники, отвечавшие за сохранность лесов, можно смело предположить, что орнитологи в аэропортах держатся на птичьих правах. Иначе как объяснить, что в Европе и США столкновения самолетов с птицами происходят в 3-5 раз реже, а в России статистика этих происшествий растет каждый год? На каждые 100 тысяч взлетов в России происходит 3,7 подобных казуса, в США – только 1,5. (В США последняя катастрофа с жертвами произошла 10 лет назад, у нас – едва не каждый год, а иногда – по нескольку.)

О современных методах отпугивания птиц, которые разработаны орнитологами, во многих российских аэропортах и не слышали. Наука не приносит прибыли, только хлопоты. К тому же последнее время аэропорты были поглощены неизмеримо более важной задачей – подбирали себе имена славных соотечественников. Право же, перед Пушкиным стыдно. Пусть бы его золотой петушок клюнул в темечко авиационное начальство.

Высокий уровень техногенных аварий – неизбежное следствие коррупции, неуважения к науке, падения профессионализма и наплевательского отношения к работе людей, которые заняли свой пост не по способностям, а из кумовства и протекции. Вся экономика настроена на поощрение головотяпства и против результативного труда.

Чем больше подробностей узнаешь об очередной катастрофе, тем крепче убеждение, что трагедия была запрограммирована. Ротозейство, равнодушие, непрофессионализм становятся нормой жизни. После очередной трагедии думаешь: а где завтра грохнет?

Для защиты от катастроф нужны ответственность и интеллект. Эти качества в России в страшном дефиците. Последняя новость – сумасбродный приказ, изданный в Министерстве высшего образования и науки, который предполагает, что каждый российский ученый, вступающий в контакт с иностранным коллегой, должен приходить на встреч, с конвоиром, обязанным изъять у ворога все записывающие устройства вплоть до часов. Этот приказ комментаторы сравнивают с порядками, которые царили в эпоху НКВД.

Глубочайшее заблуждение! Для министра Михаила Котюкова великое счастье, что он не застал Лаврентия Павловича. Для Берии важнее всего был результат. И он знал, как добиться результата. Ради результата мог стерпеть вольтерьянство и вольнодумство. Берия спас науку от вторжения полуграмотных идеологов. Создал самую эффективную структуру в истории СССР – Спецкомитет, который выполнил Атомный проект и вывел страну в мировые лидеры. Для Берии методы были вторичны. Для современного министра метод – это цель, а результат не важен, вот его и нет в итоге.

Сталинский нарком счел бы работу современного министра саботажем. Достижениями когда-то великая русская наука давно похвастать не может, а редкие и еще не выехавшие за кордон интеллектуалы воспринимаются в элите как чудаковатые лохи, не знающие реальной жизни. Конечно, столь потешным персонажам необходим надзиратель.

Застой в науке, падение технологической дисциплины и рост техногенных аварий – одна цепочка. Бредовый приказ и кукурузное поле – родственники.

Перефразируя профессора Преображенского, разруха не на помойке, а в головах.

Хорошо бы ошибиться, но впереди у нас новая кукуруза. И новые герои.

И всё это происходит в главной парадигме капитализма - бабло, как можно больше бабла, и не важно какой ценой.