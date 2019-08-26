Новости Украины и Новороссии 26 августа 2019
- 08:57 Ну вот и всё: МИД Украины не признает выборы в Абхазии.
- 08:26 Порошенко пригрозил Донецку украинским флагом (ВИДЕО).
- 03:28 В день независимости на Житомирщине облили «кровью» памятник «атошникам» (ФОТО).
- Вчера 23:11 Геращенко покинула Минский формат.
- Вчера 22:35 Под Ровно вандалы отбили голову бюсту советского разведчика (ФОТО).
- Вчера 21:35 Донецк празднует День Шахтера и День города.
- Вчера 21:00 «Дело Порошенко живёт!» В Сети высмеяли «взятие» украинскими казаками Дюнкерка.
- Вчера 19:01 Вовчик, це вже не Квартал-95!.
- Вчера 16:53 Когда тебе кажется, что Зеленский делает что-то не так.
- Вчера 14:49 Чего больше всего боится Порошенко и Ко.
Ну вот и всё: МИД Украины не признает выборы в Абхазии
МИД Украины не только осуждает проведение президентских выборов в Абхазии 25 августа, но и не собирается признавать их результаты. Об этом сказано в заявлении министерства.
«Украина не признает эти фейковые „выборы” и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия», — говорится в официальном сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее «международно признанных границ», а вот «так называемую независимость» Абхазии и Южной Осетии не признаёт.
Как сообщала «Русская Весна», вчера в Абхазии прошли выборы главы государства. Они были признаны состоявшимися, ЦИК республики и иностранные наблюдатели (присутствовали представители Германии, Китая и других стран) нарушений не выявили.
По итогам вчерашнего голосования трое лидеров президентской гонки идут вровень: действующий президент Рауль Хаджимба с 26 процентами голосов, советник министра Олег Аршба получил 25 с лишним процентов, а оппозиционер Алхас Квициния — 24%.
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Порошенко пригрозил Донецку украинским флагом (ВИДЕО)
Экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети по старой памяти поздравил с днём города жителей Донецка и Ровно и вспомнил давно неактуальный лозунг 2014 года, прикрываясь которым украинские оккупанты вели самые ожесточённые обстрелы Донбасса.
«Сегодня отмечают день рождения два чудесных украинских города — Ровно и Донецк. От запада до востока — Украина едина!
Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка. Уверен, придёт время и над городом гордо взовьется украинский флаг!»
Это не первое такое обещание от Порошенко и других пришедших к власти на Украине в результате госпереворота 2014 года.
В прошлом году экс-президент также обещал, что флаг Украины вновь поднимут над Донецком. Он также выражал уверенность, что древко под жовто-блакитный прапор нужно готовить Севастополю и Ялте.
Ну а пока над Донецком поднимают флаг России.
Как сообщала «Русская Весна», в торжественной речи на праздновании дня так называемой независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские казаки принимали участие в осаде французской крепости Дюнкерк.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В день независимости на Житомирщине облили «кровью» памятник «атошникам» (ФОТО)
В посёлке Озерное под Житомиром неизвестные партизаны облили символизирующей кровь красной краской памятник «атошникам», который там был открыт накануне. Об этом сообщили в региональном полицейском управлении.
«Утром 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в ночь с 23 на 24 августа неизвестные повредили памятник героям-защитникам Украины в пгт. Озерное путем разлива краски. На место происшествия выезжали сотрудники полиции», — рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
По указанному факту начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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Геращенко покинула Минский формат
К исчезновению из переговоров в Минском формате Ирины Геращенко.
Век украинского политика-женщины, как у кавалергарда, недолог
Представители Народных Республик на минских переговорах вздохнули с облегчением: из украинской делегации убрали одну из самых одиозных, истеричных и скандальных участниц – Ирину Геращенко.
«При Геращенко были лишь истерические выпады очень странного характера. Сейчас, по крайней мере, дискуссия идет, Украина взяла на себя обязательство юридически очистить и подготовить к обмену весь список лиц, местонахождение которых подтверждено. Мы ждем, когда же Украина исполнит это обязательство, чтобы можно было говорить о датах обмена», – рассказала СМИ министр иностранных ДНР Наталья Никонорова.
То есть, хоть представители ЛДНР и не возлагают каких-то особых надеж на то, что украинская сторона перейдет к конструктивным шагам, они констатируют, что сама обстановка на переговорах стала более спокойной. Что же такое это было – пани Геращенко в Минске?
Один из ее визави, представитель ЛНР Ольга Кобцева, рассказывая об одном из первых заседаний с участием украинской представительницы, сообщила, что Украины Ирина Геращенко опоздала на час, однако не стала обсуждать повестку встречи, а сразу перешла к антироссийским высказываниям, не относящимся к теме переговоров. Попытки других участников встречи вернуть представителя Киева к конструктиву, успеха не возымели. При этом Геращенко словесно оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову и ушла из зала.
Комментируя это заседание на своей странице в Facebook сама Геращенко заявила, что в Минске «было горячо»: «На политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея «референдума» на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может быть и речи. И вместо того, чтобы выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие, технику и расформировать все созданные Кремлем фейковые «органы власти» на Донбассе, не предусмотренные Минскими соглашениями, все эти «правительства», «парламенты» и так далее».
Такого рода демарши, это собственно, главное, чем занималась Геращенко в Минске. Так, однажды она объявила: «Не существует никаких «ДНР» и «ЛНР», это фантомы в воображении боевиков и их московских кураторов. И потому должны быть ликвидированы все эти псевдоинституты псевдореспублик, все эти «парламенты», «министерства» и т.д. тем более, не может быть и речь о «подготовке выборов в республиках».
Понятно, что подобного рода заявления никак не способствуют решению вопросов, которые имеют первичное значение для жителей Донбасса (а так же для семей украинских боевиков, попавших в плен) — о соблюдении режима прекращения огня, об обмене пленными.
Собственно, сама Геращенко особо и не скрывала, что Минск для нее это, прежде всего, площадка для «самовыражения» своих патриотически чувств и ненависти к тем, кого она называет «сепары».
Она даже жаловалась, что «покрывается пятнами на нервной почве» при виде «главарей боевиков», еще что-то у нее происходит в организме. Но, на самом деле, «главари боевиков», с которыми Ирина вела «суровые переговоры» (вернее, кому говорила гадости и глупости), – это… женщины.
Ольга Кобцева и Дарья Морозова, которые от имени ЛНР и ДНР ведут в гуманитарной подгруппе подготовительную работу по составлению и согласованию списков и прочие вопросы документооборота.
Демарши Геращенко можно счесть просто чудачествами стареющей дамы, которая еще до начала возрастных изменений не отличалась умом. Но дело в том, что из-за идиотских выходок периодически срывался обмен пленными, в результате чего несколько человек погибли в украинских застенках.
Надо сказать, что и на Украине Геращенко так же обвиняют в том, что из-за ее «патриотического» фиглярства в плену остаются украинские боевики, которые уже могли бы быть дома.
Кстати, в украинских СМИ бытует мнение, что Ирину Геращенко назначили в Минск по ошибке.
Действительно, указ Порошенко о назначении Ирины Геращенко постоянным представителем президента по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях и в Минской переговорной группе стал для многих неожиданностью. Поэтому бытует мнение, что клерки просто перепутали Ирину с Антоном. Тоже Геращенко.
Он в то время был чуть ли не основным спикером по «агрессии РФ». Его и приказал Порошенко сделать постпредом. И вдруг прибегает обрадованная Геращенко. Но Ирина. Не переигрывать же все назад, обижая бывшую любовницу? Так, мол, и оказался на этом месте неподготовленный человек.
Впрочем, подготовленность у «Антонины» Геращенко ничуть не выше, чем у его однофамилицы, а по истеричности и неадекватности он вполне может с ней потягаться. Да и сомнительно, что Порошенко стал бы на такой пост назначать человека Авакова.
Кроме того, Ирина Геращенко, как бы нелепо она не выглядела, вполне успешно справлялась с задачами, поставленными перед ней Порошенко. А именно: максимально «обнулить» результаты Минских соглашений, на который он пошел из-за угрозы полного уничтожения украинской группировки, окруженной в Дебальцево.
«Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минский группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений», — написал в своем twitter-аккаунте российский сенатор Алексей Пушков, констатируя, что Геращенко была вполне на своем месте.
Напомним, что политическая карьера Геращенко началась с Виктора Ющенко. В 2001 году Ирина оказалась в команде будущего президента, и очень быстро оттеснила других приближенных, пробившись на должность пресс-секретаря. Специалисты по украинской политике утверждают, что Геращенко помог друг детства Ющенко и главный редактор газеты «Украина молода» Михаил Дорошенко, который порекомендовал ее политику.
Ирина доверие оправдала, в Интернете по сей день легко можно найти ролики, на которых она нежно обвивает своими руками шею Виктора и целует его в ушко. И после победы Ющенко в 2004 году она занимает пост пресс-секретаря президента Украины.
В сентябре 2006 года Геращенко покидает свой пост, как говорят, по ультимативному требованию Катерины Ющенко, супруги президента. Но это был вовсе не уход в никуда — Геращенко возглавила крупнейшее украинское агентство УНИАН. Так сказать, прощальный дар покровителя.
В 2007 году Ирина Геращенко избирается в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина — Народная самооборона». В том же 2007 году в «Топ-100» самых влиятельных женщин Украины журнала «Фокус» Ирина Геращенко заняла 14-е место.
В 2012 году она стала депутатом Верховной Рады от партии «Удар» Виталия Кличко, а заодно и его пресс-секретарем. А уже в в 2014 году Геращенко влилась в состав команды Петра Порошенко, став одним из самых приближенных ее членов.
Следует добавить, что все это время она, несмотря на свое политическое кредо, весьма тесно дружит с Виктором Медведчуком и даже летает на отдых в свою любимую Хорватию на его личном самолете.
По данным интернет-издания «Интернет-репортер», Геращенко причастна к компании СFС Соnsulting, которая соревновалась за тендер на выполнение некоторых заказов МИДа. «Немало усилий для проталкивания интересов СFС Соnsulting приложил пресс-секретарь МИДа Василий Филипчук, известный своими тесными контактами с Ириной Геращенко. Именно Василий Филипчук несколько раз настойчиво предупреждал Бориса Тарасюка о возможных осложнениях, которые могут возникнуть у министерства, если тендер не выиграет желаемая Геращенко СFС Соnsulting. Правда, Филипчук в своих служебных письмах на имя министра подает информацию таким образом, что угрозы исходят от Ирины Геращенко, а он лишь информирует своего патрона об их содержании. То есть, министра непосредственно шантажируют, попутно информируют о содержании компромата».
Украинские СМИ утверждают, что за пять лет войны Геращенко сумела стать долларовой миллионершей. На фоне других политиков не так уж и велики ее достижения. Ну, так она «просто слабая женщина».
«Ирина Геращенко – это самый яркий пример аферистки, любовницы и служанки олигархов, которая за копейки готова на все», – характеризует ее Виктор Коваленко.
Исходя из послужного списка пани Геращенко, можно сделать предположение, что она наверняка постарается найти себя в ближайшем окружении Зеленского. Каковы ее шансы? Увы, они невелики – век украинского политика-женщины, как у кавалергарда, недолог… И экс-представитель Украины в Минске рискует услышать из уст возглавившего «неньку» комика бессмертные слова Хомы Брута: «Шалишь, бабуся, устарела…».
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/ukraina/razluka-bez-pechali-irinu-gerashchenko-ubrali-iz-minska/ – цинк
Впрочем, нет оснований полагать, что уход Геращенко и Бессмертного что-то принципиально поменяет в переговорах в Минском формате.
Как максимум, состоится наконец обмен (примерно по тридцать человек с каждой стороны). По поводу прекращения огня, никаких серьезных подвижек нет – сегодня вот опять долбили под Горловкой.
Постановочные братания в ТВ-эфирах https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YyHKRKVWGog по вполне понятным причинам никак на это повлиять не могут, как не могли повлиять телемосты Мозгового с активистами евромайдана или проплаченные украинские клоуны на центральных телеканалах. Все это скорее имитация бурной деятельности, нежели деятельная информационная стратегия который позволит РФ добиться своих целей на Украине.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Под Ровно вандалы отбили голову бюсту советского разведчика (ФОТО)
Неизвестные вандалы отбили голову бюста советскому партизану Николаю Приходько, который установлен в центре города Здолбунов.
Об этом сообщает сайт Национальной полиции в Ровенской области.
Другие части памятника, включая постамент, не повреждены. По факту умышленного повреждения объектов культурного наследия следователи Здолбуновского отделения полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в полиции напомнили, что решением городского совета от 14 июня 2017 года принято решение о демонтаже этого памятника и передачуе его Здолбуновскому районному музею. Впрочем, местные жители неоднократно собирали подписи с требованием не проводить демонтаж памятника.
Справка «Русской Весны»
Николай Приходько, уроженец Ровенской области входил в партизанский отряд героя Советского Союза Николая Кузнецова, был его связным, погиб в 1943 году в возрасте 23 лет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донецк празднует День Шахтера и День города
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Дело Порошенко живёт!» В Сети высмеяли «взятие» украинскими казаками Дюнкерка
Пользователей социальных сетей удивили слова президента Украины Владимира Зеленского о «покорении Дюнкерка» украинскими казаками.
Ранее во время празднования Дня независимости страны украинский лидер заявил, что в XVII веке казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк.
«А еще Зеленский сам лично помогал копать казакам Черное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят», — сыронизировал @elkis_07.
«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме», — присоединился @travila81.
«Дело Петра Порошенко живет и процветает!» — согласился mavri-pavel
«Плохо, когда руководитель государства постоянно путает тексты выступлений <…> из 95 квартала и президента», — написал sizif8.
По легенде в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого и Ивана Сирко, а также польские пехотинцы участвовали на стороне французов под общим командованием принца де Конде в осаде Дюнкерка, в результате чего крепость удалось осадить. Эта версия не подтверждена историческими источниками и опровергалась в том числе украинскими исследователями.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вовчик, це вже не Квартал-95!
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.
По этому поводу историк Владимир Корнилов заявил: «На Украине псевдоисторическая байка о «взятии Дюнкерка запорожцами» ходит давно. Мало того, даже в учебниках она присутствует наряду с другими побасенками. Якобы в 1645 году запорожские казаки на своих лодочках-чайках переплыли Балтийское море и в поддержку французов овладели крепостью Дюнкерк. Причем описывается это с такими подробностями, как ночью казаки подняли белые флаги, обманули испанцев».
Он также пояснил, что это распространенное заблуждение пришло из книги французского автора XVII века Пьера Шевалье, в которой описывалась жизнь посла Франции графа де Брежи — в своем произведении писатель утверждал, что во время Тридцатилетней войны главный герой нанял запорожских казаков для службы в армии французского короля. Данную версию, по словам Корнилова, опровергли исторические архивы, в которых указано, что речь шла о найме поляков, а не украинцев. Пьер, видимо не сильно разбирался в сортах тогдашних европейцев.
Похоже, что спичрайтеры Зеленского в своей работе руководствуются теми историями, которые попали в школьные учебники для оболванивания детей. Врядли, готовя шефу речь, они хотели сделать его посмешищем, они сами искренно верят в эти сказки, их такими сделала система образования. Это и есть поколение, выросшее ещё с русским языком, но уже без русской культуры. Место культуры и истории заняли сказки.
То, что делали, Кравчук, Кучма и Ющенко начинает приносить плоды. Вот такой, хреновый юмор.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Когда тебе кажется, что Зеленский делает что-то не так
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Чего больше всего боится Порошенко и Ко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Главный редактор еврейской радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов заявил,что российские силовики не хотят выставлять на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха, несмотря на то, что украинские евреи договорились с Путиным.