Новости Украины и Новороссии 26 августа 2019

МИД Украины не только осуждает проведение президентских выборов в Абхазии 25 августа, но и не собирается признавать их результаты. Об этом сказано в заявлении министерства.

«Украина не признает эти фейковые „выборы” и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия», — говорится в официальном сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее «международно признанных границ», а вот «так называемую независимость» Абхазии и Южной Осетии не признаёт.

Как сообщала «Русская Весна», вчера в Абхазии прошли выборы главы государства. Они были признаны состоявшимися, ЦИК республики и иностранные наблюдатели (присутствовали представители Германии, Китая и других стран) нарушений не выявили.

По итогам вчерашнего голосования трое лидеров президентской гонки идут вровень: действующий президент Рауль Хаджимба с 26 процентами голосов, советник министра Олег Аршба получил 25 с лишним процентов, а оппозиционер Алхас Квициния — 24%.

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