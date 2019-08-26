Музей истории ГУЛАГа
18:03. 26 августа 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обзор текущего состояния музея истории ГУЛАГа в Москве.
Музей истории ГУЛага — родина нашего ржача
В минувшую субботу я (Мятежник Джек), Neon Cherry и человек, похожий на Uncle Joe посетили «Музей истории ГУЛАГа», расположенный в Москве. Фасад здания, напоминающий замок из заставки порностудии Kink.com, сразу же внушил желание заплатить и покаяться. Является ли Ван Даркхолм сотрудником музея, нам узнать не удалось.
Вначале мы решили покаяться прямо перед входом. Джо взял позу Лии Ахеджаковой, а я — скорбящего Николая Соболева.
Почему-то у особо ретивых обиженок данное фото уже вызвало карбонизацию афедронов, дескать, каемся мы плохо и вообще пляшем на костях. Уверяю вас, костей в этом музее нет. Даже гипсовых.
Когда настал черёд заплатить, то для поддержания аутентичности я расплатился американской картой Payoneer. Футболка с весёлыми чекистами и призывом «сделать Россию снова красной», в каковой я там ходил как Штирлиц в папахе, проблем не вызвала, хоть охранник и косился всё время, явно ожидая от меня какого-нибудь хулиганского перфоманса. Напрасно, мы же не малахольные акционисты из палаты «Декоммунизация». Стоимость билета составила three hundred bucks 300 рублей.
Кстати, на 1-ом этаже продают литературу различных тематических авторов, вроде Александра Солженицына, Варлама Шаламова и, внезапно, Максима Горького, которого первые двое терпеть не могли. Есть там и знаменитый комикс «Вы — выжившие», подаривший вдохновение многим левакам-мемоделам.
Ещё можно зайти в расположенную на том же этаже кафешку и поесть мороженого. Скажу наперёд: нет, в музее нет экспозиции, посвящённой «девочке с мороженным», о коей нам поведал мистер Дудец.
Рюкзаки и сумки попросили сдать в фактурные металлические ящики. Фототехнику разрешили оставить с наказом не пользоваться вспышкой. Вероятно, чтобы не раздражать других посетителей, ведь в залах с экспонатами темно, как в крестьянской избе до прихода большевиков. Я бы слукавил, если бы сказал, что смотрится это плохо. Напротив, к эстетической части оформления не придраться.
Первый зал знакомит посетителя с… дверьми. Полагаю, сделано это ради символизма. Двери взяты из различных пенитенциарных учреждений. Соответственно, подписи: эта дверь из лагеря такого, эта из изолятора сякого, за этой дверью опускали Александра Исаича, ну и прочее в таком духе. Приправлено это высокопарными художественными оборотами, придающими описанию драматизма. Всё бы ничего, но эти экспонаты разбросаны по большому залу, а все таблички с пояснениями повесили в одном месте. Что за хтонический полтергейст-чекист не позволил поставить по табличке рядом с каждой дверью — секрет.
Прочие экспонаты условно можно разделить на 2 категории:
Случайные личные вещи заключённых (часы, трубки, стоптанные галоши, прелые шапки и деревянные игрушки, прибитые к полу)
К примеру, в витрине Александра Солженицына присутствует коробка из-под торта. На табличке нет пояснений о том, что это и для чего. В каталоге музейных экспонатов я её тоже не нашёл. Быть может, в этой коробке Светоч передавал Шаламову сладкий хлебушек?
UPD: Мне тут подсказали, что в этой коробке А.И. хранил самиздатовские копии.
2. Заурядный хлам, выкопанный из земли (смятые плафоны уличных фонарей, обломки керамических изоляторов, пуговицы, рабочие инструменты). Как и положено, всё это бессистемно свалено под витринами разных размеров, чем напоминает дедовский гараж с мёртвым драндулетом.
Типичная витрина здесь — 2 трухлявых бревна с пояснением о том, что это часть какого-то лагерного забора.
Вообще-то, Главное Управление Лагерей существовало не во времена античности, и в чём смысл экспонирования всякого подножного мусора из 40-годов — категорически непонятно, ведь из той эпохи сохранилось множество более интересных вещей в куда лучшем состоянии.
Думаете, тут есть хотя бы один захудалый манекен в форме лагерной охраны или в зековской телогрейке, как в простейшем провинциальном краеведческом музее? А вот шиш, посмотрите-ка лучше на эти любопытные образцы досок от уличного нужника, в котором Варлам Шаламов сочинил свои лучшие стихи…
По описанным выше причинам, некоторые залы мало отличаются друг от друга. Например зал про лагерный быт и зал про спецпоселенцев. Зато, если не ошибаюсь, в обоих есть вышиванки. Спасти такую экспозицию может только приглашение Владимира Епифанцева с босыми ногами и в форме НКВД, который будет садиться на витрину голой задницей и матюкаться на посетителей.
Прикреплённая слева милая миниатюра — единственная на весь музей.
А чего же я, всё таки, ожидал? Учитывая разрекламированность заведения, я ожидал качественной реконструкции лагерного быта в виде тематических комнат — с манекенами, костюмами, историческими декорациями и всем вот этим вот. Пишу без иронии: мне это было бы интересно. Вот для сравнения экспозиция в моём любимом владимирском музее, изображающая кабинет начальника тюрьмы:
Стоит добавить, что это маленький музей, расположенный в старой водонапорной башне, а значит стеснённый в площадях и возможностях. Посему становится очевидным, что сотрудники музея ГУЛага не стремились сделать его полезным и информативным. Они преследовали цель создать арт-инсталляцию и пустили силы не на сбор экспонатов, а на художественное оформление.
Тут вам и кадры с красными упырями, проецируемые на кирпичные стены и тёмный пустой зал со скамейками по бокам, где из динамиков зачитывают имена жертв большевизма (все 110 миллионов по версии Солженицына?).
Больше всего меня впечатлила комната, где под щелчки затвора проектор меняет фотографии людей на кирпичной стене, а весь пол усыпан… стрелянными гильзами.
Отдельного внимания заслуживает зал «Репрессированное детство» с вещами детей, отправленных по этапу вместе с осужденными матерями.
Помимо них, есть детские фотографии, скульптура Сталина, пожирающего ребёнка и кинохроника с государственным утренником для советских детей. Очевидно, с точки зрения авторов это должно выглядеть иронично.
Качественное давление на эмоции, но есть одно большое НО! На сайте музея написано:
«По закону, осужденная мать ребенка в возрасте до 1,5 лет могла оставить малыша у родственников или забрать с собой в тюрьму и лагерь.»
Так что детство «репрессировалось» по инициативе матерей в той же мере, что и государства. Были и дети, родившиеся прямо в тюрьме, но на сайте музея никогда не напишут, что «дома ребёнка» при тюрьмах были и продолжают существовать в настоящее время в разных странах: в той же РФ, Турции и даже в отдельных штатах США. Посетитель же «Музея истории ГУЛАГа» уйдёт в твёрдой уверенности, что сие есть исключительное изобретение сталинизма.
Самыми казусными экспонатами мне здесь показались остеклённые столбики с тёмным сыпучим веществом внутри и многозначительными надписями, типа: «чеченцы», «ингуши» и т.д. Похоже на землю, но это не точно. Замысел мне остался не ясен, но готов поспорить, что данная инсталляция — любимое место в музее у нацистов.
А ещё создатели музея питают нездоровую любовь к развешанным в различных композициях сканам документов.
Это именно сканы, отпечатанные на современной фотобумаге, то есть это не оригиналы, и никакой ценности в качестве музейных экспонатов не имеют. У меня не было времени проверить источник каждого из них, поэтому мне лишь остаётся удивиться тому, что в век интернета кто-то действительно ждёт, что люди пойдут в платный музей читать скачанные из того же интернета документы. Расстарались даже на специальный зал для чтения. В нём поставили стол, стулья и полочки с папками, где вы найдёте ещё больше распечатанных сканов.
В последнем зале имеется доска, призывающая ответить себе на вопрос: что нужно сделать, чтобы прошлое не повторилось в будущем?
Для этого есть стикеры и специальная доска. Думаю, вам не составит труда определить авторство каждого из наших ответов.
По-итогу скажу следующее: музей истории ГУЛАГа представляет низкую музейную ценность и больше смахивает на тематический парк аттракционов. Можете сводить туда девушку, коль уж она фанатеет по прозе Шаламова. Если же она фанатеет по его стихам, то найдите себе другую тян.
https://vk.com/@rebel_jack-muzei-gulaga – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5234073.html