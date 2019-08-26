Московский «протест» с точки зрения психиатра К. Г. Юнга

Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Михаил Антончик с неожиданной стороны подошел к анализу «анатомии протеста» в российской столице.

Хотя, почему с неожиданной?

Почему на митинги выводят молодежь,

или тысяча айфонов и ни одной мозолистой руки.

Взрослый человек, склонный к анализу событий, происходящих в стране, недоумевает — что за странный повод выбран очередной раз для выражения недовольства? Каких-то людей не допустили к выборам за нарушение процедуры сбора подписей… Кто эти люди? Что они такого прекрасного и замечательного обещают нам всем в случае своей победы? Или, быть может, что-то они уже успели сделать, чтобы дать повод говорить о несправедливости?

На эти вопросы не ответит ни один участник митинга.

Почему это недовольство несправедливостью по отношению к воле народа выражают хорошо одетые, сытые, приличные люди?

И на этот вопрос нет ответа у большинства недоумевающих взрослых людей.

Чем же их смогли зацепить? И чем цепляют каждый раз?

Разобраться в этом поможет теория Карла Густава Юнга.

Юнг предположил, что герои сказок разных народов, которые мы с вами слушали в детстве и читали своим детям, обладают некоторым сходством.

Всегда в сказках есть мудрец и глупец, ленивый и трудолюбивый, наивный и всегда протестующий против навязанных правил бунтарь.

Поведенческие характеристики этих героев запечатлены в уме и памяти людей: они бессознательно узнают этих героев в себе и в окружающих, стремятся к выражению собственного характера по примеру этих героев. Юнг называл это качество «коллективным бессознательным».

И, как ни парадоксально, но, по мнению Юнга, каждый человек в течении жизни переходит из одного героя в другого.

Вот он милый и послушный ребенок — принц или принцесса — но в определенный момент он перестает слушаться, у него появляются двойки в школе, он спорит с родителями и взрослыми, делает татуировки, превращаясь в бунтаря.

Потом он становится веселым и любопытным, открытым к философским и эзотерическим учениям, хочет понравится противоположному полу и шутит, становясьтрикстером или жрицей.

А если он начинает манипулировать окружающими ради своих целей, продумывать хитрые многоходовые комбинации, то становится черным магом.

По мере взросления у него появляется семья, для которой надо создавать условия хорошей жизни — тогда он становится лидером, добытчиком. И превращается в воина.

А когда настает время, вокруг бегают внуки и дети приходят за советом, он уже хозяин.

Совершенно необязательно, чтобы каждый человек прошел этот путь героя. Но психологически здоровый и развивающийся человек с большой вероятностью в разные периоды своей жизни будет отражать эти архетипы.

А теперь давайте рассмотрим примеры пары — принц и бунтарь.

Пятачок и Винни-Пух, Малыш и Карлсон — всем знакомые герои и явный пример принца Пяточка и бунтаря Карлсона.

Пеппи Длинныйчулок, Том Сойер — яркие примеры бунтаря.

Если мы разберемся, как устроено их мышление, мы ответим на вопрос почему молодежь выводят на митинги.

Важно понимать, что у бунтаря, с точки зрения социальной адаптации, есть важные цели — поставить под сомнение правила системы: семьи, сообщества, взрослого окружения.

Это эволюционно важно и, если подумать, даже хорошо.

До определенного возраста ребенок впитывает родительские стратегии и правила по причине выживания и продолжения рода.

Родители живы, они родили меня — значит, с главными задачами они справились успешно, соответственно, надо их копировать. Так заложено природой у всех живых существ.

Но дальше начинается социализация, в которой выживание не является единственным показателем успеха.

В социуме появляются такие различия как то, что именно ты ешь, где и как живешь, как одеваешься, какой у тебя телефон, сколько зарабатываешь и так далее.

Вдруг ты родился в семье алкоголиков или просто социально менее успешных людей? Это приговор? Ведь ты впитал их правила жизни и стратегии поведения.

И тогда на выручку приходит архетип бунтаря.

Он критически оценивает все скрепы и правила поведения: он как бы проверяет, что будет, если я буду думать иначе, если я буду вести себя не так, как мне говорят взрослые?

Если это приведет к лучшим социальным достижениям чем у родителей, ну так и здорово.

Если нет — «я ничего не теряю и всегда могу вернуться к родительским программам», что мы чаще и видим в социально благополучных семьях.

Его возраст приближается к половому созреванию, скоро он будет отвечать за молодое потомство, и ему надо научиться самостоятельно принимать решения. А это значит перестать слушать взрослых. И если они на чем-то настаивают, надо делать наоборот.

Похоже, что это действительно заложено уже нашей человеческой природой, в которой социум существует не одно тысячелетие.

И ещё одно отступление.

Существует в психологии понятие базовых ценностей.

Любовь, семья, здоровье, саморазвитие, самореализация, общение, дружба, свобода, комфорт.

На каждом этапе жизни, для каждого архетипа одна или несколько этих ценностей являются доминирующими.

Воину важны семья и самореализация, трикстеру — саморазвитие и любовь, хозяину — здоровье и комфорт.

Ценности — это все то, ради чего человек производит действия, которые занимают его основное время.

Кто-то работает ради благополучия в семье, а кто-то — ради свободы и финансовой независимости.

Для бунтаря важнейшей ценностью является свобода.

Ему нужно, чтобы никто не указывал ему как себя вести, по каким правилам жить.

Он становится взрослым, хотя пока ещё не имеет достаточно опыта для того, чтобы принимать разумные решения, что-то анализировать. В его организме происходят гормональные изменения, вследствии которых повышается интенсивность любых эмоций. То, что у взрослого человека может вызвать легкое негодование, у него вызывает гнев. Если у кого-то есть повод для грусти, то у него из этого вырастет депрессия.

Бунтарь — переходный архетип.

Однако именно он попадает в ловушку «свободы», которую ему обещает либеральная общественность. Обратите внимание, что «свобода» заложена в самом термине «либерал».

Те, кто управляет геополитикой и кому выгодны беспорядки в другой стране, прекрасно владеют психологией.

Бунтарю не надо ничего доказывать. Достаточно сказать ему, что его лишают свободы. Свободы выбора, свободы говорить что угодно в интернете или на улице. И неважно, что запрещают говорить фашистские лозунги или призывать к насилию.

Он не думает о последствиях, его гнев вызывает любое «нельзя».

Он готов бороться за права пингвинов в Антарктиде, если ему скажут, что эти права нарушены.

Для него второй срок правления президента — это тоталитаризм, ну потому что в развитой Америке демократия, и именно потому она развита. Потому что там не нарушают свободы граждан, меняют власть с плохой на хорошую, и это ведет страну к процветанию.

И у бунтаря не хватает ума подумать о том, что если каждые выборы меняется президент, то, исходя из его логики, предыдущий президент был плохим.

Как же тогда страна процветает, если каждый президент, которого сменили, был плохим и неэффективным?

То есть, все президенты были плохими, кроме настоящего.

Парадокс, но не в мышлении бунтаря.

Его также бесит и злит, что нарушены свободы и права каких-то людей.

Неважно, кто эти люди и могут они что-либо сделать хорошее для страны.

Им чего-то там не дали — надо бунтовать.

Свобода бунтаря бездумна, в ней нет моральных границ. Если нельзя в храме обнажить грудь — значит, этот храм не в свободной стране. Если нельзя выйти просто так, нарушая все правила, на митинг — это несвободная страна.

Если нельзя обливать грязью силовые структуры, если нельзя призывать к физическому уничтожению людей, если нельзя всем показать адрес, по которому проживает человек, который защищает систему от нарушения законов государства — это несвободное государство.

Это очень странная логика. Но, если приглядеться, логики тут нет — есть только психологические особенности этого возраста. Возраста бунтаря.

Бывают правда случаи, когда в этом архетипе люди застревают на всю жизнь.

Они тоже приходят на митинги, и живут обычно с мамой в ее квартире.

Единственное, что можно сделать в этой ситуации — это воспитывать в своих детях правила и нормы до того, как они переключились в ипостась бунтаря. Объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, что такое свобода и чем она отличается от вседозволенности.

Делать это нужно до 12 лет, а не когда они вас уже не слушают. Тогда будет результат.

А те, кто сегодня стал жертвой либеральных манипуляций, к сожалению, изменятся только с возрастом. Просто уберегите их от того, чтобы это понимание себя не пришло к ним в тюремной камере.

Михаил Антончик, тренер НЛП