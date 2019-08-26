Люди, обладающие знаниями и пользующиеся ими с умом, очень часто делают удивительные открытия.

Александр Драгункин блестяще подтвердил, что русский язык является основой, из которой была создана большая часть других языков…Мы привыкли к тому, что главный мировой язык – английский, а наш родной русский только тем и занимался в последнее время, что заимствовал словечко оттуда, словечко отсюда. Но так ли это? Выпускник восточного факультета ЛГУ, лингвист, автор нескольких сенсационных книг Александр Драгункин утверждает, что всё было как раз наоборот. Более того, он пришёл к выводу, что древнерусский язык был праязыком всей Земли!Англичане – потомки русичей?– Всё началось с английского языка, который я преподавал долгие годы, – сообщил «МК» в Питере» предысторию своего открытия Александр Драгункин. – Чем дальше, тем больше меня не устраивала методика его преподавания – и подспудно появлялись какие-то новые идеи. В 1998 году я сел писать свою первую книгу – руководство по английскому языку. Я перестал ходить в офис, закрылся дома и на самом примитивном компьютере за месяц настучал ЧТО-ТО, от чего сам обалдел. В той работе я предложил свой способ быстрого запоминания английских слов – по аналогии с русскими. И, разрабатывая его, наткнулся на очевидность: английские слова не просто похожи на русские – они имеют русское происхождение!– Вы можете это доказать?– Конечно. Только сначала запомните три несложных базовых правила филологии. Первое: на гласные в слове можно не обращать внимания, самое главное – костяк согласных. Второе: согласные очень чётко группируются по месту образования во рту – например, Л, Р, Н образуются разными движениями языка, но в одной и той же части нёба. Попробуйте их произнести – и сами убедитесь. Таких цепочек согласных несколько: в-м-б-п-ф, л-р-с-т-д-н, х-ц-к-г-з-ж, в-р-х, с-ц-ч (джь). Когда слово заимствуется, возможна замена букв в соответствии с этими цепочками. И третье правило: при переходе из одного языка в другой, слово может только укорачиваться, причём чаще всего пропадает первый слог.– А теперь примеры.– Пожалуйста. Английское слово GIRL (гёрл – девушка) у себя на родине происхождения не имеет. Зато в древнерусском было замечательное слово, которым называли юных особ – ГоРЛица! Костяк согласных тот же, и английское слово короче – так кто у кого взял слово? Ещё один пример – английское REVOLT. Допустим, вы не знаете, что это значит – сейчас и посмотрим, кто у кого спёр. Любой латинист вам скажет, что RE – приставка, VOL – корень и «загадочное Т». Откуда оно взялось, западные филологи даже не говорят. Но я человек простой: давайте предположим идиотский вариант – что англичане это слово взяли у кого-то и со временем исказили. Тогда, если RE – приставка, означающая «повторение», и англичане взяли эту приставку у кого-то, то за тысячу лет она могла стать только короче (вспомним филологический закон). Значит, можно предположить, что изначально она была длиннее. Так вот, во всём мире есть только одна приставка, которая значила то же самое, но была длиннее – русская ПЕРЕ-! Л и Р – взаимозаменяемые согласные из одной цепочки. Переписываем слово по-русски – ПЕРЕ-ВоР-оТ. REVOLT в переводе означает «переворот, бунт» – так кто у кого заимствовал? И «загадочное Т», на котором спотыкаются все английские лингвисты, оказывается самым обычным русским суффиксом. Таких примеров невероятно много.– А с какой стати англичанам, живущим на острове далеко от нашей необъятной родины, пробавляться русскими словами – у них своих не было?– Англичане вполне могут оказаться потомками древних русичей. Есть совершенно официальные данные (которые, правда, часто замалчиваются) о том, что саксы – предки англичан – пришли не откуда-нибудь, а с реки Волги. В научном мире это аксиома. Саксы – это множественное число от слова «сак». То есть на Волге они были САКами. Далее – по закону об укорачивании слова при переходе в другой язык – делаем вывод, что это слово могло быть изначально длиннее. Я не вижу другого объяснения происхождения слова САКИ, кроме как от урезанного РУСАКИ.Мат придумали не татары– Хорошо, а как же другие языки? Вы же не утверждаете, что знаете все языки на свете?– Не утверждаю. Но я знаю много языков. Могу спокойно общаться на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, польском. Японский знаю, но не говорю. В университете учил древнекитайский, в юности серьёзно занимался хинди. Поэтому я могу сравнивать. Вот вам пример. Возьмём латинское слово SECRET (секрет, нечто скрытое). Весь мир пялится на это слово, но происхождение его неизвестно. Кроме того, оно не раскладывается на составляющие – нет ни приставки, ни суффикса. Некоторые усматривают всё тот же «загадочный суффикс Т». Самые лихие западные филологи выделяют корень CR – это латинское CER, «видеть». Но с какой стати «секрет», то, что прячут, базируется на корне «видеть»? Это абсурд! Я делаю иначе – я наглею и пишу эти же буквы по-древнерусски – СъКРыТ. И получаю полное сходство значения, явную приставку С, прекрасный корень и наш родной суффикс. Помните, что гласные для филологии совершенно не важны.Или ещё – слово «гарем». То, что у русских князей до Романовых были целые толпы наложниц – исторический факт. Вот если у меня много красивых жён, где я их буду держать? В самых лучших комнатах, которые на Руси назывались ХоРоМы – вспомним цепочки чередующихся согласных – так откуда взялось слово ГаРеМ?– Так значит, это у нас все заимствовали, а не мы у чужестранцев?– Естественно! Я опроверг даже сложившуюся «татарскую» теорию происхождения русского мата.– Не было никаких татар?– Не было – это только наше изобретение. Могу продемонстрировать. Имеем слово звезда – это звез-да. Звез – это искажённое «свет». То есть звезда – это то, что «свет-ит». А если идти по этой схеме словообразования, как будет называться то, чем «пис-ают»? Это одно слово. Дальше – откуда взялось слово «палка»? Первоначально она называлась «пхалка», потому что ею пхали, пихали. Английское stick (стек, палка) – это явно наше тык, «тыкалка». Вернёмся к слову «пхать» – образуйте повелительное наклонение, как со словом «совать»: совать – суй, пхать – что? И «п» со временем отпало. Самое интересное с глаголом – только по-русски можно сказать: «Я её поимел». М и Б, как вы помните, чередующиеся – замените букву М в слове «поиметь» и увидите, что получится…– Ну, мат – это не доказательство того, что древнерусский – праязык всего мира.– Хорошо, вот ещё: названия всех священных религиозных книг имеют русское происхождение.– Даже Коран?– Да. В арабском мире считается, что у этого слова нет этимологии. Но она есть. Коран, как известно, это откровения пророка Мухаммеда, собранные писцом Зейдом – и СОХРАНённые им! Коран – это Со-хран. С иудейской Торой ещё проще: это книга о ТВОРЕнии – Тора есть Т (в) ора.С Библией немного иначе – нужно знать, что она написана на бумаге, а бумага производится из хлопка. Хлопок по-славянски называется БаВеЛна – BiBLe. Библия – всего-навсего стопка бумаги! Про индийские «Веды» я вообще не говорю: здесь очевидно происхождение от слова ведать. Каждое из этих объяснений можно оспаривать по отдельности, но интересно то, что все названия имеют верную трактовку только через русский язык.– Ну, а названия богов и служителей?– Аллах… Если предположить, что это слово не арабское и со временем потеряло первую согласную, то остаётся только одно слово, которое к тому же соответствует значению – ВаЛЛаХ – ВоЛХв, а волхвы и были священниками. Есть ещё русский корень МОЛ, от которого появилось слово «молиться». МоЛ – то же, что и МуЛ – МУЛЛА, который просит бога. По-английски священник PRieST – в русских буквах ПРоСиТь. Я не верю, что может быть так много случайных совпадений. То, что слова похожи и имеют при этом одинаковый смысл – это полдела. Но обратите внимание: во всех случаях, когда слово в своём «родном» языке не может найти происхождения, в русском оно обретает вполне логичную этимологию – и все его загадки, непонятно откуда взявшиеся суффиксы, которые не может объяснить традиционная филология, становятся совершенно нормальными частями слова именно в русском языке! Наш язык удивительный. Он доводит нас до дна мира – я уверен, что он был создан искусственно, и в нём зашифрована матрица мироздания.Что такое ад и рай– А вы смогли что-нибудь расшифровать?– Очень интересные вещи. Например, только в русском языке весь окружающий человека мир был описан при помощи одного слога с корнем БЛ (учитывая цепочки чередования согласных). Что было вокруг древнего человека? БоР, МоРе, ПоЛе, БоЛото, ПаР (так раньше называли воздух) и так далее.Весь животный мир описан по геометрическому признаку только в русском языке: в других языках это вырванные из контекста слова, в нашем же они складываются в систему. Живых существ описали с помощью трёх корней, которые являются формами тела. Например, всё КРуглое описано с помощью корня КР/ГЛ и его производных – ГоЛова, ГЛаз, ГорЛо, КоЛено, ГоЛень.Дальше – только в русском языке человек был выделен из остального животного мира по главному признаку – разуму. Разум находится в голове, которая раньше имела ещё одно название – ЧЕЛО. Как же нас выделили из мира – нас назвали ЧЕЛО-век!– Так что же, из самого языка наши предки получали знания о мире?– Наши предки всё знали, потому что всё было описано в языке просто. Рай – это ничто иное, как урезанный КРАЙ, где всё здорово и классно. Ад – это просто то, что ПОД нами. Вспомним слово «звезда» – свет-да – задолго до телескопов люди, говорившие на русском, знали, что звёзды не просто дырки в небе, а то, что светит, излучает свет!– Вы сказали, что язык был создан искусственно. А зачем вообще его было создавать? Любовь ведь вполне можно было выразить в количестве убитых мамонтов.– Русский язык на этот вопрос тоже отвечает. Помните знаменитую фразу Тютчева: «Мысль изречённая есть ложь»? Что хотел сказать поэт? Я вам покажу. В русском языке есть три глагола, означающих процесс речи – говорить, сказать, изрекать (или излагать). Но что интересно, только в русском языке три глагола, означающие враньё, имеют те же самые корни: гоВоРить – ВРать, изЛаГать/изЛОЖить – ЛГать/ЛОЖь, сКАЗать – исКАЗить. Язык был создан изначально не для обмена информацией, а как инструмент её искажения, способ влияния. Сейчас, конечно, мы уже пользуемся им для общения. Однако будьте уверены – из всех народов мира только мы говорим на самом прямом потомке праязыка.– И кто же его создал?– Те, кто создал человечество.Эти слова считаются заимствованными русским языком в последние столетия. Однако Александр Драгункин убеждён в их русском «происхождении».ГаЛаКтика – от русского диалектного «ГаЛаГа» (туман)ДоЛлар – от ДоЛяКаЛьКулятор – от сКоЛьКоЛаБоратория – от РаБота (Л и Р чередуются)ЛеДи – от ЛаДа (древнерусская богиня)HoTel (отель) – от ХаТаНеГР – от НеКРасивыйэЛеМенТ – от неЛоМаТыйсМоГ – от МГлаГЛоБус – от КоЛоБок (Г и К чередуются)

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ljudi_obladajushhie_znanijami_i_polzujushhiesja_imi_s_umom_ochen_chasto_delajut_udivitelnye_otkrytija/2019-08-26-74665