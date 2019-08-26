Лазейки открываются

Еще недавно отечественные спецслужбы с восторгом рассказывали с экранов телевизоров, как виртуозно они провели операцию по заманиванию в страну бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Подозревали его, а сейчас обвиняют, не меньше как в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Как нас уверяли, именно Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС. Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров «Сибэко» и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж. Это, как нам рассказывали, поставило под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

После арестов министра Улюкаева и полковника Захарченко россиян уже не удивить миллионами и миллиардами, которые находят у высших чиновников и правоохранителей. В данном случае также речь идет о гигантской цифре – 4 млрд рублей! После ареста Абызова общественности внушили, что суд арестовал у него более 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, а также три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. Скромно, конечно, против суммы похищенного. Но тоже неслабо.

Но на днях широкую общественность неожиданно огорошило решение Басманного суда Москвы, который отменил арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по делу экс-министра Абызова. Суд отказал следствию в продлении ареста, наложенного в рамках уголовного дела экс-министра на деньги, находящиеся на 19 банковских счетах. Оказывается, что семья миллионера-чиновника осталась без денег из-за ареста этих счетов. Мотив для такого решения какой-то очень странный. Как утверждают адвокаты, «30 млн были переведены сыну, а вторые 30 млн – его гражданской жене, у которой малолетний ребенок. А сейчас эти люди остались без средств к существованию». И поэтому надо было срочно «спасти семью от голода».

Интересно, в суде прикидывали, сколько десятилетий нужно вкалывать обычному россиянину, чтобы заработать эти 30 млн рублей на еду сыну экс-министра?

И в целом странная получается картина. Провели супероперацию по задержанию коррупционера, отправили его за решетку, назвали суммы, какие он похитил и вывел за рубеж. На все, что нашли, наложили арест. А теперь тихой сапой возвращают бывшему чиновнику, а по совместительству – миллионеру в полное распоряжение все, что «нажито непосильным трудом».

И после этого власть пытается убедить общественность, что она бескомпромиссно борется с коррупцией.