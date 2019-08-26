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«И.В.Сталин – вождь строительства социализма». Международная научная конференция. 24.08.2019.

08:53. 26 августа 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:

«И.В.Сталин – вождь строительства социализма». Международная научно-практическая конференция. Вступительное слово организаторов конференции.
Конференция посвящена 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Конференция состоялась 24 августа 2019 года в доме-музее Ульяновых-Елизаровых по адресу: Ленинградская область, посёлок Ульяновка, Ульяновское шоссе д. 20.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ppj0XJMgGBg

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