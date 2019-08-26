«И.В.Сталин – вождь строительства социализма». Международная научная конференция. 24.08.2019.
«И.В.Сталин – вождь строительства социализма». Международная научно-практическая конференция. Вступительное слово организаторов конференции.
Конференция посвящена 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Конференция состоялась 24 августа 2019 года в доме-музее Ульяновых-Елизаровых по адресу: Ленинградская область, посёлок Ульяновка, Ульяновское шоссе д. 20.
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Вождь строительства социализма построил рабовладельческое государство!