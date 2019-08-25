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Земля шахтерской славы

17:59. 25 августа 2019 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:


Ролик министерства информации ДНР ко дню шахтера.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5231479.html

Метки: Видео, ДНР, донбасс, донецк, праздники, шахтеры

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