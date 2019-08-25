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Встреча в Биаррице

14:46. 25 августа 2019 Просмотров - 114 7 коммент. Опубликовал:


В Биаррице состоялась очередная встреча лидеров G7, которая прошла на фоне обсуждений по поводу возможного возвращения России.
Так как условия возвращения не изменились (сдайте Крым и Донбасс), то вполне понятно, что никакого возвращения не случилось.
Впрочем, Трамп уже заявил, что в 2020-м году он пригласит Путина на встречу G-7 в США. Но за год много чего произойдет, чтобы всерьез воспринимать подобные заявления.
Сами переговоры прошли на фоне критики Трампом текущего формата G-7 (мол, собираются, чтобы поболтать, толку чуть) и его сепаратных встреч с отдельными представителями G-7.
На фоне переговоров проходили протесты (до 15 тыс. человек) антиглобалистов и экологов, но их близко к собравшимся не подпустили.
В целом, никаких значимых решений официально не было принято – как обычно ограничились общими словами на тему России, торговой войны, европейских проблем и разошлись.
Когда и как завершится торговая война или конфликт на Украине, по-прежнему непонятно. Но впрочем, мало кто предполагал, что подобные встерчи способны разрешить фундаментальные проблемы.



































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5231083.html

Метки: биарриц, Германия, макрон, Меркель, протесты, Россия, США, Трамп, фотографии, Франция

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