Встреча в Биаррице

В Биаррице состоялась очередная встреча лидеров G7, которая прошла на фоне обсуждений по поводу возможного возвращения России.Так как условия возвращения не изменились (сдайте Крым и Донбасс), то вполне понятно, что никакого возвращения не случилось.Впрочем, Трамп уже заявил, что в 2020-м году он пригласит Путина на встречу G-7 в США. Но за год много чего произойдет, чтобы всерьез воспринимать подобные заявления.Сами переговоры прошли на фоне критики Трампом текущего формата G-7 (мол, собираются, чтобы поболтать, толку чуть) и его сепаратных встреч с отдельными представителями G-7.На фоне переговоров проходили протесты (до 15 тыс. человек) антиглобалистов и экологов, но их близко к собравшимся не подпустили.В целом, никаких значимых решений официально не было принято – как обычно ограничились общими словами на тему России, торговой войны, европейских проблем и разошлись.Когда и как завершится торговая война или конфликт на Украине, по-прежнему непонятно. Но впрочем, мало кто предполагал, что подобные встерчи способны разрешить фундаментальные проблемы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5231083.html