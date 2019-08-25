В России испытали уникального робота. И это не Фёдор
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В то время как российский человекоподобный робот Фёдор пытается добраться до МКС, на земле была испытана не менее любопытная новинка – первый отечественный промышленный беспилотник, который способен совершить революцию в сельском хозяйстве и принести стране миллиарды. О экспериментах на земле, в космосе и не только – расскажем в этом выпуске.
Ролик проекта «Россия 360»: https://youtu.be/p1beh7uqvG8
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Время-вперёд! №358 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/rAzC45ROLOA
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