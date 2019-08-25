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Сводки от ополчения Новороссии 25 августа 2019

10:13. 25 августа 2019 Просмотров - 136 Один комментарий Опубликовал:

НМ ДНР передала подарки для детей Пантелеймоновки

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Карателей на Донбассе отравили в честь праздников: сводка с фронтов ЛНР

Карателей на Донбассе отравили в честь праздников: сводка с фронтов ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки противник вновь нарушил взятые на себя обязательства о перемирии, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь.

Украинские боевики 30 отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника Гараза подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомёта и крупнокалиберных пулемётов район н. п. Лозовое на дебальцевском направлении.

Защитники нашей Республики не поддались на подлые провокации врага, сохраняя режим прекращения огня.

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Киевские боевики продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции.

Так, нашей разведкой отмечено прибытие трёх БТР из состава 72 бригады ВСУ в район н. п. Попасная и размещение ЗРК 9К35 «Оса» на территории жилого домовладения в н. п. Сиротино, а также отмечено размещение бронетранспортера в районе н. п. Станица Луганская.

В нарушение Минских договорённостей противник активно продолжает использовать беспилотные летательные аппараты.

Сегодня в районе населенного пункта Калиновка при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом».

Военный преступник, командир 30 бригады ВСУ Гараз лишился очередного средства воздушного наблюдения.

Фото- и видеоматериалы, снятые с БЛА, переданы в Генеральную прокуратуру Республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 30 бригады ВСУ Гараза.

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Нам продолжает поступать информация о низком уровне обеспечения продовольствием военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС».

По данным наших источников, в подразделениях 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности, дополнительно выделенных в связи с праздничными мероприятиями.

Двенадцать боевиков 46 бригады доставлены в городскую больницу города Счастье. С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба «ООС».

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«Братание ополченцев с атошниками» — мнение

«Братание ополченцев с атошниками» — мнение | Русская весна

Известный донбасский ополченец Александр Жучковский прокомментировал резонансную встречу бойцов республиканских армий с «ветеранами АТО» в студии телеканала «Россия-24».

По поводу встречи ополченцев и украинских военнослужащих на канале Россия-24.

Сначала по поводу того, что со стороны ополченцев якобы участвовали какие-то фейковые персонажи. Я лично их не знаю, но в командовании ДНР подтвердили, что это реально воевавшие люди, имеющие право говорить как защитники Донбасса.

Отзывы на эту встречу в основном негативные, некоторые говорят даже о предательстве. Я сам отношусь к этой затее неоднозначно (ниже объясню), но, простите, о каком предательстве идет речь? Они что, озвучили, что Донбасс должен вернуться в Украину или что-то подобное? Люди просто пообщались, и с нашей стороны никаких проукраинских симпатий не прозвучало.

Насчет того, что потом ополченцы и АТОшники, обнявшись, шли по улице и распевали украинские песни — лично мне это сильно не по душе. Возможно, они это сделали искренно (а не журналисты подсказали такой «чувствительный» ход), но я не приемлю украинство ни в какой форме, так что этот момент мне был неприятен.

Теперь по поводу самой встречи. Однозначно одобрить не могу, но и шельмовать ополченцев, принявших участие в передаче, считаю недопустимым.

Почему не могу одобрить? Не потому, что осуждаю сам факт встречи, а потому что встреча носит, грубо говоря, политтехнологический характер. Либо журналисты телеканала этот формат придумали и получили разрешение в администрации президента, либо это придумали в администрации, а журналисты реализовали. То есть речь идет об искусственной встрече русских и украинских фронтовиков — это не они сами решили и встретились, а им предложили и их свели.

Есть пример другой такой встречи, правда онлайновой. Еще осенью 2014 года Алексей Мозговой провел телемост с участниками АТО, и в ходе этой беседы звучало примерно то же самое, что и на нынешней передаче канала Россия-24. Мозговой как командир ополчения по собственной инициативе вел переговоры с противником. Не отступая при этом ни на шаг от своих убеждений и целей. Это, на мой взгляд, более приемлемый и справедливый формат переговоров — когда это делают сами военные, а не когда их склоняют к этому политики.

При этом, конечно, ополченцы сами согласились на участие в передаче «Окопная правда», их никто не заставлял. И, повторяю, от наших ценностей и целей они в ходе разговора с противником не отступили.

В самом факте подобной встречи ничего криминального нет. Нельзя встречаться и вести переговоры только с украинскими националистами, которые считают русских врагами, стремятся украинизировать русское население Новороссии и оккупировать Донбасс. Со всеми остальными разговаривать можно и нужно.

Вы не поверите, но большинство украинских военных не являются украинскими националистами (также как большинство немцев не являлось нацистами). Эти люди — жертвы многодесятилетней украинской пропаганды, заложники «независимой Украины», где они прожили всю жизнь (или большую ее часть), где им деформировали мышление и заставили направить оружие против своего народа (русского народа). Если они в нас стреляют — объяснить их неправоту можно только ответной стрельбой. Если есть хоть какая-то возможность объяснить словом — надо разговаривать.

Замечу еще одну деталь в обсуждении ситуации. Яростно критикуют эту встречу в основном гражданские люди. А те бойцы, с которыми я передачу обсуждал, относятся к этому если не одобрительно, то спокойно. Это еще раз подтверждает то, что больше всего ненавидят войну и желают ее скорейшего окончания сами фронтовики, а наиболее воинственны те, кто от войны далеко.

Но стоит подчеркнуть самое важное: скорейшего окончания войны и мира все ополченцы (в том числе участвующие в телепередаче) хотят не ценой сдачи наших позиций и возврата на Украину. Главное условие — уход украинских войск с Донбасса.

Сейчас об этом редко говорят, но речь идет не об уходе ВСУ с линии фронта (прочерченной Минскими соглашениями), а со всей территории бывших Донецкой и Луганской областей (ЛДНР).

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