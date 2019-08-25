Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 августа 2019

Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.

«Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство», — цитируют РИА Новости слова своего источника, сотрудника аэропорта ливанской столицы.

Напомним, накануне израильский беспилотник был сбит в южном пригороде Бейрута. Представитель ливанского движения «Хезболла» Мохаммед Афиф заявил, что второй дрон был оборудован взрывчаткой и причинил урон зданию пресс-службы “Хезболлы”. Он подчеркнул, что представители дивжения не сбивали и не взрывали беспилотники.

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Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал атаку израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута неприкрытой агрессией.

«Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года)», — пишет пресс-служба премьера.

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