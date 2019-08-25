Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 августа 2019
- 12:56 Бойцы «Хезболла» убиты при ударе Израиля под Дамаском, — СМИ.
- 12:08 ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО).
- 01:05 СРОЧНО: Израиль атаковал военные объекты в Сирии (ВИДЕО).
- 00:44 Израиль атаковал цели к югу от Дамаска. 25.08.2019.
Бойцы «Хезболла» убиты при ударе Израиля под Дамаском, — СМИ
Двое бойцов ливанского движения «Хезболла» погибли при ударе авиации Израиля по объектам в районе Дамаска, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники, приближенные к движению.
«Двое членов „Хезболла“ погибли в результате авианалета Израиля под Дамаском», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщала «Русская Весна», пресс-служба армии обороны Израиля заявила о поражении «ряда террористических целей» к юго-востоку от Дамаска — к ним агрессор отнёс объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в населенном пункте Акраба.
Государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО Арабской Республики были поражены большинство целей.
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ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО)
Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
«Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство», — цитируют РИА Новости слова своего источника, сотрудника аэропорта ливанской столицы.
Напомним, накануне израильский беспилотник был сбит в южном пригороде Бейрута. Представитель ливанского движения «Хезболла» Мохаммед Афиф заявил, что второй дрон был оборудован взрывчаткой и причинил урон зданию пресс-службы “Хезболлы”. Он подчеркнул, что представители дивжения не сбивали и не взрывали беспилотники.
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Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал атаку израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута неприкрытой агрессией.
«Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года)», — пишет пресс-служба премьера.
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СРОЧНО: Израиль атаковал военные объекты в Сирии (ВИДЕО)
Израильские войска нанесли удары по объектам иранских сил в Сирии, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
По словам агрессора, был поражен «ряд террористических целей» к юго-востоку от Дамаска — объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в населенном пункте Акраба.
Как заявил спикер армии обороны Израиля, удар нанесен по иранским складам с беспилотниками. По данным израильской разведки, КСИР готовил операцию на севере Израиля.
Также в ЦАХАЛ сообщили о возможных потерях среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.
Государственное телевидение Сирии сообщает, что ПВО Арабской Республики сбила большинство целей, они упали на юге страны.
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Израиль атаковал цели к югу от Дамаска. 25.08.2019
Израиль нанес авиаудар к югу от Дамаска по иранским прокси.
Сирийская ПВО к югу от столицы отрабатывала и по заявлениям сирийцев сбила большую часть ракет запущенных через воздушное пространство Ливана.
Отмечался сильный взрыв к юго-западу от Дамаска, хотя Сирийское ТВ и заявило, что выпущенные ракеты были поражены средствами ПВО столицы.
ЦАХАЛ заявляет, что он атаковал иранских прокси, которые якобы готовили атаку на Израиль с помощью беспилотника.
Последствия ударов и сколько сирийцы сбили ракет, узнаем завтра утром.
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