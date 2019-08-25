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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 августа 2019

13:30. 25 августа 2019 Просмотров - 268 Нет комментариев Опубликовал:

Бойцы «Хезболла» убиты при ударе Израиля под Дамаском, — СМИ

Бойцы «Хезболла» убиты при ударе Израиля под Дамаском, — СМИ | Русская весна

Двое бойцов ливанского движения «Хезболла» погибли при ударе авиации Израиля по объектам в районе Дамаска, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники, приближенные к движению.

«Двое членов „Хезболла“ погибли в результате авианалета Израиля под Дамаском», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщала «Русская Весна», пресс-служба армии обороны Израиля заявила о поражении «ряда террористических целей» к юго-востоку от Дамаска — к ним агрессор отнёс объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в населенном пункте Акраба.

Государственное телевидение Сирии сообщило, что ПВО Арабской Республики были поражены большинство целей.

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ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО)

Новость обновляется
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО) | Русская весна

Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.

«Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство», — цитируют РИА Новости слова своего источника, сотрудника аэропорта ливанской столицы.

Напомним, накануне израильский беспилотник был сбит в южном пригороде Бейрута. Представитель ливанского движения «Хезболла» Мохаммед Афиф заявил, что второй дрон был оборудован взрывчаткой и причинил урон зданию пресс-службы “Хезболлы”. Он подчеркнул, что представители дивжения не сбивали и не взрывали беспилотники.

Обновлено

Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал атаку израильских беспилотников в южном пригороде Бейрута неприкрытой агрессией.

«Премьер-министр Саад Харири расценил падение двух израильских разведывательных беспилотников в южном пригороде Бейрута как открытую агрессию на суверенитет Ливана и нарушение резолюции 1701 (принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года)», — пишет пресс-служба премьера.

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ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО) | Русская весна
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Израиль атаковал военные объекты в Сирии (ВИДЕО)

СРОЧНО: Израиль атаковал военные объекты в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Израильские войска нанесли удары по объектам иранских сил в Сирии, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

По словам агрессора, был поражен «ряд террористических целей» к юго-востоку от Дамаска — объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в населенном пункте Акраба.

Как заявил спикер армии обороны Израиля, удар нанесен по иранским складам с беспилотниками. По данным израильской разведки, КСИР готовил операцию на севере Израиля.

Также в ЦАХАЛ сообщили о возможных потерях среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных объектах.

Государственное телевидение Сирии сообщает, что ПВО Арабской Республики сбила большинство целей, они упали на юге страны.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Израиль атаковал цели к югу от Дамаска. 25.08.2019



Израиль нанес авиаудар к югу от Дамаска по иранским прокси.
Сирийская ПВО к югу от столицы отрабатывала и по заявлениям сирийцев сбила большую часть ракет запущенных через воздушное пространство Ливана.
Отмечался сильный взрыв к юго-западу от Дамаска, хотя Сирийское ТВ и заявило, что выпущенные ракеты были поражены средствами ПВО столицы.
ЦАХАЛ заявляет, что он атаковал иранских прокси, которые якобы готовили атаку на Израиль с помощью беспилотника.
Последствия ударов и сколько сирийцы сбили ракет, узнаем завтра утром.


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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