Саммит G8 начался: обсудили возврат России (+ФОТО, ВИДЕО)

Лидеры стран «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице вопрос о возвращении к формату «восьмерки» с участием России, передает «Киодо» со ссылкой на источники в японских правительственных кругах.

Данных о содержании беседы не приводится, источник агентства уточнил, что эта информация «ни за что не будет раскрыта».

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году в Соединенных Штатах. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года, в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы, в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату «семерки».

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