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Разрушение Земли Галлии (гравюры)

09:22. 25 августа 2019 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:
Данное видео публикуется исключительно в рамках гипотезы.

Из аннотации. На старинных гравюрах изображено, как с помощью жезла Кадуцей разрушена и опустошена Земля-Галлия.

Но тогда что же получается? Что обезвоженные пустыни, кратеры многокилометровых размеров – это последствие варварского изъятия ресурсов планеты.

И всё это происходило под именем мировых войн и крещения народов?



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4623663.html

Метки: война, Гипотеза, планета

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