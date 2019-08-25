Разрушение Земли Галлии (гравюры)
09:22. 25 августа 2019 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Данное видео публикуется исключительно в рамках гипотезы.
Из аннотации. На старинных гравюрах изображено, как с помощью жезла Кадуцей разрушена и опустошена Земля-Галлия.
Но тогда что же получается? Что обезвоженные пустыни, кратеры многокилометровых размеров – это последствие варварского изъятия ресурсов планеты.
И всё это происходило под именем мировых войн и крещения народов?
Из аннотации. На старинных гравюрах изображено, как с помощью жезла Кадуцей разрушена и опустошена Земля-Галлия.
Но тогда что же получается? Что обезвоженные пустыни, кратеры многокилометровых размеров – это последствие варварского изъятия ресурсов планеты.
И всё это происходило под именем мировых войн и крещения народов?
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