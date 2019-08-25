Главная » Творчество

Про памятник вежливому человеку и коту

23:55. 25 августа 2019 Просмотров - 170 2 коммент. Опубликовал:


У нас на не так давно убрали с центрального холма памятник "Вежливому человеку и благодарному коту".
Памятник недавно поставили, и он некоторое время простоял в сквере у храма Петра и Павла. Но сейчас ему ищут другое место.
Уже даже одиночные пикеты начались https://sevastopol.su/news/vezhlivye-lyudi-ne-mogut-nayti-svoe-mesto-v-sevastopole, верните мол…
Я сначала подумал, что за фигня, вроде бы композиция известная и надо ее ставить в людных местах, ведь годная же достопримечательность могла получится.


Один из главных мемов Крымской весны.

Потом довелось увидеть сам памятник…



И знаете. в таком виде его лучше вообще нигде не выставлять.

1. Композиция нормальная.
2. Тезис правильный.
3. Кот сойдет.
4. Но "вежливый человек" это тихий ужас…

В общем, в таком виде его надо либо переделывать, либо делать новый, с нормальным солдатом, которого будет не стыдно установить где-нибудь в центре города. У туристов наверняка будет пользоваться большой популярностью.
Саму идею установки такого памятника в Севастополе полностью поддерживаю, но надо делать качественно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5232588.html

Метки: вежливые люди, памятники, севастополь

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Литература для формирования нравственного самосознания
...кот», «25 профессий Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки», «Про мальчика Яшу», «Про... «Мой дедушка — памятник» Алексин А. «Поздний...», «Последний человек из Атлантиды», «Человек-амфибия», «Продавец...«Чьи руки краше». Вежливость (тактичность) – грубость....
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...Человека», служат не только превосходными инструментами для обучения, но и замечательными памятниками... просьбами. Система одновременно вежлива и грамматически правильна: ..., а фильмы про шимпанзе фильмам про людей. К ... те общества, в кото­рых они происходили. ...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...душа (дух) умершего человека (larvæ – привидение,...Единственный ваш плюс – вежливость». [69] Обращение... бранить, rein – дождь (кот. идёт с неба), reitsje ..., hooray – ура (про лексему Ура, которую лингвисты...древние значимые русские памятники переписывались или ...
Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2015
.... Возле памятника собралось около семи тысяч человек. Возглавлял...государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир Рогов ... тоже продолжили рассказывать про "безальтернативность Минска", ... прадеды, как паршивых котят, выкинули оккупантов с...
Новости Украины и Новороссии 17 августа 2018
... в Одессу ездить и на памятниках читать, что там написано. ... такая талмудическая история. Про то, как два человека шли по дороге и... должен принадлежать мне», а другой вежливый, и он говорит: «Мы нашли...этого опять-таки начали тянуть кота за хвост, а сейчас мы...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)