Про памятник вежливому человеку и коту
23:55. 25 августа 2019 Просмотров - 170 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
У нас на не так давно убрали с центрального холма памятник "Вежливому человеку и благодарному коту".
Памятник недавно поставили, и он некоторое время простоял в сквере у храма Петра и Павла. Но сейчас ему ищут другое место.
Уже даже одиночные пикеты начались https://sevastopol.su/news/vezhlivye-lyudi-ne-mogut-nayti-svoe-mesto-v-sevastopole, верните мол…
Я сначала подумал, что за фигня, вроде бы композиция известная и надо ее ставить в людных местах, ведь годная же достопримечательность могла получится.
Один из главных мемов Крымской весны.
Потом довелось увидеть сам памятник…
И знаете. в таком виде его лучше вообще нигде не выставлять.
1. Композиция нормальная.
2. Тезис правильный.
3. Кот сойдет.
4. Но "вежливый человек" это тихий ужас…
В общем, в таком виде его надо либо переделывать, либо делать новый, с нормальным солдатом, которого будет не стыдно установить где-нибудь в центре города. У туристов наверняка будет пользоваться большой популярностью.
Саму идею установки такого памятника в Севастополе полностью поддерживаю, но надо делать качественно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5232588.html
Да, с пропорциями у скульптора беда.
Это кто то из меджлиса ваял все как обычно для отдыхающих тап-ляп )