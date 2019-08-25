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Показательный расстрел предателя Родины

18:37. 25 августа 2019 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал:


На фестивале реконструкторов "Днепровский Рубеж", который проходил на Алтае, для зрителей был организован показательный расстрел предателя Родины.
Реконструкторы воспроизвели вынесение приговора прислужнику нацистов и немедленное приведение его в исполнение.
Среди либеральной общественности уже начался вой, мол как так – детям расстрелы предателей показывают…
На деле, молодое поколение надо приучать, что в жизни встречаются предатели Родины и напоминать о том, как с предателями поступали наши предки.



Также на фестивале показали реконструкцию преступлений нацистов в виде сожжения украинской деревни.





Потом пришла Красная Армия и покарала нацистов.
Подробнее о фестивале "Днепровский Рубеж" можно почитать вот здесь https://altapress.ru/zhizn/story/rasstrelivali-predateley-szhigali-derevnyu-kak-proshel-voenno-istoricheskiy-festival-dneprovskiy-rubezh-253024#pic_536644 (много фото и видео)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5231798.html

Метки: 1943, Алтай, великая отечественная война, Видео, днепровский рубеж, коллаборационизм, предатели, реконструкторы, фотографии

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