Показательный расстрел предателя Родины
18:37. 25 августа 2019 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
На фестивале реконструкторов "Днепровский Рубеж", который проходил на Алтае, для зрителей был организован показательный расстрел предателя Родины.
Реконструкторы воспроизвели вынесение приговора прислужнику нацистов и немедленное приведение его в исполнение.
Среди либеральной общественности уже начался вой, мол как так – детям расстрелы предателей показывают…
На деле, молодое поколение надо приучать, что в жизни встречаются предатели Родины и напоминать о том, как с предателями поступали наши предки.
Также на фестивале показали реконструкцию преступлений нацистов в виде сожжения украинской деревни.
Потом пришла Красная Армия и покарала нацистов.
Подробнее о фестивале "Днепровский Рубеж" можно почитать вот здесь https://altapress.ru/zhizn/story/rasstrelivali-predateley-szhigali-derevnyu-kak-proshel-voenno-istoricheskiy-festival-dneprovskiy-rubezh-253024#pic_536644 (много фото и видео)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5231798.html
Жёстко… но необходимо… А то читаешь комментарий к статье про Грузию типа “Фиолетово на эту территорию” и возникает вопрос, что бы сделали с таким дебилом, если бы он такое брякнул в 1941-м? ..
Тебя расстрелять. Ты Грузию воевать не стал.