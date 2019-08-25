Отдых в Грузии: «Ну что ты, русская морда, пристал к человеку? Тебе 2 хинкалей жалко?»

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Отельеры грузинской автономной республики Аджария провели на прошлой неделе митинг в небольшом курортном городе Кобулети, встревоженные оттоком российских туристов и требующие в связи с этим поддержки грузинских властей. «Ситуация всем известна, туристический бизнес на грани провала. Дело в том, что мы ежегодно берем кредиты, чтобы привести в порядок наши дома и гостиницы. Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь», — заявила хозяйка одного из отелей. — Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер”.

Митинг — это, конечно, серьезный звоночек, так как налицо, действительно, срыв туристического сезона. Отельеры даже вынуждены были перекрыть главную автотрассу, ведущую в Кобулети, чтобы их требования были услышаны местными властями. Ведь более двух третей туристов, приезжающих в маленький городок (население которого не превышает 20.000 жителей), — это, по словам хозяйки отеля, россияне. А в этом году наблюдается резкое снижение их потока в республику.

Но, если уж по-настоящему разобраться в создавшейся ситуации с несвойственным грузинам хладнокровием и беспристрастностью, то кто виноват в сложившимся положение дел, как не они сами? И где логика грузинских властей и местных жителей? К чему было плевать в колодец, обвиняя «русских оккупантов» во всех смертных грехах? Был ли смысл рубить ветку, на которой сидишь?

Это как в том анекдоте: «Вы пофигист, и вам все до лампочки?». «Да». «И деньги?». «Нет, деньги мне не до лампочки». «Неувязочка получается». «А мне пофиг неувязочки».

Ну, как же, Грузия ведь гордая и независимая страна! Независимая от чего? Неприятно бывает, когда пес кусает руку, которая его кормит. И что — продолжать его вкусно кормить после этого? Между прочим, по данным финансово-экономического анализа времен СССР, советская Грузия жила в 4 (!) раза лучше и богаче, чем РСФСР. Но производила, в свою очередь, намного меньше.

А ведь булки, как известно, на деревьях не растут. Если где-то прибывает, то в другом месте неизбежно убывает. Привычка к хорошей жизни сыграла с грузинами плохую шутку: они забыли, кто их кормил и до революции, и 70 лет советской власти. И не хотят уяснить, что значительную долю прибыли они и сейчас получают от российских туристов. Где же логика в действиях жителей этой «европейской страны» — не совсем понятно.

И все же раз на раз не приходится: надо отдать должное грузинскому гостеприимству и хлебосольству, о которых ходят (и небезосновательно!) настоящие легенды.

Вот, что пишет, например, Антон, отдохнувший в июле этого года в Грузии — то есть уже после июньских протестов: «Там сказочно красиво, душевно, гостеприимно и вкусно!!! И безопасно. Душевнее отдыха не видел нигде! Даже намека на какой-то негатив от грузинов не было. Везде тепло принимают, очень дружелюбные. Сломалась машина — помогли все, кто только мог!!! Вкуснейшая еда и вино. Горы — вообще сказка! — гоняли в Шатили. Останавливались в старом Тбилиси. Советую: выбирайте отели на горе у крепости Нарикала — божественные виды. Оттуда каждый день гоняли в разные локации. Никого не слушайте! Грузины сами сокрушаются по поводу этих волнений. Никто никого не трогает! Гуляли с женой прямо там, где митинги вялые, т. к. там музей современного арта. Никто и слова не сказал. Наоборот — говорят: не обращайте внимания, приезжайте всегда! Резюме — душевно, вкусно, красиво, безопасно!!! 100% поеду еще и с детьми, и наподольше!!!».

А вот мнение другого российского туриста, Игоря, который был в Грузии ровно два года назад: «Русских постоянно хотят обмануть хоть в чем-то. Такой пример. Заказал 7 хинкалей — мне принесли 5. Спрашиваю, почему 5, а не 7? Официант отвечает: потому, дескать, что у нас блюдо порционное — 5 хинкалей. Ну, ладно, думаю, раз такие порядки… Приносят счет, а там стоят 7 хинкалей. Начинаю спрашивать официанта, в чем дело. Он резко перестает понимать по-русски и по-английски, что-то говорит по-грузински и машет руками. Администратор тут же куда-то пропадает. Вокруг нашего столика собираются 3 официанта и что-то по-грузински пытаются нам втолковать. Но не грубо, а так — тихо, но настойчиво. Если бы я понимал, наверное, текст был бы таким: «Ну что ты, русская морда, пристал к человеку? Тебе жалко 2 хинкалей? Да вы у нас Абхазию сперли, вот и платите теперь!».

Неужели Антон и Игорь побывали в разных странах? Да вроде бы не похоже. Скорей всего, они попали на разных людей и в совершенно непохожие ситуации.

Надо заметить, что в интернете, конечно, преобладают положительные отзывы. Это, возможно, и оттого, что где-то скрывают свою неприязнь к россиянам. Но есть и такие, которые не в силах сдержаться, посылают проклятия в адрес россиян, ожидая при этом от них и больших денег, и лояльности за хамское отношение к себе. Но так ведь не бывает.

Самое неприятное, что грузины никак не могут этого понять. Для иных из них россияне — это такое стадо баранов, которое надо «стричь».

Будем надеяться на то, что в головах отельеров когда-нибудь что-то щелкнет и они сообразят, что россияне — те же люди, только живут они в другой стране, которая на протяжении всей истории кормила Грузию и оберегала ее от внешних врагов. И российским туристам, как и туристам всего мира, нужно лишь одно — уважительное отношение к себе. За это, в том числе они и платят местным.

Виталий Карюков

Источник: http://voicesevas.ru/news/46760-otdyh-v-gruzii-nu-chto-ty-russkaya-morda-pristal-k-cheloveku-tebe-2-hinkaley-zhalko.html