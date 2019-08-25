Они не пройдут. Как воевода Волконский в 1634 году Россию спас

В 1634 году гарнизон небольшой русской крепости остановил 30-тысячную армию, рвавшуюся к Москве.

История России настолько богата событиями, что некоторые весьма значимые вещи порой остаются в тени. Те, кто ещё не забыл школьный курс, знают, что в период Смутного времени в начале XVI века Российское государство едва не исчезло с карты мира. Затем, после изгнания интервентов и проведения в 1613 году в России Земского собора утвердилась новая правящая династия Романовых.

А вот о том, что и Романовы, и страна едва не исчезли спустя два десятка лет после окончания Смуты, вспоминают редко. Вернее, почти никогда.

Попытка реванша

В 1632 году в Польше умер король Сигизмунд III, доставивший России немало неприятностей. В Москве посчитали, что это прекрасный момент для военного реванша и возвращения утраченных территорий, в том числе Смоленска. Идейный вдохновителем войны стал патриарх Филарет, отец и соправитель царя Михаила Федоровича.

Филарет, проведший в плену у поляков восемь лет, жаждал поквитаться за все обиды, пользуясь тем, что новый король Владислав еще не успел утвердиться на троне. Стоит напомнить, что это именно тот Владислав, которого во время Смуты звали на русское царство. Более того, сам он полагал, что имеет все права стать русским царем.

Осенью 1632 года русские войска овладели Серпейском, Дорогобужем и крепостью Белой. В декабре началась осада Смоленска. Однако безобразная организация дела, перебои с поставками боеприпасов, продовольствия, снаряжения привели к тому, что армия под командованием воеводы Михала Шеина безрезультатно простояла у стен города до тех пор, пока там не появилась 30-тысячная армия короля Владислава.

В это время крымский хан, находившийся в союзе с Польшей, совершил на бег на южные русские земли. Его удалось отбить, но из войска Шеина началось дезертирство — многие дворяне «видя татарскую войну, что у многих поместья и вотчины повоеваны, и матери, и жены, и дети в полон поиманы, из-под Смоленска разъехались, а остались под Смоленском с боярином и воеводою немногие люди».

Осада Смоленска закончилась провалом. Более того, воевода Шеин, оказавшись перед превосходящими силами противника, в феврале 1634 года капитулировал. За право уйти в Москву он пожертвовал всеми осадными орудиями и лагерным имуществом. Михаилу Шеину, герою обороны Смоленска в 1609—1611 годах, этой капитуляции не простили. В Москве он был осужден и казнен за трусость и измену.

Худшее было в том, что армия короля Владислава направлялась к Москве, и на ее пути почти не было боеспособных сил, что остановить поляков. А польский монарх шел в русскую столицу за второй короной, собираясь по своей властью объединить Россию и Польшу.

Неподдающиеся

По пути к большому триумфу король решил взять захваченную русскими в 1632 году крепость Белую.

Командовал гарнизоном Белой воевода Федор Волконский. Под его началом было около 1000 человек. 500 бойцов было оставлено ему после того, как основные русские силы ушли к Смоленску, и еще 500 добровольцев — «охочих людей» — он набрал из числа местных жителей.

13 марта 1634 года король Владислав появился у стен крепости с 800 всадниками, рассчитывая, что ему сразу откроют ворота. Русские действительно открыли — но не ворота, а огонь. Тогда король отправился в Михайловский монастырь,откуда послал в Белую парламентеров. Шляхтичи изложили Волконскому условия — «сдать крепость, не дожидаясь королевского гнева». В случае ослушания Владислав обещал казнить и воеводу, и тех его солдат, которые будут сопротивляться. В пример Волконскому поставили воеводу Шеина, капитулировавшего под Смоленском и живым ушедшего к Москве. «Шеин мне не пример», — спокойно ответил Волконский, выпроводил парламентеров и приказал намертво забаррикадировать ворота крепости.Владислав, услышав об отказе, отдал приказ готовиться к штурму. 16 марта поляки пошли на приступ, но огонь защитников крепости заставил их отступить. 18 марта была предпринята вторая попытка штурма, которая тоже провалилась.

Досадуя на промедление, польский король стянул к Белой основные силы своей армии, начав осаду по всем правилам. 30 000 человек с 150 пушками противостояли 1000 бойцов Волконского при 20 маломощных орудиях. Белую яростно обстреливали, в том числе при помощи зажигательных снарядов, однако защитники упрямо держали оборону.

После месяца ожесточенной обработки крепости артиллерией, Владислав отдал приказ об очередном штурме. Но тут в его собственной армии начался бунт — шляхтичи отказывались атаковать, заявляя, что не желают идти на верную смерть. Тогда обратились к проверенному способу взятия крепостей — сделали подкоп под стену и заложили мощный заряд взрывчатки. Неизвестно, кто и как копал, но на воздух взлетел… польский лагерь. Было убито около 100 солдат королевской армии.

Не Белая, а «Красная»

Наконец, стену Белой удалось подорвать. Через пролом поляки ворвались в город. Волконский, собрав всех, кто у него был, сошелся с противником в открытом бою. Перевес в пользу поляков был не менее 1:10, но русским удалось выбить атакующих из крепости. Последовал ещё один штурм, кровь лилась рекой, но защитники снова взяли верх.

А дальше произошло нечто и вовсе невообразимое. Воевода Волконский отдал приказ совершить вылазку в польский лагерь. Эта наглость русских настолько ошеломила королевское войско, что в плен едва не угодил сам Владислав. Русские же вернулись в крепость, утащив за собой несколько десятков пленников и восемь вражеских знамен.

Стены крепости были повреждены, от гарнизона осталась горстка боеспособных бойцов, но Волконский по-прежнему намеревался драться до конца. В польском лагере царило уныние. Солдаты именовали крепость «Красной» — из-за огромного количества погибших. Только убитыми за время осады армия Владислава потеряла 4000 человек.

Спасибо, воевода

За то время, что поляки топтались у стен Белой, русские успели собрать и выдвинуть им навстречу боеспособную 10-тысячную армию во главе с легендарным князем Пожарским.

Владислав решил, что дальнейшее упрямство может иметь слишком тяжелые последствия. 8 мая 1634 года польская армия сняла осаду Белой и ушла на запад.

В июне 1634 года был подписан Поляновский мир. Россия по нему получала лишь город Серпейск, а также вынуждена была возвратить крепость Белую. В то же время Владислав отказывался от всяких притязаний на русский трон.

На первый взгляд, итог войны оказался неудачным. Но если бы не подвиг Федора Федоровича Волконского и его солдат, мы бы сейчас вспоминали об истории данного конфликта на польском языке.