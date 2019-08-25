Не позволяй душе лениться
Чтение стихотворения Николая Алексеевича Заболоцкого “Не позволяй душе лениться”.
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Девки не идут ни в какое сравнение с глазами читающего. Как там Антарова описывает глаза своих главных героев? Ну, точь в точь!
Девок лучше убрать, они снижают пафос, мельтешат, как глупые бабы, мешают мужику сказать и мешают воспринять стих.