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Не позволяй душе лениться

17:10. 25 августа 2019 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

Чтение стихотворения Николая Алексеевича Заболоцкого “Не позволяй душе лениться”.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pl0gyK68YfQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3537 2809
    Айва 25 августа 2019 в 17:17

    Девки не идут ни в какое сравнение с глазами читающего. Как там Антарова описывает глаза своих главных героев? Ну, точь в точь!
    Девок лучше убрать, они снижают пафос, мельтешат, как глупые бабы, мешают мужику сказать и мешают воспринять стих.

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