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Когда Париж станет российской глубинкой. Валерий Пякин

13:29. 25 августа 2019 Просмотров - 205 3 коммент. Опубликовал:

Для чего Путин встречался с Макроном

Президент  Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о скрытых причинах встречи президентов России и Франции.

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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-parizh-stanet-rossiyskoy-glubinkoy-valeriy-pyakin

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