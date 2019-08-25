Когда Париж станет российской глубинкой. Валерий Пякин
13:29. 25 августа 2019 Просмотров - 205 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Для чего Путин встречался с Макроном
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о скрытых причинах встречи президентов России и Франции.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-parizh-stanet-rossiyskoy-glubinkoy-valeriy-pyakin
Пердиктор сменил запах перда.
Пякин по запаху определяет
Противоречит Пякин сам себе. Говорил, что Трамп работает против страновой элиты США на интересы глобального предиктора. Спрашивается: зачем же тот же Трамп давит на Иран и мешает ГП установить там глобальный центр управления?
Байден обвинил белого Трампа в расизме, поэтому Трамп, возможно, плевал на иудейского ГП.