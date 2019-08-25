Кандидаты для ракетных баз
04:04. 25 августа 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Осталось не ясным, где в этой системе координат находится Ким Чен Ын запускающий баллистическик ракеты.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5230095.html
Оригинал …”Российский новостной канал RT извинился за то, что, по-видимому, случайно назвал Новую Зеландию «Японией», а Папуа-Новую Гвинею – «Южной Кореей» в результате смущения в южном полушарии.Представитель RT подтвердил новозеландскому новостному сайту Newshub, что ошибка была подлинной.”