Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Кандидаты для ракетных баз

04:04. 25 августа 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:


Осталось не ясным, где в этой системе координат находится Ким Чен Ын запускающий баллистическик ракеты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5230095.html

Метки: Австралия, идиоты, СМИ, южная корея, юмор, Япония

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
... фабрики, научные институты, ракетные базы и много чего еще..., Виктор Андреевич Ющенко, кандидат в народные депутаты Украины:...Помните знаменитое Блоковское: «Для вас — века, для нас — единый ...закладываются в суперкомпьютеры для просчета вероятности космической...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2015
... сирийского кризиса. 07:06 Кандидат в президенты США от республиканцев...бронетехника, артиллерия, минометы и противотанковые ракетные комплексы частью были захвачены на... доставляли к осажденным всё необходимое для защиты базы, делая это практически только...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 апреля 2017
... в Ираке путем поддержки определенных кандидатов на предстоящих выборах в стране... после этого послужила формальным поводом для ракетного удара по территории Сирии) и... крылатыми ракетами по сирийской военной базе. К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
...Америка с нами! Прямо идеальный кандидат для Бабченко. К оглавлению | Источник... Александрович, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 1935 отдельного...заместитель начальника базы — начальник тыла 195 центральной базы Государственной специальной...
Парень с царем в голове
...августу 1933 года ставшей базой для создания Реактивного научно-исследовательского...Королев предлагал «Семерку» как кандидата для выведения в космос искусственного спутника...Американцы обладали пока меньшими ракетными возможностями для космических полетов, но ...
Зенитные ракетные комплексы на Камчатке — наш ответ США
...числе базы атомных подводных ракетоносцев в Вилючинске. «Военнослужащие зенитного ракетного ...пределов досягаемости локаторов наведения, для чего на них установлены...Политолог Александр Перенджиев, подполковник, кандидат политических наук, рассказал о причинах...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13466 10096
    Ъ 25 августа 2019 в 11:31

    Оригинал …”Российский новостной канал RT извинился за то, что, по-видимому, случайно назвал Новую Зеландию «Японией», а Папуа-Новую Гвинею – «Южной Кореей» в результате смущения в южном полушарии.Представитель RT подтвердил новозеландскому новостному сайту Newshub, что ошибка была подлинной.”

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)