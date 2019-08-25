Энергия пирамид.

Через тысячелетия после строительства египетские пирамиды все еще хранят большую часть своих тайн.Эти гигантские сооружения всегда тревожили человеческую фантазию. Уже многие столетия до нашей эры три пирамиды на плато Гизы рассматривались в качестве исторических монументов.

К примеру, загадочная и величественная пирамида Хеопса, которая выделяется на плато Гизы, поблизости от Каира. С какой целью она была построена, ведь она не содержала ни мумии фараона, ни царских сокровищ, ни прочих символов? Первым изучал ее историк Геродот в V столетии. Тогда считалось, что пирамиде уже 2000 лет. Согласно мистикам, египетские пирамиды служили храмами для посвящения жрецов.

Не беря в расчет видение археологов, которые рассматривают все только с исторической точки зрения, других исследователей, которые интересуются пирамидами, можно распределить на три духовные группы.

Считается, что египетские пирамиды, строились с ориентиром как на теургические силы, так и на космические излучения, на особенном месте. Их выравнивание относительно кардинальных пунктов и вращений планет благоприятствует концентрации космической энергии.

Первая группа воспринимает пирамиду Хеопса как универсальный символ массы. Пирамида скрывает в своих внутренних измерениях различные архетипы единиц длины и, вероятно, даже времени.

Для второй группы пирамида представляет собой преимущественно огромные солнечные часы и астрономическую обсерваторию.

Третья школа несколько авантюрнее и представляет мнение, что форма пирамиды загадочным образом способствует росту растений, продлевает консервацию пищевых продуктов и даже заостряет использованные лезвия бритвы.

Энергетические вибрации пирамид

Колебания, исходящие из пирамид, функционируют по определенным основным принципам. Первый принцип состоит в том, что каждая форма излучает вибрации, которые распространяются в пространстве и воздействуют на него. Известно, что эти излучения являются электромагнитными, но неизвестны ни их частоты, ни длины волн. Мистики исходят из того, что пирамиды распространяют крайне высокие колебания, которые лежат в области терагерцев и приближаются, таким образом, к космическому колебанию планеты.

Можно еще отметить, что это колебание чувствительно реагирует на волю, мотивацию и желание человека. Один из самых известных феноменов в отношении моделей пирамиды Хеопса – заострение лезвий бритвы. Проверяют это следующим образом: кладут лезвие бритвы под формой пирамиды, на высоте 1/3 от общей высоты использованной пирамиды, которая соответствует пропорциям золотого сечения, – и примерно через 4 месяца лезвия становятся острее. Пирамида и лезвие бритвы должны выравниваться по компасу: север – юг. Лезвия бритвы якобы остаются острыми, если их хранят там и используют ежедневно.

Другой феномен – это консервирование органического материала. Мясо, плоды, яйца и овощи, которые кладут под пирамидой, высыхают и не разрушаются, так как гнилостные бактерии погибают. Также установлено, что вода после пребывания под пирамидой приобретает особенные свойства и отработавшие свое батарейки снова частично заряжаются.

Чему можно приписать свойства пирамид?

Сначала кажется, что египетские пирамиды как в отношении теллурических, так и космических излучений были построены на особых местах. Их выравнивание относительно кардинальных пунктов планеты и вращений планет благоприятствует концентрации космической энергии. Хотя пирамида Хеопса сооружалась как минимум 4500 лет назад, она даже сегодня направлена правильно на Северный полюс, хотя, согласно достоверным источникам, он снова и снова смещался.

Но существенный пункт лежит в пропорциях, содержащих числа и меры, по которым пирамида была построена. Все ее числовые соотношения соответствуют золотому сечению или ряду Фибоначчи. Когда эти числовые соотношения материализованы, возникает энергия, которую называют излучением формы.

Впрочем, при строительстве больших европейских соборов использовались те же принципы. Храмы возводились по мудрым геометрическим расчетам, по которым был сконструирован каждый элемент, каждая башня, каждая розетка из квадрата, треугольника или пятиугольника. Места, в которых они были построены, также избирались по критериям геобиологии и ориентации на космос .

Использование пирамид

Пирамида – это форма, которая позволяет сохранять энергию. Сегодня люди пользуются этим принципом, чтобы строить уменьшенные модели. При условии точного соответствия пропорций они очень эффективны.

Маленькие пирамиды из драгоценных камней пользуются большой популярностью. Их ставят под кровать, чтобы улучшить сон.

Двойные пирамиды, в которых 2 модели вставляют друг в друга, используются в радиэстезии. Их устанавливают вчетвером, чтобы вызвать сходящийся энергетический поток. Когда выравнивают один из внешних углов на север, внутренняя пирамида стоит на север вершиной.

Модель пирамиды Хеопса используется некоторыми целителями в двойном исполнении, причем одна модель прозрачная, а другая цветная. По их словам, пирамидки открывают проход в континууме пространства времени, который позволяет посещать и будущее, и прошлое.

Простой пример. Поставьте на 1 час воду под маленькой пирамидкой. Вода намагничивается и получает целебные силы, которые положительно воздействуют на ваш организм. Водопроводная вода теряет привкус хлора и химии. Вода, которая намагнитилась под пирамидой, благотворно воздействует во всех отношениях и благоприятствует здоровому росту растений, животных и людей.

Таким образом можно чистить и камни, положив их минимум на 1 час под пирамидой. Каждый объект, который однажды находился под пирамидой, даже после того, как его удалят оттуда, и дальше продолжает получать ее энергию. И эта энергия воздействует не только на материальные объекты.

Еще можно попробовать исполнять желания. Напишите его на бумагу и положите под пирамиду на срок от 3 до 7 дней – в зависимости от важности желания. Затем сожгите бумагу и представьте себе при этом, что ваше желание исполняется.

Энергетическая пирамида

В 1990 году биотехник Д.Харальда Альке интуитивно установил друг в друга две сложенные пирамиды, которые содержались в центре биологически нейтральной камеры из плексигласа. Это двойные пирамиды имели высоту 2,7 метра, и человек мог там сесть. Многие люди подтвердили сбалансированный и успокаивающий эффект после пребывания в пирамиде. Нескольких минут хватает для того, чтобы наполниться энергией. Биоактивное поле позволяет усилить интеллектуальные

и устранить напряжение – человек черпает непосредственно космическую энергию.

В результате опытов, проводимых в течение 5 лет с тремя разными моделями, выяснилось следующее:

– модель A высотой 18 сантиметров имеет сильное воздействие на сердечную чакру. Это позволяет чувствовать надежность и близость к самому себе. Биоактивное поле стабилизирует наше энергетическое поле. Кроме того, это нейтрализует негативные влияния в радиусе как минимум 8 метров;

– модель B высотой 45 сантиметров способствует чувству динамики, имеет активирующую вибрацию. Регулирующее поле распространяется в радиусе минимум 25 метров. С помощью метода Кирлиана можно доказать, что эта пирамида усиливает энергетический поток в меридианах акупунктуры. Медицинские исследования доктора Шиммеля из Гейдельберга при помощи тестовых устройств фирмы Вега-Грисхабер показали, что в возникающем силовом поле процесс старения человеческих клеток значительно замедляется.

– модель C высотой 1,8 метра, радиус поля которой составляет 250 метров, распространяет большое количество жизненной энергии в пространстве. Это действует, прежде всего, на первую, четвертую и седьмую чакры и создает глубокое, терапевтическое

углубления в себя. Многие сообщают об ощущениях полета, некоторые вспоминают свои прошлые воплощения.

Первые две модели имеют в центре диск с биоконденсацией, который позволяет энергетически заряжать, к примеру, лекарство или другие предметы. Три модели дополняют друг друга, так как каждая действует на определенной частоте, что положительно и конструктивно отражается на здоровье человека. Биоактивная энергия, стимулируемая нашими мыслями, позволяет оказывать значительное влияние на реализацию планов и на будущее.

Пирамида – это форма, которая позволяет сохранять энергию. Сегодня люди пользуются этим принципом, чтобы строить уменьшенные модели. При условии точного соответствия пропорциям пирамиды Хеопса они очень эффективны.

С технической точки зрения двойные модели оборудованы специальными антеннами магнитного поля, так как они действуют оптимально лишь в том случае, когда выравниваются по компасу. Внешняя пирамида выравнивается по так называемой решетке Хартмана, линии магнитного поля которой проходят по направлениям «север – юг» и «восток – запад». Внутренняя пирамида повернута на 45 градусов и активирует силы диагональной координатной сетки. В центре такой двойной модели эти две силы сталкиваются, и возникает высокое напряжение. Таким образом, возникает силовое поле. Чувствительные люди могут видеть этот процесс. Двойные модели функционируют иначе, чем каменные пирамидки.

Форма пирамиды как энергетического генератора усиливает активность головного мозга. Она значительно увеличивает частоту. Это отражается на способности к концентрации, медитации, разрядке, в то время как пирамида усиливает колебания. Регулярная

с пирамидой, держание рук над каменной пирамидкой во время дыхательных упражнений вызывает улучшение физического состояния, делает возможным достижение более высоких ступеней сознания или, по меньшей мере, будит восприятие, которое выходит за рамки обычного.