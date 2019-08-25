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Давайте поговорим… Почему книгам верим больше, чем правде? Алексей Орлов и Власта

18:18. 25 августа 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Что пишут в книгах.

Алексей Орлов и Власта

Почему так происходит, что мы больше верим книгам, чем тому, что ощущаем сами? Как нам внушили, что книга мудрее нас? Почему нас интересует книга, как источник? Почему мы считаем себя не компетентными и поэтому не делимся своим Видением?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sYMgk_h6CGA

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