Западные ценности поставляются в наборе

В Польше произошел очередной инцидент, связанный с протестом по отношению к пропаганде ЛГБТ сообщества. На этот раз, все произошло в городе Плоцке, где во время «Марша Равенства», проводимого ЛГБТ, пятнадцатилетний христианин Якуб Барыла, с распятием в руках вышел на встречу процессии с тем, чтобы попытаться остановить ее.

«Идея заблокировать Марш Равенства с крестом в руках родилась, когда впервые появилась информация об организации парада в Плоцке. Делая жест, подобный жесту, который о. Игнаций Скорупко совершил во время войны с большевиками в 1920 году, должен дать людям возможность подумать и заставить их задуматься. Тогда я отказался от этой идеи из-за социальных последствий. Я боялся, как люди будут реагировать» — рассказал Якуб Барыла в интервью порталу wPolityce.pl.

«Однако, когда я увидел на «Марше равенства» в Плоцке замечательную картину Ченстоховской Богоматери с радужным ореолом, я решил, что должен вернуться к своей идее».

Это уже не первый случай в Польше, когда там высказывают явное недовольство действиями сторонников ЛГБТ. Недавно, Депутат Казимеж Смолинский начал сбор подписей под проектами резолюций: Остановите пропаганду ЛГБТ. В своем обращении в соцсети Твиттер депутат написал:

«Дамы и господа, как я уже писал в предыдущей статье, безумие ЛГБТ должно остановиться. Агрессия, осквернение — этого достаточно, чтобы сказать СТОП! С сегодняшнего дня я начинаю собирать подписи в Померании под проектом резолюции: СТОП пропаганде ЛГБТ!»

Подобные действия внутри польского общества весьма раздражают Брюссель, ведь поляки, если так можно выразиться, покушаются на один из столпов философии современного Западного общества – толерантность. Насколько далеко позволит ЕС зайти Польше в ее консерватизме? Мы спросили об этом у писателя, лидера общественного движения «Патриоты Великого Отечества», постоянного участника Изборского клуба, Николая Старикова.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно представить себе две картинки. Первая, 2019 год молодой польский христианин выходит с распятием в руках на встречу марша представителей сексуальных меньшинств. Вторая картинка. 1968 или 1978 год. Польский парень, того же возраста, с распятием в руках, выходит против, например, какой-нибудь демонстрации Польской Объединенной Рабочей партии, так же с распятием в руках.

Вопрос, западные СМИ в одинаковой степени осветят эти два события? Второй вопрос. В каком из этих двух случаев, молодого человека постараются представить героем, а в каком просто ничего о нем не расскажут или выставят его в неприглядном свете?

Мне кажется, что ответ здесь совершенно очевиден. Поступок парня одинаков и там, и там. Он с распятием выйдет отстаивать, вполне мирным способом, свои религиозные взгляды. Имеет на это право. Но в одном случае его покажут героем, а в другом, вообще не покажут. В этом и ответ на вопрос, удастся ли полякам удержаться на тех консервативных позициях, на которых мы их привыкли видеть? На мой взгляд, не удастся. Это значит, что Польша будет более консервативна, чем какая-нибудь Голландия, но это будет совсем не та Польша, которую мы себе представляли какой-то промежуток времени назад. Разница в том, что так называемые западные ценности поставляются в наборе, и если ты хочешь получить транши на строительство, скажем, дорог, то, извините, но у вас должны быть марши педерастов, а вот просто получить деньги, оставив педерастов в Голландии или Берлине, нельзя.

Мы должны наблюдать за всей этой ситуацией со стороны. Отгородиться от всех этих псевдолиберальных ценностей законами, и сделать так, чтобы все это не проходило у нас. Через некоторое время, через годы, в крайнем случае, десятилетия, здравомыслящие поляки и жители Европы, просто побегут к нам, как это было во времена Екатерины Великой, потому что у нас будет лучше и у нас будет порядок, который они хотели бы видеть у себя, но уже не смогут иметь такой возможности.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107899