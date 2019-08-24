Выборы: план действий
20:17. 24 августа 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: Rusfalco
Источник: https://youtu.be/gz5fGHZXZJU
Источник: https://youtu.be/gz5fGHZXZJU
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Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души.