Главная » Аналитика, Видео, Мировоззрение, Политика

Выборы: план действий

20:17. 24 августа 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/gz5fGHZXZJU

Метки: 8 сентября 2019, выборы, ИГПР ЗОВ, Кирилл Барабаш

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Президентские выборы 2018 года – размышления и анализ
...Штаты приветствуют предварительные итоги выборов в Государственную Думу ...же заключается план действий американцев на президентских выборах 2016 года... сторону идут и действия экономико-социального блока... успех, суверенные и правильные действия. Там, где рулит ...
Выборы — 2016: Итоги — монополия на власть и на госсодержание. Как распорядятся?
...Единой России», а на выборах губернаторов — действующие главы регионов или временно исполняющие... президента Путина. Отчасти этот план сработал. Но лишь отчасти…... помощь окупится.В стратегическом плане сейчас необходимы также перезагрузка системы...
Действовали в основном по плану
...Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если ...еще и тема предоставления Грузии плана действий по членству в НАТО.— ...потому что у нас другого выбора не было. Нам нечего было...государства, мы должны уважать их выбор. Если кто-то из ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 апреля 2016
... является народ. И при выборе плана действий для разрешения кризиса необходимо, ... договорённость о прекращении боевых действий, обстреляв квартал Шейх-Максуд... готовность сохранять режим прекращения боевых действий», — сообщается сирийское издание САНА...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2016
...положения минских соглашений, включая проведение выборов (на Донбассе – ред.) ... Украины, потребовал проведения досрочных выборов, а Янукович с этим... Украина, Кабинет министров, правительство, план действий, независимая европейская Украина, децентрализация, ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...будет иметь определенное влияние (на выбор городов кандидатов), но это ...Челябинске был предложен и определённый план действий и сделан ряд определённых заявлений... они не использовались на этих выборах (соотечественники кандидата не могут голосовать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)