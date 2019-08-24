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Столица гуляет: Митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:47. 24 августа 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:
Столица гуляет: Митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

Проспект Академика Сахарова в Москве сегодня собрал жителей и гостей столицы на праздник, посвящённый 350-летию российского флага.

Как сообщают федеральные телеканалы, «столица гуляет, вся Москва — как огромная сцена, мероприятий десятки».

Центральным событием стал митинг-концерт на проспекте Сахарова, инициаторами которого выступили московская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Среди участников и гостей митинга — звёзды российской эстрады, Герои России и Советского Союза, испытатели, учёные, общественные деятели, а также известные спортсмены.

Столичные СМИ отмечают, что в эти выходные в Москве, как и в других городах России, пройдут и другие мероприятия, посвящённые празднику. Москвичи смогут посетить концерты, поучаствовать в квестах и флешмобах и посмотреть на творения уличных художников.

День Государственного флага РФ отмечается в России ежегодно 22 августа.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1566644987

Метки: Новости

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