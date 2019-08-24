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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 августа 2019

14:47. 24 августа 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Ливиец освобожденный



Когда оковы тирании пали и ты можешь обвешаться оружием как в Call of Duty.
Ливия – страна возможностей.

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Подготовка к визиту Кракена



Вчера курды в Рожаве начали под присмотром американцев ликвидировать свои укрепления на границе с Турцией. В ближайшее время на этой территории должна быть образована 5-километровая "зона безопасности", свободная от сил SDF/YPG.
Также сообщается об отводе части сил SDF от границы с Турцией.







В турецких медиа и соц.сетях двойственное настроение. С одной стороны есть предчувствие, что на этот раз войска уж точно введут. С другой стороны, есть подозрение, что американцы и курды тянут время, водя Эрдогана за нос. А Эрдогану после произошедшего в Идлибе, никак нельзя показывать слабость еще раз.

PS. В Сирийских соц.сетях вчера была очень популярной шутка, что сирийские солдаты включают рядом с блокированными в Мореке турками курдские песни. Некоторые даже приняли эту историю за чистую монету. Сирийцы ржут, турки обижаются.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Кафр-Зита. Вид с воздуха



Фото и видео военкоров Anna-News из освобожденных Кафр-Зиты и Латамны.


Вид на Кафр-Зиту и Латамин с воздуха.
Работы по восстановлению предстоит немало – за годы войны их изрядно потрепало. Но как показывает пример Алеппо, у сирийцев достаточно усердия, чтобы отстраивать свои города даже после местных локальных "сталинградов".


Макет танка для отвлечения усилий российской авиации. Судя по состоянию, наши летчики на это не купились.








Огромные пещеры в районе Кафр-Зиты. Боевики копали основательно и за прошедшие годы накопали немало. Но на этот раз их это не спасло.







Завтра должен выйти большой сюжет по завершающим боям в Эль-Латаминском выступе.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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