От рабства к сегрегации: какую роль торговля людьми сыграла в американской истории

400 лет назад англичане доставили в Вирджинию первую группу африканских невольников. Это событие положило начало британской и американской трансатлантической работорговле. Всего с 1619 по 1860 год на территорию США были насильно ввезены около 600 тыс. африканских рабов. А к середине XIX столетия количество темнокожих невольников в Соединённых Штатах достигло примерно 4 млн человек. Их эксплуатация играла важную роль в становлении американского капитализма. Рабство в США было запрещено лишь в 1865 году, однако ещё 100 лет в стране действовали сегрегационные ограничения. По словам экспертов, социально-экономические последствия системы рабовладения в Америке ощущаются до сих пор. В частности, темнокожее население в среднем беднее белого и получает менее качественное образование.

Темнокожие рабы

На Африканском континенте к югу от Сахары рабство существовало ещё до прихода европейцев. Однако, по мнению историков, оно значительно отличалось от рабства в привычном понимании жителей Европы или Ближнего Востока. Человек мог временно стать невольником из-за долга или попасть в зависимость от правителя, но не считался вещью.

Однако после того как в XV веке европейцы стали совершать плавания вдоль африканского побережья, содержание рабства изменилось. Португальцы начали захватывать местных жителей, чтобы превращать их в товар, или договаривались с вождями воинственных народов о выкупе у них пленников.

Сначала темнокожих рабов в Европе по большей части превращали в домашнюю прислугу. Однако по мере освоения Нового Света у португальских и испанских колонизаторов возникла потребность в рабочей силе на плантациях и в рудниках. Индейцы отчаянно сопротивлялись своему принуждению к тяжёлому рутинному труду, и уже в 1513 году испанцы впервые доставили невольников из Африки в Пуэрто-Рико. Во второй половине XVI века темнокожие рабы появились в испанских колониях на территории Флориды.

Начало британской работорговли

В деле колонизации Нового Света британцы изначально отставали от Португалии, Испании и Франции. Попытки англичан закрепиться в Америке в конце XVI века оказались неудачными. Население первой колонии на острове Роанок было вынуждено эвакуироваться из-за враждебности со стороны индейцев, а второй — пропало без следа, породив массу мистических слухов.

В 1607 году англичанам удалось построить первое постоянное поселение в Северной Америке — форт Джеймс, со временем переименованный в Джеймстаун и ставший центром колонии Вирджиния. С 1612 года на её территории британцы стали выращивать табак.

В 1619-м английские каперы перехватили у берегов Мексики португальское судно, перевозившее рабов из Анголы. Около 20 человек достались команде корабля «Белый лев». В августе судно прибыло в Джеймстаун, где капитан обменял пленников на провизию.

Изначально в североамериканских колониях не существовало законодательства о рабстве. Правоотношения, возникавшие в связи с владением невольниками, регулировались судами или взаимными договорённостями колонистов. Только в 1641 году в Массачусетсе был принят акт, разрешавший покупать рабов за пределами колонии, обращать в рабство военнопленных, преступников и тех, кто сам на это согласится. Со временем подобные законы появились и в других колониях.

В 1672 году Лондон ввёл государственную монополию на торговлю темнокожими рабами. В конце XVII века английский парламент разрешил частным лицам продавать невольников, а в начале следующего столетия Британия вошла в число стран, наиболее активно занимавшихся работорговлей. Доля рабов в составе населения некоторых колоний превысила 40%.

В 1703 году невольников держали 42% нью-йоркских семей. В северных колониях темнокожих рабов чаще использовали в качестве домашней прислуги или рабочих, в южных — заставляли трудиться на плантациях, выращивая индиго, табак и рис.

Британские торговцы закупали невольников на африканском побережье, загружали их на специально оборудованные корабли и везли на продажу в Новый Свет. От болезней, из-за отсутствия нормального питания и нечеловеческих условий содержания многие из них погибали в пути. Однако прибыль от торговли живым товаром покрывала любые издержки.

Америка и рабство

Эксперты отмечают, что Война за независимость в США 1775—1783 годов принципиально не изменила положение темнокожих невольников в Северной Америке.

«В Конституции, которая сама по себе была достаточно демократичной, ничего не было сказано о рабстве», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, законодательство Соединённых Штатов рассматривало рабов как движимое имущество и защищало права рабовладельцев.

В 1807 году власти США запретили покупать невольников из Африки, а в 1820-м приравняли трансатлантическую работорговлю к пиратству. Однако нелегальные поставки африканских рабов в южные американские штаты продолжались вплоть до второй половины XIX века.

Согласно подсчётам историков, в XVII—XIX столетиях в североамериканские колонии и на территорию Соединённых Штатов были доставлены около 600 тыс. темнокожих невольников. Поскольку их дети также становились рабами, к 1860 году общая численность невольников африканского происхождения в США достигла примерно 4 млн человек. Из 1,5 млн белых семей, проживавших в южных штатах, около 400 тыс. имели рабов.

«Рабство, с точки зрения американских плантаторов, было экономически целесообразным. Его целью было получение выгоды», — пояснил в разговоре с RT публицист Армен Гаспарян.

Вместе с тем ряд историков полагают, что рабство было неотъемлемой частью процесса становления американского капитализма.

Экономической эффективности рабовладельческого хозяйства плантаторы добивались жестокими способами, в частности физическими наказаниями. Многие невольники ходили со шрамами на спине: они подвергались побоям за каждую «провинность» — например, за недостаточное количество собранного хлопка.

Отдельной стороной рабства в США была сексуальная эксплуатация невольниц. Плантаторы превращали их в наложниц и подвергали насилию — законодательно это никак не ограничивалось. Некоторые рабовладельцы даже открывали публичные дома. Причём дети темнокожих невольниц от белых мужчин также считались рабами. Девушки-рабыни, у которых африканкой была только бабушка или прабабушка, ценились рабовладельцами особенно высоко. Их судьбы описаны в ряде известных литературных произведений — в частности, в романе «Квартеронка» Томаса Майн Рида.

В XVIII—XIX веках в США произошло около 300 восстаний темнокожих рабов, но все они были жестоко подавлены.

Отмена рабства

В конце XVIII — начале XIX столетия все северные штаты США либо полностью отменили рабство, либо приняли планы по его поэтапной ликвидации. В южных штатах рабовладение, напротив, активно развивалось. После запрета на ввоз рабов из-за рубежа расцвёл внутренний рынок торговли невольниками. Причём предприниматели из северных штатов инвестировали средства в работорговлю и плантационное хозяйство юга.

Темнокожие рабы массово бежали из южных штатов на север, чтобы получить свободу. В 1850 году их положение резко осложнилось из-за принятия конгрессом США закона, позволявшего задерживать беглых невольников на территориях, где рабство было отменено. Однако в Соединённых Штатах набирало популярность движение аболиционистов, выступавшее под лозунгом «Все люди рождаются равными» и требовавшее полной отмены рабства.

Между Севером и Югом постепенно нарастали социально-экономические противоречия. Север выступал за протекционизм, а Юг — за свободную торговлю. Южные штаты стремились к максимальному суверенитету и выступали против создания новых заселённых северянами штатов на западе.

В 1854 году была создана Республиканская партия США, выражавшая интересы северян. Её представитель Авраам Линкольн через шесть лет стал президентом. Южные штаты начали массово выходить из состава США, а в 1861 году между Севером и Югом началась Гражданская война. Удача некоторое время была на стороне южан, но со временем их силы истощились и они потерпели поражение.

В 1865 году в США вступила в силу 13-я поправка к Конституции, запрещавшая рабство. Однако вскоре на части территории страны было принято сегрегационное законодательство, лишившее темнокожее население ряда гражданских прав. Афроамериканцы не могли посещать те же школы, рестораны, кафе, больницы, что и белые. Раздельными были даже туалеты и места в общественном транспорте. Сегрегационные ограничения были сняты лишь в 60-е годы ХХ века.

«Сегодня в США не любят лишний раз вспоминать об эпохе рабства и притеснений. Легче делать вид, что всего этого не было», — отметил Гаспарян.

В свою очередь, Рогулёв подчеркнул, что период существования рабства — это «значимая эпоха в истории США», последствия которой ощущаются по сей день.

«Сначала было рабство, потом сегрегация. Расовое неравенство царило в США на протяжении большей части истории существования государства. Сегодня на законодательном уровне его больше нет, но последствия никуда не делись. Темнокожие в Соединённых Штатах в среднем беднее белых, получают менее качественное образование, среди них больше безработных, качество их жизни ниже», — резюмировал Рогулёв.