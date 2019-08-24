О страстях
Как страсти влияют на нашу жизнь, нужно ли с ними бороться или нужно им потакать, узнаем из цитат известных мудрецов прошлого.
Текст цитат:
“Как могут рабы чувств наслаждаться этим миром? Его тонкие ароматы ускользают от них, пока они ползают в обычной грязи. Способность к различению прекрасного теряется для людей, поддающихся элементарным страстям.”
— Шри Юктешвар Гири
“Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нём, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.”
— Фёдор Филиппович Конюхов
“Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеждённый страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.”
— Серафим Саровский
“Если сосуд недостаточно чист, скиснет всё, что бы ты в него ни влил.”
— Квинт Гораций Флакк
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