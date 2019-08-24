О страстях

Как страсти влияют на нашу жизнь, нужно ли с ними бороться или нужно им потакать, узнаем из цитат известных мудрецов прошлого.



Текст цитат:



“Как могут рабы чувств наслаждаться этим миром? Его тонкие ароматы ускользают от них, пока они ползают в обычной грязи. Способность к различению прекрасного теряется для людей, поддающихся элементарным страстям.”

— Шри Юктешвар Гири



“Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нём, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.”

— Фёдор Филиппович Конюхов



“Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеждённый страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.”

— Серафим Саровский



“Если сосуд недостаточно чист, скиснет всё, что бы ты в него ни влил.”

— Квинт Гораций Флакк



Эти и другие цитаты вы можете прочесть на сайте https://citatnic.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KLyDy1jmVRw