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О страстях

17:18. 24 августа 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Как страсти влияют на нашу жизнь, нужно ли с ними бороться или нужно им потакать, узнаем из цитат известных мудрецов прошлого.

Текст цитат:

“Как могут рабы чувств наслаждаться этим миром? Его тонкие ароматы ускользают от них, пока они ползают в обычной грязи. Способность к различению прекрасного теряется для людей, поддающихся элементарным страстям.”
— Шри Юктешвар Гири

“Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нём, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.”
— Фёдор Филиппович Конюхов

“Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеждённый страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.”
— Серафим Саровский

“Если сосуд недостаточно чист, скиснет всё, что бы ты в него ни влил.”
— Квинт Гораций Флакк

Эти и другие цитаты вы можете прочесть на сайте https://citatnic.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KLyDy1jmVRw

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