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#LenRu News (6-часовой рабочий день, продукты в рассрочку…)

22:15. 24 августа 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

• Шестичасовой рабочий день или четырёхдневная рабочая неделя?
• Продукты в рассрочку
• Популярность федеральных ТВ
• Макрон критикует капитализм
• Сотрудникам Гугл запретили говорить о политике

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c8V8SvZ7nSk

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