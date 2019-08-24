ГАДЖЕТЫ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ДЛЯ ТУПЫХ И НИЩИХ

Популярная американская газета «взрывает мозг» среднестатистическому российскому либералу и технократу, опубликовав статья о том что нынешнее «цифровое обучение» как и остальная цифровизация – это удел общества нищих. Оказывается, богатые в США отказываются не просто от услуг «цифровой экономики», а от смартфонов, соцсетей, покупок онлайн и тем более школ, в которых используют гаджеты.

Куда действительно ведет распиаренная цифровизация всех и всего можно увидеть на примере фильмов ВВС о не таком уж и далеком будущем в 2039 году. Там за «прогресс» выдавалась жизнь, в которой нет места своей семье, собственному дому и чувствам. Все живут в общежитии, питаются искусственной едой и продуктами из насекомых и извращаются в виртуальном мире. Точней не все, а «среднестатистический житель», которого опустят до уровня раба или «одной рабочей единицы». В том материале мы предположили, что цифровизация не коснется ее главных лоббистов – мирового олигархата. И вот, яркое доказательство в виде большой статьи от New York Times.

Пока наши доморощенные грефы рассказывают, что жить в виртуале – это прогрессивно и нужно, богатые американцы, то есть большинство богачей мира, отказываются от нее:

«Они хотят, чтобы их дети играли со сверстниками, а частные дорогие школы без технологий процветают. Богатые люди готовы и способны платить за них. Заметное человеческое взаимодействие – жизнь без телефона в течение дня, выход из социальных сетей – стало символом статуса. Чем больше мониторов появляется в жизни бедных, тем больше их исчезает из жизни богатых. Чем вы богаче, тем больше тратите, чтобы быть за «кадром». Главный исполнительный директор Института роскоши Милтон Педраза, который консультирует компании, изучая, как хотят жить и тратить деньги самые богатые, обнаружил, что богатые хотят тратить на что-либо человеческое. Согласно исследованиям его компании, предполагаемые расходы на такие мероприятия, как организация досуга и питание, опережают расходы на товары, и он видит в этом прямую реакцию на распространение «цифры». «Теперь образование, учреждения здравоохранения, все, начинают смотреть на то, что сделано человеком. Человек сейчас очень важен», – сказал господин Педраза.

«Пейджеры были важны, потому что это был сигнал, что вы были важным, занятым человеком», – сказал Джозеф Нунес, председатель отдела маркетинга в Университете Южной Калифорнии, который специализируется на статусном маркетинге. Сегодня, сказал он, все наоборот: «если вы действительно в верхней части иерархии, вам не нужно ни перед кем отвечать. Они должны ответить тебе». Богатые люди могут позволить себе отказаться от своих данных и своего внимания, продаваемого в качестве продукта. У бедного и среднего класса нет таких же ресурсов», – продолжает рассказ New York Times.

Представляете, оказывается сегодня в США айфон – признак нищеброда. А все, от чего нас убеждают отказаться, как от «пережитков совка» – школы, где дети учатся у хороших учителей, больницы, где лечат профессиональные врачи, даже организация банальной веселой свадьбы с живыми гостями в том же Голливуде и среди остальных американских богачей теперь вещи крайне статусные. Открытие, которое для наших звезд и тех, кто гонится за «статусом», равно взрыву мозга. Притом, далее журналисты объясняют, что отказ от любой виртуальности – от соцсетей и смартфонов, до использования гаджетов в обучении – это далеко не блажь всяких Рокфеллеров, а единственный способ получения умных и адекватных наследников.

«Согласно ранним результатам знакового исследования по развитию мозга, которые проводили национальные институты здравоохранения среди 11 тыс. детей показали, что те, кто проводит более двух часов в день, сидя у экранов, получили более низкие оценки за мышление, чем занимающиеся с книгами. Наиболее тревожно, что исследование обнаруживает, что мозги детей, которые проводят много времени у экранов и за книгами, разные. У некоторых детей «цифры» преждевременное истончение коры головного мозга. У взрослых, одно исследование нашло связь между временем за мониторами гаджетов и депрессией.

Против использования гаджетов выступил ведущий автор Американской академии педиатрии и ведущий педиатр в детской больнице Сиэтла Димитрий Кристакис, который заявил, что малыш, который учится строить с виртуальными кубиками в iPadе, банально не умеет сделать тоже самое с реальными кубиками.

Технические компании упорно трудились (лоббировали), чтобы заставить государственные школы внедрять программы, которые требовали, чтобы один ноутбук приходился на одного ученика, утверждая, что смогут лучше подготовить детей к их будущему на основе цифровизации. Но идея в том, как люди, которые внедряют будущее на основе «цифры», воспитывают своих собственных детей, отказываясь от нее.

В маленьких городках вокруг Вичита, где школьные бюджеты были настолько урезаны, что Верховный суд штата постановил, что они неадекватны, учителя и пособия в классах были заменены программным обеспечением, и большую часть учебного дня школьники проводили молча в ноутбуке. (то же самое российским детям готовят лоббисты проекта «Цифровая школа» из Сколково, АСИ и Высшей школы экономики–РИА Катюша) А в это время в Силиконовой долине время у экранов все чаще рассматривается как нездоровое. Одна из самых популярных там начальных школ – это местная школа Вальдорфа, которая обещает вернуться к истокам, внедряя почти классическое образование. В итоге получается, что пока богатые дети растут с меньшим временем у гаджетов, бедные дети обращаются к ним все чаще», – сообщает New York Times.

Вот тут даже особо комментировать нечего. По факту мы имеем ситуацию, когда те самые владельцы информационных гигантов, которые проплачивают внедрение все большего количества гаджетов в образование и способствуют отуплению населения, подсаженного на их услуги, как на наркотики, отправляют своих отроков в нормальные школы без «цифры» и за не малые деньги. Притом про наркотики здесь сказано не случайно. «Бедным и среднему классу говорят, что гаджеты – это хорошо и важно для них и их детей. Для этого в высокотехнологичных компаниях на ставках работают психологи и нейробиологи, задача которых как можно быстрее и как можно на дольше приковать глаза и умы к экранам гаджетов… «Люди бегут к тому, что они знают – к экранам. Это как бегство в фаст-фуд», – сказала Шерри Туркл, профессор социальных исследований науки и технологий Массачусетского технологического института. И так же, как отказываться от фаст-фуда сложнее, когда это единственный ресторан, доступный в городе, уход от гаджетов намного сложнее для бедного и среднего класса. Даже если кто-то решил жить в автономном режиме, это часто бывает невозможно. Родители учеников государственных школ, возможно и не хотят, чтобы их дети учились с гаджетом в руке, но это не вариант, когда многие классы теперь построены на программах ноутбука «один к одному». Существует также реальность, что в нашей культуре растущей изоляции, в которой исчезло так много традиционных мест сбора и социальных структур, гаджеты уже заполняют решающую пустоту», – добавляют американские журналисты.

Напоминаем, это не текст конспирологов, который рассказывает о построении нового общества рабов под контролем «большого брата». Это респектабельное и крайне толерантное New York Times, которое вполне официально рассказывает, что да – действительно в IT компаниях знают, что от их товаров люди тупеют, более того, они держат целый штат сотрудников, которые должны заставить тупеть население еще быстрей, а потому своих чад они держат от «новшеств» как можно дальше. Да и сами предпочитают покупать вещи в магазинах, а не в интернете, ходить к врачам, а не пользоваться удаленной помощью и есть в хорошем ресторане, а не заказывать фаст-фуд через сеть.

И здесь мы возвращаемся к роликам от ВВС, где показаны не особо одаренные и живущие в спартанских условиях люди из 2039 года – то есть те, кому сегодня 5-10 лет. Именно они, «нищеброды» выученные по новым правилам в школе с гаджетами, ушедшие в соцсети и станут главными «трудовыми ресурсами», а попросту рабами тех, кто учит детей в классических школах и лечит в нормальных больницах. Притом рабами классическими, которые будут иметь кров, какую-никакую пищу из кузнечиков и переработанной нефти и одежду. Только вместо клейма у них будет идентификационный номер, вместо цепей им дадут гаджеты, а вместо надсмотрщика пресловутый искусственный интеллект. И это будущее уже наступает не только в Штатах и на Западе, но и в России.