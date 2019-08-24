Последние дни идет какая-то космическая по степени кажущегося отрыва от реальности информация о том, что правительство и лично Медведев активно рассматривают вопрос о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Сегодня премьер на встрече с председателем РСПП Шохиным назвал условие такого перехода - повышение производительности труда. Звучит, безусловно, логично, но смысл нововведения остается крайне туманным.

Туман слегка рассеивается, если уловить нюанс - четырехдневка не означает сокращение рабочего времени. При 4-дневной рабочей неделе будет вводиться 10-часовой рабочий день. И именно здесь, похоже, и порылась собака.

Дело в том, что 8-часовой рабочий день - одно из последних реальных завоеваний ушедшего в небытие социализма. Все, что выше 8-часового рабочего дня, сказывается на здоровье работника. Поэтому на производствах и работах, где невозможно соблюдать эту норму, существуют сложные графики, цель которых - сберечь здоровье человека, не допустить его "сгорания" на работе.

Собственно, на этом всё. Далее вопросы как таковые снимаются. Главная задача правительства - узаконить отказ от 8-часового рабочего дня, ввести обязательный 10-часовой. А вот 4-дневную неделю установит работодатель или оставит пятидневку - тут вопрос неоднозначный. Не зря всплывает условие "повышения производительности труда". Если она не повысится - то при 10-часовой рабочем дне можно будет выводить людей и на пятидневку. Не можете повысить производительность - будем добирать экстенсивными методами.

Таким образом, правительство хочет узаконить повышение нормы эксплуатации. А по поводу всего остального всё будет оставлено, как говорится, "на усмотрение". Вот и весь секрет внезапной активности по данному вопросу. Давно известно, если власть вдруг начинает беспокоиться о нашем благосостоянии или благополучии, срочно держитесь за карманы - будут грабить. В данном случае - нужно беспокоиться еще и за здоровье. Кстати, неплохой бонус вырисовывается - зверская эксплуатация людей существенно уменьшит число доживающих до пенсии. Опять же - экономия.

Мы прямым ходом идем в средневековье. К крепостному праву, барщинам, оброкам и феодалам, беспощадно обирающим податные сословия. Ликвидация последних прав трудящихся - этап на пути в это кромешное прошлое. Воры - это рудимент сословного общества, это именно сословие, криминальное, но сословие. Логично, что захватив власть в более развитом обществе, они приспосабливают его под себя, а потому, обладая возможностью принимать законы, законодательно закрепляют феодальные отношения. Выход здесь один - убирать воров туда, где они и должны находиться. В маргинальное подполье. Закрывать им навсегда путь к власти. И создавать систему, которая будет "гасить" уголовную братву на подходах к власти. В любом ином случае мы будем иметь то, что имеем сегодня - криминальный режим, загоняющий страну, общество и людей в архаику и дикость.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4214363.html#cutid1