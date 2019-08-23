Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 августа 2019

Эль-Латаминский котел. 23.08.2019

1. Для САА ближайшие дни будут наполнены приятными хлопотами. После освобождения Хан-Шейхуна, вчера был взяты городок и высота Таль-Сайяд, к югу от Хан-Шейхуна. Организованного сопротивления оказано не было.2. Стенки котла уплотнились и возможности выскочить по дорогам между Хан-Шейхуном и высотой Таль-Тери более нет. На холмах к северу от Морека уже оборудованы позиции САА, так что даже по пересеченной местности убежать уже затруднительно. Вместе с тем, авиаудары ВКС РФ и ВВС Сирии сегодня продолжались как в Идлибе (отмечались авиаудары у Кафр-Сажны, Таманы и Маарат-ан-Нумана), так и внутри котла, что говорит о том, что какое-то сопротивление еще сохраняется.3. Сегодня уже пошли сообщения об освобождении Кафр-Зиты и Эль-Латамина, но фото и видео из этих городов пока нет – возможно, будут к вечеру. Там в любом случае еще предстоит проводить зачистку, фильтрацию и разминирование. Сирийское государственное телевидение сообщает, что в Кафр-Зите сегодня началась зачистка.Если информация о полном освобождении Эль-Латамина верна, то котел ныне сузился до Морека и ряда прилегающих сел.4. Те боевики, которые не успели сбежать из котла, стягиваются к Мореку, где сидят турки. В районе Сурана (Северная Хама) появились "зеленые автобусы". Видимо, это для тех, кто поедет вместе с турками на север. А те, кто не поедут, скоро лягут в землю.5. Очевидно, что до встречи Эрдогана, Путина и Роухани, вопрос с Северной Хамой будет закрыт и Эрдоган поставлен перед свершившимся фактом. Осталось выяснить, насколько он был осведомлен о том, что это произойдет, ибо вопросы на этот счет есть.6. В турецком обществе данная история произвела достаточно негативное впечатление, ввиду разрыва между грозной риторикой и реальной практикой, где турецкие войска выступили в роли статистов, да еще и де-факто попали в "окружение" в Мореке. А тут еще на фоне происходящего в Идлибе США официально отказались поставлять ЗРК "Пэтриот" Турции.7. Итоговый материал по освобождени Северной Хамы выйдет после завершения ликвидации котла и освобождения Морека.Ниже, фото из освобожденного Хан-Шейхуна.Плюс уничтоженная техника боевиков у высоты Таль-Тери.

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Эксклюзив из Сирии. Первые кадры из Хан Шейхун

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Сирийские войска заходят в Хан Шейхуна. Эксклюзив от военкора Олега Блохина

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